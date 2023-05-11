«Forever young». Краткая история Армана Сольдина — журналиста, убитого ракетой под Бахмутом

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В редакции AFP в Париже. 11.05.2023
В редакции AFP в Париже. 11.05.2023 AFP - MARTIN BUREAU
RFI
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Французский журналист Арман Сольдин был убит российской ракетой «Град» 9 мая в окрестностях города Часов Яр Донецкой области Украины. Он сделал очень много, чтобы показать миру эту войну. Ему было всего 32 года.

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9 мая в 11:07 на ленте AFP вышел репортаж, подписанный именем Сольдина (он, как обычно, делал видео) и еще двух журналистов France-Presse. Последний репортаж под его именем: Arman SOLDIN. У материала AFP, конечно, информационный заголовок: «На южном фронте, под бомбежками, наступление Киева задерживается». Внутри — рассказ о том, как живет, под постоянными российскими обстрелами и авианалетами, расположенный в нескольких километрах от линии фронта «стратегически важный для украинского контрнаступления» город Орехов Запорожской области. «Продвижение в этом направлении и его захват отрезали бы сухопутный коридор, завоеванный Россией для соединения своей территории с Крымом», — отмечалось в репортаже, который заканчивался словами одной из его героинь: «Мы ожидаем и надеемся, что агрессоры будут отброшены хотя бы к крымской границе. И это обязательно произойдет (…)».

Вскоре, в 19:37, на ленту новостей упало сообщение: «Часов Яр (Украина), 09 мая 2023 г. (AFP) — журналист AFP Арман Сольдин погиб в результате ракетного удара на востоке Украины».

Чуть позже — подробности: «видеокоординатор AFP в Украине Арман Сольдин (…) был убит около 16:30 по местному времени (13:30 по Гринвичу) в районе Часова Яра, украинского города недалеко от Бахмута, который ежедневно подвергается обстрелу со стороны российских сил».

«32-летний Арман Солдин был с четырьмя коллегами, которые не пострадали. Они были с украинскими военными, когда попали под залп ракет „Град“».

***

За четыре дня до этого, 5 мая, имя @ArmanSoldin отметил канал UAnimals, посвященный спасению животных на этой войне:

С подписью:

«Согревающее сердце: F🇷journalist @ArmanSoldin и его команда спасли ежа из траншеи в Украине. Команда нашла ежа едва живым, дала ему немного воды и отнесла в безопасное место. Они накормили животное и дали ему восстановиться в течение нескольких дней, прежде чем выпустить в дикую природу».

 

В тот же день сам Арман опубликовал видео обстрелов с подписью: «Только что сообщили, что мост между Часовым Яром и Бахмутом взорван. Так что, возможно, это последние снимки, которые мы получим с другой стороны и из района Бахмута пока что… Ситуация и без того была очень сложной…».

Несколькими днями ранее Арман сообщал: «Попасть вчера под ливень из „Града“ (…) — это, наверное, одно из самых страшных событий, которые я пережил за время пребывания в Украине, когда ракеты разрывались менее чем в 50 метрах. Чистый ужас».

 

Сразу после сообщения о его смерти мир облетели фотографии, на которые сейчас тяжело смотреть: улыбающийся Арман, в каске и куртке с надписью Press — с рыжим тощим котенком на плече.

Сольдин. Украина. Фото 11.11.2022
Сольдин. Украина. Фото 11.11.2022 AFP - BULENT KILIC

***

Он был удивительно хорошим этот парень. Это говорят, кажется, все, кто его знал.

Смелым и веселым.

Его коллега и друг, журналистка AFP Дафне Руссо наутро после трагедии опубликовала видео. На нем — Арман за рулем машины, подпевающий звучащей из динамиков песне: Forefer young! I wanna be forever young…

«Знаешь, Арман, у меня просто нет слов, мой друг, мой напарник. Самый лучший, самый профессиональный, самый спокойный, самый улыбчивый, самый человечный. Самый живой. Навсегда», — написала Дафне.

Рассказала о том, как было снято видео — «во время первой поездки в Донбасс», в апреле-2022: «На следующий день мы отправляемся на Восточный фронт вместе с @YasuyoshiChiba. Для нас троих это впервые. У нас не так много впечатлений. В машине, как только мы выезжаем из Киева, военное радио играет „Forever Young“. Ты начинаешь петь во весь голос. Эти слова…».

 

 

***

На заднем стекле машины видна надпись на украинском: «ПРЕСА».

После смерти Армана Национальный союз журналистов Украины вынужден будет обновить страшную статистику: с начала полномасштабной российско-украинской войны 14 журналистов погибли «при исполнении ими своих служебных обязанностей», а всего за этот год и почти два месяца убито уже 59 сотрудников СМИ.

***

Жанна Кавелье, руководитель отделения «Репортеров без границ» (RSF) по Восточной Европе и Центральной Азии призвала «украинские и французские власти» к «тщательному расследованию гибели» Армана.

Глава (RSF) Кристоф Делуар отметил: Франция заплатила «чрезвычайно высокую цену» за освещение правды об этой войне — потеряла уже троих журналистов. В марте-2022 погиб 55-летний оператор телеканала Fox News, франко-ирландец Пьер Закржевски, в мае-2022 — репортер французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер-Имхофф.

Все три трагедии расследуют французские следователи.

