442-й день войны России против Украины. Онлайн RFI.

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11 мая — 442-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15­:55 Зеленский встретился со спецсоветником президента Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом.

Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру. Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Очікую на… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2023

«Встретился со специальным советником Президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом. Подчеркнул, что единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине – это украинская формула мира», – написал Зеленский в Twitter.

Во время встречи обсуждалась возможность проведения саммита Украина – Латинская Америка. Зеленский подчеркнул, что ожидает продолжения диалога с президентом Бразилии и будет рад приветствовать его в Украине.

Ранее президент Бразилии заявил, что США «поощряют» войну в Украине.

15:40 Российские военные продолжают наступление в Бахмуте, заявили в Минобороны РФ

Минобороны России на очередном брифинге для прессы заявило, что российская армия продолжает наступление. «Войска продолжают наступление в западной части Артемовска», — сообщили в министерстве, используя советское название города Бахмут. «Десантники оказывали поддержку и блокировали подразделения украинской армии на флангах», — добавили там.

Ранее Евгений Пригожин и Институт изучения войны (ISW) писали о наступлении украинских войск под Бахмутом.

15:20 США передадут первую порцию конфискованных активов Константина Малофеева для использования в Украине

Об этом сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, пишет Reuters.

В феврале Гарланд санкционировал передачу Госдепу 5,4 млн долларов, изъятых у Малофеева, для возмещения ущерба Украине. «Это первая, но не последняя передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины», — заявил тогда генпрокурор.

Ранее основатель канала «Царьград» попал под санкции Минфина США, ему предъявлено обвинение в нарушении санкций, введенных в 2014 году. По словам самого Малофеева, с 2014 года не владеет никакими активами на Западе.

15:00 ЕС подготовит миллион снарядов и более 1000 ракет для Украины

В Европейском союзе подготовят для Украины 1 млн снарядов 155 мм и еще более тысячи ракет. Об заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности. По его словам, суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составляет 16 млрд евро. Он рассказал, что ЕС уже подготовил более 17 тысяч украинских военных и планирует, что к концу года это количество достигнет 30 тысяч.

14:45 Bloomberg: Украина получила оружие для контрнаступления более чем на 30 млрд долларов

Украина во время предстоящего контрнаступления будет использовать вооружение более чем на 30 млрд долларов. Это больше, чем тратит на оружие за год любая страна-член НАТО, кроме США. Одна пока неизвестно, будет ли этого достаточно, пишет Bloomberg.

14:30 Российского актера Артура Смольянинова и бывшего советника Владимира Зеленского Алексея Арестовича внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Об этом сообщает РБК.

14:10 На Камчатке двух военнослужащих приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях в Украине

В январе двое военнослужащих в Петропавловске-Камчатском, «не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию», отказались «от участия в боевых действиях в соответствии с приказом командира воинской части о необходимости убытия на специальную военную операцию», сообщила пресс-служба 35 гарнизонного военного суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде, уточнили в пресс-службе.

13:55 Евгений Пригожин о контрнаступлении ВСУ в Бахмуте

Евгений Пригожин написал в Telegram, что украинские операции «к сожалению, частично увенчались успехом». Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который заявил, что контрнаступление затягивается из-за того, что украинские войска ждут дополнительной помощи из-за рубежа. Пригожин сказал, что украинский президент намеренно «ввел в заблуждение», заявив, что наступление еще не началось.

13:25 Украина в программе саммита G7 в Японии

Поддержка Украины станет главной темой повестки дня министров финансов и центральных банков стран G7, а также крупных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, на трехдневных переговорах в Ниигате (центральная Япония). Это последний важный шаг перед саммитом лидеров G7 в Хиросиме (на западе страны) в конце следующей недели.

Министр финансов США совершил поездку, несмотря на сложную обстановку в Вашингтоне, где переговоры по увеличению государственного долга США по-прежнему зашли в тупик, угрожая Соединенным Штатам дефолтом в июне. Джанет Йеллен напомнила о желании членов G7 (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады) поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, и усиливать эффективность своих санкций против России. «В этом году центральная часть нашей стратегии состоит в том, чтобы предотвратить уклонение России от наших санкций», — сказала она.

12:50 ОБСЕ осуждает репрессии против противников войны в Беларуси

Белорусские противники российского вторжения в Украину являются мишенью режима президента Лукашенко, согласно отчету Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), опубликованному в четверг. В нем выявлено около 30 случаев, когда людям грозят суровые приговоры, включая смертную казнь.

В первые дни после вторжения, частично осуществленного с территории Беларуси, было арестовано около 1500 антивоенных демонстрантов, а в мае 2022 года в Уголовный кодекс были внесены поправки. Страна планирует привлекать к ответственности за терроризм тех, кто повреждает железнодорожные пути, чтобы замедлить работу российских войск или их техники, или саботирует российские военные объекты. Им грозит несколько лет тюрьмы и даже смертная казнь, говорится в отчете. По данным ОБСЕ, в настоящее время расследуется около тридцати дел такого рода. Также были возбуждены уголовные дела против интернет-пользователей, которые выражают свою солидарность с украинским народом в социальных сетях.

