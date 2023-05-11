Французский журналист Арман Сольдин был убит российской ракетой «Град» 9 мая в окрестностях города Часов Яр Донецкой области Украины. Он сделал очень много, чтобы показать миру эту войну. Ему было всего 32 года.

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9 мая в 11:07 на ленте AFP вышел репортаж, подписанный именем Сольдина (он, как обычно, делал видео) и еще двух журналистов France-Presse. Последний репортаж под его именем: Arman SOLDIN. У материала AFP, конечно, информационный заголовок: «На южном фронте, под бомбежками, наступление Киева задерживается». Внутри — рассказ о том, как живет, под постоянными российскими обстрелами и авианалетами, расположенный в нескольких километрах от линии фронта «стратегически важный для украинского контрнаступления» город Орехов Запорожской области. «Продвижение в этом направлении и его захват отрезали бы сухопутный коридор, завоеванный Россией для соединения своей территории с Крымом», — отмечалось в репортаже, который заканчивался словами одной из его героинь: «Мы ожидаем и надеемся, что агрессоры будут отброшены хотя бы к крымской границе. И это обязательно произойдет (…)».

Вскоре, в 19:37, на ленту новостей упало сообщение: «Часов Яр (Украина), 09 мая 2023 г. (AFP) — журналист AFP Арман Сольдин погиб в результате ракетного удара на востоке Украины».

Чуть позже — подробности: «видеокоординатор AFP в Украине Арман Сольдин (…) был убит около 16:30 по местному времени (13:30 по Гринвичу) в районе Часова Яра, украинского города недалеко от Бахмута, который ежедневно подвергается обстрелу со стороны российских сил».

«32-летний Арман Солдин был с четырьмя коллегами, которые не пострадали. Они были с украинскими военными, когда попали под залп ракет „Град“».

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За четыре дня до этого, 5 мая, имя @ArmanSoldin отметил канал UAnimals, посвященный спасению животных на этой войне:

С подписью:

«Согревающее сердце: F🇷journalist @ArmanSoldin и его команда спасли ежа из траншеи в Украине. Команда нашла ежа едва живым, дала ему немного воды и отнесла в безопасное место. Они накормили животное и дали ему восстановиться в течение нескольких дней, прежде чем выпустить в дикую природу».

Heart-warming ❤️

🇫🇷journalist @ArmanSoldin and his team rescued a hedgehog from a trench in 🇺🇦

The team found it barely alive, gave it some water and took it to a safe place. They fed the animal and let it recover for a couple of days before releasing it into the wild🦔 pic.twitter.com/qzulIZvULR — UAnimals.ENG 🇺🇦 (@UAnimalsENG) May 5, 2023

В тот же день сам Арман опубликовал видео обстрелов с подписью: «Только что сообщили, что мост между Часовым Яром и Бахмутом взорван. Так что, возможно, это последние снимки, которые мы получим с другой стороны и из района Бахмута пока что… Ситуация и без того была очень сложной…».

Несколькими днями ранее Арман сообщал: «Попасть вчера под ливень из „Града“ (…) — это, наверное, одно из самых страшных событий, которые я пережил за время пребывания в Украине, когда ракеты разрывались менее чем в 50 метрах. Чистый ужас».

Being caught under a rain of Grad yesterday with a bunch of trench-diggers is probably one of the worst things that I've experienced since being in #Ukraine, with rockets exploding less than 50 metres away. Pure terror. Sound on #afp #ukraine #bakhmut #Donetsk pic.twitter.com/aiyBHgYXAm — Arman Soldin (@ArmanSoldin) May 1, 2023

Сразу после сообщения о его смерти мир облетели фотографии, на которые сейчас тяжело смотреть: улыбающийся Арман, в каске и куртке с надписью Press — с рыжим тощим котенком на плече.

Сольдин. Украина. Фото 11.11.2022 AFP - BULENT KILIC

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Он был удивительно хорошим этот парень. Это говорят, кажется, все, кто его знал.

Смелым и веселым.

Его коллега и друг, журналистка AFP Дафне Руссо наутро после трагедии опубликовала видео. На нем — Арман за рулем машины, подпевающий звучащей из динамиков песне: Forefer young! I wanna be forever young…

«Знаешь, Арман, у меня просто нет слов, мой друг, мой напарник. Самый лучший, самый профессиональный, самый спокойный, самый улыбчивый, самый человечный. Самый живой. Навсегда», — написала Дафне.

Рассказала о том, как было снято видео — «во время первой поездки в Донбасс», в апреле-2022: «На следующий день мы отправляемся на Восточный фронт вместе с @YasuyoshiChiba. Для нас троих это впервые. У нас не так много впечатлений. В машине, как только мы выезжаем из Киева, военное радио играет „Forever Young“. Ты начинаешь петь во весь голос. Эти слова…».

"Hoping for the best but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not?

Let us die young or let us live forever

We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip"@ArmanSoldin on his first trip to Donbass, April 2022 pic.twitter.com/sEEFeAym7i — Daphné Rousseau (@daphnerousseau) May 10, 2023

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На заднем стекле машины видна надпись на украинском: «ПРЕСА».

После смерти Армана Национальный союз журналистов Украины вынужден будет обновить страшную статистику: с начала полномасштабной российско-украинской войны 14 журналистов погибли «при исполнении ими своих служебных обязанностей», а всего за этот год и почти два месяца убито уже 59 сотрудников СМИ.

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Жанна Кавелье, руководитель отделения «Репортеров без границ» (RSF) по Восточной Европе и Центральной Азии призвала «украинские и французские власти» к «тщательному расследованию гибели» Армана.