Вечером 10 мая было объявлено о том, что по факту убийства Армана Сольдина открыто расследование по статьям о военных преступлениях: «умышленное посягательство на жизнь и (…) неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права»; «умышленное нападение (…) на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях»; «умышленная атака с осознанием того, что она приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц (…)».

Следствие поручено жандармам французского Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH), которые, по данным агентства, уже готовятся к выезду на место гибели журналиста. То есть, на передний край фронта, под Бахмут.

Расследование, вероятнее всего, будет заключаться в том, чтобы определить, какое именно российское подразделение обстреляло из «Града» точку, в которой находились Арман и другие репортеры.

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Кремлевский пресс-секретарь Песков «выразил сожаление» в связи с гибелью журналиста. Но вскоре отметил: цели российского вторжения в Украину «частично достигнуты», но «далеко не все». Видимо, еще мало убитых...

***

«Я думаю о твоей маме Оксане, о твоем папе, о твоем брате Стиве, о твоих друзьях, о твоей любви», — написала Дафне Руссо, выражая им сочувствие.

Агентство France-Presse — в трауре.

«Мы все в шоке», — сказал Фил Четвинд, директор AFP по глобальным новостям: «Армана любили все его коллеги», «его потеря невероятно болезненна для всех нас».

 

«Арман был полон энтузиазма, энергичен, смел. Он был настоящим репортером, всегда готовым к работе, даже в самых тяжелых местах», — сказала директор европейского отделения AFP Кристин Бюажьяр. — Он был переполнен энергией… Абсолютно преданный своей работе...».

«Все агентство придавлено (горем)», — сказал Фабрис Фрис, генеральный директор Agence France-Presse.

 

Журналисты и сотрудники AFP по всему миру в четверг, 11 мая, почтили минутой молчания память коллеги и друга.

Сотни людей собрались в штаб-квартире агентства в Париже, а журналисты из глобальной сети наблюдали за церемонией в режиме видеоконференции.

«Арман представлял собой лучшее, что есть в AFP», — сказал Фил Четвинд.

Минута молчания в редакции AFP. Париж. 11.05.2023
Минута молчания в редакции AFP. Париж. 11.05.2023 AFP - MARTIN BUREAU

***

Сольдин был в составе группы из пяти репортеров AFP, которые сопровождали украинских солдат в районе Бахмута, отметили в агентстве.

И рассказали о том, как начиналась его работа во France-Presse, о других деталях биографии: «Стажер в римском офисе в 2015 году, потом — в лондонском офисе в том же году…

 

Арман Солдин родился в Сараево (Босния), а затем эвакуирован во Францию в 1992 году*, в начале осады города. Он свободно говорил на французском, английском и итальянском языках. Коллеги ценили его за хорошее настроение, ежедневный энтузиазм и профессионализм».

«Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Арман вызвался стать одним из первых спецкоров AFP», — сообщило агентство.

Увезли от войны, и погиб — на войне.

***

Дань его мужеству, таланту и доброму сердцу отдали не только коллеги — многие представители политического мира: президент Макрон, британский премьер Сунак, Белый дом, ЮНЕСКО, власти Украины… Даже футбольный клуб «Ренн», за который Арман играл юношей, выразил «глубокую печаль».

«Спасибо за его мужество», — сказал украинский министр культуры Ткаченко. «С мужеством, с первых часов конфликта он был на фронте, чтобы установить факты. Чтобы информировать нас. Мы разделяем боль его семьи и всех его коллег», — заявил президент Франции Макрон.

Британский премьер Риши Сунак оценил «жизненно важную» работу Армана по «пролитию света на тьму этой войны».

Путинскую тьму, которая унесла еще одну душу.

***

AFP сняло 2-минутный видеоролик памяти Армана Сольдина. Посмотрите. Не забывайте.

И выступайте, как только можете, за остановку этой войны и вывод захватчиков с территории Украины.

Выполняя этот добровольный долг, Арман потерял жизнь. Forever young.

***

Его коллега по агентству Дафне Руссо вспоминала о его планах, которые уже никогда не сбудутся... Что у него был проект по созданию графического романа об этой войне (перевод «комикс» с фр. bande dessinée здесь явно не подходит)... Вспоминала о его любимой книге — «На Западном фронте без перемен»…

Написала: «Эта убийственная российская ракета, эта война, укравшая тебя у твоих, — все это не имеет смысла. Но ты мог бы, как всегда, найти в этом какой-то смысл. Или пошутил бы, что его нет. Или как философ, которым ты был, согласился бы с тем, что его, возможно, никогда и не будет».

Добавила:

«Это немыслимо. Этот холодный металлический стол и твое тело в бронежилете „PRESS“… И твои глаза, едва прооперированные по поводу близорукости, чтобы наконец-то лучше видеть без очков. Твои серые глаза, закрытые. Безмятежные».

Другой коллега из AFP, Ионут Йордаческу написал 9 мая, в день трагедии:

«Я не могу вспомнить момента, чтобы ты не вызвал улыбку на моем лице, когда мы пересеклись в Украине. Ты неустанно занимался делом, которое так любил, рассказывая историю тех, кто так страдал. Мы все благоговели перед тобой, и будем ужасно скучать по тебе, дорогой Арман».

Начало войны. Ирпень. 12.03.2022
Начало войны. Ирпень. 12.03.2022 AFP - SERGEI SUPINSKY

 

* Арман Сольдин родился 21 марта 1991 г.

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