12:30 CNN: Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow

Об этом сообщает CNN. Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км или 155 миль она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса «земля-земля» ATACMS.

Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не для ударов по территории России.

11:55 В Донецкой области в результате обстрела один человек погиб и трое ранены

В результате обстрела Александровки в среду пострадали два человека, сообщил в четверг утром глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. «В Константиновке пострадал один человек, повреждены кинотеатр, объект инфраструктуры и частный дом. Повреждены семь домов в Часовом Яру, еще семь в Торецке. В Звановке повреждены восемь домов», — уточнил губернатор в Telegram. «В направлении Донецка поселок Курахово попал под пять обстрелов: информации о жертвах и разрушениях нет», - добавил он.

В результате ракетного обстрела Славянска в жилом доме загорелись гараж и автомобиль, сообщила в четверг в Telegram ГСЧС: «В результате обстрела пострадала женщина, она скончалась в больнице. Также повреждены два многоэтажных дома, пять частных жилых домов и гражданские автомобили».

11:35 Зеленский заявил, что Украине надо подождать с контрнаступлением

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против России, поскольку военные все еще нуждаются в обещанной западной помощи.

В интервью BBC News он сказал: «С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени». Зеленский также выразил уверенность, что украинские военные смогут продвинуться вперед, предупредив о рисках «замороженного конфликта», на который, по его словам, «рассчитывает Россия».

11:15 17 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине в 2022 году

В 2022 году 7около 17 миллионов украинцев были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, согласно совместному отчету Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) и Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

10:55 Губернатор Белгородского района заявил об обстреле со стороны ВСУ

Белгородский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ, жертв нет, сообщил в четверг в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В поселке Черемошное снаряды повредили линию электропередачи. Семь населенных пунктов до сих пор остаются без электричества», — написал он.

10:40 Пять человек пострадали при обстреле в Запорожской области

«10 мая в 22:05 оккупанты массово обстреляли из снарядов одно из сел Запорожского района. В результате загорелись пять жилых домов, еще шесть получили повреждения», — сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг утром в Telegram. Пострадали пять человек, в том числе двое медиков.

10:20 В Брянской области заявили об атаке беспилотника на нефтебазу

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram: «Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт", принадлежащую "Роснефти"». По его словам, пострадавших в результате этого нет. Но «в результате сброса боеприпаса"» была частично повреждена бетонная основа и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.

10:00 ISW: 72-я отдельная мотострелковая бригада РФ, части которой были разгромлены под Бахмутом ранее уже дважды терпела поражения

Как говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), «проблемы с боеспособностью российских военных, которые усиливаются из-за постоянных атак в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность российских сил в этом районе обороняться от локальных украинских контратак. 72-я отдельная мотострелковая бригада РФ сама по себе является символом многих проблем, с которыми постоянно сталкиваются российские военные».

09:50 Российские власти за 3 дня вывезли из Запорожской области в Бердянск 300 человек

За последние 3 дня российские власти вывезли в Бердянск с прифронтовых территорий Запорожской области около 300 местных жителей, в том числе и детей, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

С 8 мая начали вывозить детей и работников бюджетной сферы из города Каменка-Днепровская Запорожской области в Бердянск. 9 мая сообщалось, что вывозятся из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

09:40 Британская разведка: в российскую армию за месяц завербовали еще 10 тысяч заключенных

Как отмечается в опубликованной в Twitter сводке Министерства обороны Великобритании, с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Скорее всего, только в апреле 2023 года записалось до 10 тысяч осужденных.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/5sj6QS5ckW



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xkY3Mg8VTA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2023

С лета 2022 года заключенные были основным источником новобранцев для масштабных операций группы «Вагнер» в Украине. Однако по данным британской разведки, группа, скорее всего, потеряла доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда ее публичная вражда с Минобороны обострилась. «Кампания Минобороны по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских вооруженных сил по увеличению своей численности, пытаясь избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российского населения», – говорится в сводке.

09:30 Утренняя сводка Генерального штаба ВСУ

09:20 Губернатор Курской области РФ заявил об обстреле

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram, что утром 11 мая Украина обстреляла электроподстанцию в регионе: «Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района».

По словам губернатора, в результате обстрела частично нарушено электроснабжение. 10 мая Роман Старовойт заявил, что под Курском был сбит беспилотник. Ночью 11 мая губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб.

09:10 Пять человек погибли в результате обстрелов российской армии за минувшие сутки: 3 в Донецкой области, 1 − в Херсонской и 1 − в Харьковской.

Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

09:00 Дональд Трамп отказался назвать Путина военным преступником

Во время дебатов на CNN экс-президент США Дональд Трамп отказался назвать президента РФ Владимира Путина военным преступником, поскольку, по его словам, это могло бы повредить переговорам с РФ.

На вопрос, считает ли Трамп российского президента военным преступником, он заявил: «Я думаю, что это не стоит сейчас выносить на обсуждение». «Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы решить это дело (завершить войну – ред.)», – пояснил Трамп свою позицию.

Бывший президент США считает, что обвинения против Путина должны обсуждаться «позже». Трамп назвал Путина «очень умным» и «очень хитрым». При этом он считает, что Путин совершил серьезную ошибку, напав на Украину. «Его ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом», – добавил Трамп.

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