Глава (RSF) Кристоф Делуар отметил: Франция заплатила «чрезвычайно высокую цену» за освещение правды об этой войне — потеряла уже троих журналистов. В марте-2022 погиб 55-летний оператор телеканала Fox News, франко-ирландец Пьер Закржевски, в мае-2022 — репортер французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер-Имхофф.

Все три трагедии расследуют французские следователи.

Вечером 10 мая было объявлено о том, что по факту убийства Армана Сольдина открыто расследование по статьям о военных преступлениях: «умышленное посягательство на жизнь и (…) неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права»; «умышленное нападение (…) на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях»; «умышленная атака с осознанием того, что она приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц (…)».

Следствие поручено жандармам французского Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH), которые, по данным агентства, уже готовятся к выезду на место гибели журналиста. То есть, на передний край фронта, под Бахмут.

Расследование, вероятнее всего, будет заключаться в том, чтобы определить, какое именно российское подразделение обстреляло из «Града» точку, в которой находились Арман и другие репортеры.

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Кремлевский пресс-секретарь Песков «выразил сожаление» в связи с гибелью журналиста. Но вскоре отметил: цели российского вторжения в Украину «частично достигнуты», но «далеко не все». Видимо, еще мало убитых...

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«Я думаю о твоей маме Оксане, о твоем папе, о твоем брате Стиве, о твоих друзьях, о твоей любви», — написала Дафне Руссо, выражая им сочувствие.

Агентство France-Presse — в трауре.

«Мы все в шоке», — сказал Фил Четвинд, директор AFP по глобальным новостям: «Армана любили все его коллеги», «его потеря невероятно болезненна для всех нас».

«Арман был полон энтузиазма, энергичен, смел. Он был настоящим репортером, всегда готовым к работе, даже в самых тяжелых местах», — сказала директор европейского отделения AFP Кристин Бюажьяр. — Он был переполнен энергией… Абсолютно преданный своей работе...». «Все агентство придавлено (горем)», — сказал Фабрис Фрис, генеральный директор Agence France-Presse.

Журналисты и сотрудники AFP по всему миру в четверг, 11 мая, почтили минутой молчания память коллеги и друга.

Сотни людей собрались в штаб-квартире агентства в Париже, а журналисты из глобальной сети наблюдали за церемонией в режиме видеоконференции.

«Арман представлял собой лучшее, что есть в AFP», — сказал Фил Четвинд.

Минута молчания в редакции AFP. Париж. 11.05.2023 AFP - MARTIN BUREAU

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Сольдин был в составе группы из пяти репортеров AFP, которые сопровождали украинских солдат в районе Бахмута, отметили в агентстве.

И рассказали о том, как начиналась его работа во France-Presse, о других деталях биографии: «Стажер в римском офисе в 2015 году, потом — в лондонском офисе в том же году…

Арман Солдин родился в Сараево (Босния), а затем эвакуирован во Францию в 1992 году*, в начале осады города. Он свободно говорил на французском, английском и итальянском языках. Коллеги ценили его за хорошее настроение, ежедневный энтузиазм и профессионализм». «Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Арман вызвался стать одним из первых спецкоров AFP», — сообщило агентство.

Увезли от войны, и погиб — на войне.

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Дань его мужеству, таланту и доброму сердцу отдали не только коллеги — многие представители политического мира: президент Макрон, британский премьер Сунак, Белый дом, ЮНЕСКО, власти Украины… Даже футбольный клуб «Ренн», за который Арман играл юношей, выразил «глубокую печаль».

«Спасибо за его мужество», — сказал украинский министр культуры Ткаченко. «С мужеством, с первых часов конфликта он был на фронте, чтобы установить факты. Чтобы информировать нас. Мы разделяем боль его семьи и всех его коллег», — заявил президент Франции Макрон.

Британский премьер Риши Сунак оценил «жизненно важную» работу Армана по «пролитию света на тьму этой войны».

Путинскую тьму, которая унесла еще одну душу.

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AFP сняло 2-минутный видеоролик памяти Армана Сольдина. Посмотрите. Не забывайте.

И выступайте, как только можете, за остановку этой войны и вывод захватчиков с территории Украины.

Выполняя этот добровольный долг, Арман потерял жизнь. Forever young.

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Его коллега по агентству Дафне Руссо вспоминала о его планах, которые уже никогда не сбудутся... Что у него был проект по созданию графического романа об этой войне (перевод «комикс» с фр. bande dessinée здесь явно не подходит)... Вспоминала о его любимой книге — «На Западном фронте без перемен»…

Написала: «Эта убийственная российская ракета, эта война, укравшая тебя у твоих, — все это не имеет смысла. Но ты мог бы, как всегда, найти в этом какой-то смысл. Или пошутил бы, что его нет. Или как философ, которым ты был, согласился бы с тем, что его, возможно, никогда и не будет».

Добавила:

«Это немыслимо. Этот холодный металлический стол и твое тело в бронежилете „PRESS“… И твои глаза, едва прооперированные по поводу близорукости, чтобы наконец-то лучше видеть без очков. Твои серые глаза, закрытые. Безмятежные».

Другой коллега из AFP, Ионут Йордаческу написал 9 мая, в день трагедии:

«Я не могу вспомнить момента, чтобы ты не вызвал улыбку на моем лице, когда мы пересеклись в Украине. Ты неустанно занимался делом, которое так любил, рассказывая историю тех, кто так страдал. Мы все благоговели перед тобой, и будем ужасно скучать по тебе, дорогой Арман».

Начало войны. Ирпень. 12.03.2022 AFP - SERGEI SUPINSKY

* Арман Сольдин родился 21 марта 1991 г.

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