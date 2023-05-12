Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Это значительно расширяет ударный потенциал ВСУ

Архивное фото: загрузка крылатой ракеты Storm Shadow на самолет RAF Tornado GR4 в неизвестном месте в регионе Персидского залива 17 марта 2003 г.

В четверг британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил поставку Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow («Тень бури») с радиусом действия свыше 250 км. Это значительно превышает дальность ракет, которые западные союзники передавали Украине до сих пор.

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В четверг британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил поставку Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow («Тень бури») с радиусом действия свыше 250 км. При этом Уоллес не сообщил, сколько именно ракет Storm Shadow будут направлены Украине.

Чуть ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников стран Запада сообщил, что Соединенное Королевство уже передало Украине несколько крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, дальность действия которых сопоставима с американскими ракетами класса «земля-земля» ATACMS, о которых давно просила Украина.

Ракеты Storm Shadow «по-настоящему меняют правила игры с точки зрения радиуса действия» и дают Киеву возможности, о которых он давно просил, отметил в комментарии CNN высокопоставленный американский военный чиновник.

На сайте производителя, европейской компании MBDA, говорится, что радиус действия Storm Shadow «свыше 250 км». Это значительно выше дальности тех ракет, которые союзники передавали Украине до сих пор. Для сравнения: радиус действия ракет HIMARS — около 80 км. Также СМИ сообщали о намерениях США поставить Украине крылатые бомбы GLSDB с радиусом действия 150 км. Российские источники заявляли о том, что эти бомбы уже применялись на поле боя вооруженными силами Украины.

Поставка Storm Shadow означает, что украинская армия получает ударный потенциал, позволяющий бить вглубь оккупированных Россией регионов, в том числе по всему Крыму.

Британия стала первой западной страной, объявившей в начале 2023 года о передаче Украине тяжелых танков — основных боевых танков «Челленджер». В Киеве давно запрашивали у западных партнеров более дальнобойные ракеты. Великобритания и здесь выступила первой.

Поставку ракет Storm Shadow весьма поэтично подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. «Прогноз погоды предсказывает циклон, движущийся из Великобритании в сторону Украины, который принесет с собой Бури. Через Тень от Бури прорвется солнечное сияние нашей свободы и прольется свет на нашу Победу», — написал Резников в твиттере.

Что известно о Storm Shadow?

Storm Shadow — ракеты воздушного базирования франко-британской разработки. Во французской армии они называются SCALP (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée, «конвенциональная автономная крылатая система дальнего действия»).

Как указывает производитель, Storm Shadow — дальнобойное оружие, предназначенное для поражения крупных сооружений, таких как укрепленные бункеры и ключевая военная инфраструктура. «После запуска оружие опускается на высоту, прилегающую к местности, чтобы избежать обнаружения, — говорится на сайте MBDA. — При приближении к цели его бортовой инфракрасный самонаводчик сопоставляет изображение цели с сохраненным изображением, чтобы обеспечить точный удар и минимальный сопутствующий ущерб».

Отмечается, что Storm Shadow может выполнять боевые миссии и днем, и ночью, при любой погоде.

Ракета Storm Shadow © RFI

Бывший французский военный летчик и эксперт в аэронавтике Ксавье Тительман в интервью RFI рассказывал, что крылатые ракеты Storm Shadow (с учетом нынешней линии фронта) могут точно поразить, к примеру, опору Керченского моста с уверенностью в попадании почти в 100%.

Это неоднократно проверенные в боевых условиях системы, состоящие на вооружении Франции, Великобритании, Италии. Эти вооружения также экспортировались в ряд государств. Они были задействованы в военных операциях в Ираке, Сирии и Ливии.

Как отмечает производитель, Storm Shadow запускаются с воздуха — с европейских боевых самолетов Tornado, Rafale, Mirage 2000 и с Eurofighter Typhoon. Эксперты указывают, что нельзя исключить, что эти ракеты могут быть инкорпорированы в самолеты советского производства, находящиеся на вооружении ВСУ. Впрочем, с технической точки зрения это непростая задача.

Военный обозреватель «Би-би-си» Павел Аксенов отмечает, что Storm Shadow — не самая сложная цель для ПВО, это дозвуковая ракета. Но российской армии так или иначе придется пересмотреть подход к воздушной обороне в обширной зоне действия этих ракет.

«Сами ракеты очень продвинутые, но как они себя покажут в деле — увидим. Кроме того, многое зависит от того, насколько хорошо обучены расчеты ПВО у „принимающей стороны“, насколько эффективна вся система. Это тоже будет понятно только на практике», — отмечает в комментарии RFI эксперт по российским вооруженным силам, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера при университете Тафтса (США) Павел Лузин.

«Выверенный и пропорциональный» шаг

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в четверг в Палате общин, заявил, что Storm Shadow «позволят Украине оттеснить российские силы, базирующиеся на суверенной украинской территории». Он также заявил, что в Лондоне приняли решение поставить Украине эти системы после того, как Россия «продолжила идти по темному пути» ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

По его словам, ракеты «направляются» или уже переданы Украине и назвал этот шаг «выверенным и пропорциональным» с учетом эскалации со стороны РФ. «Во всем этом не было бы необходимости, если бы Россия не вторглась», — подчеркнул Уоллес.

По словам министра обороны Великобритании, Storm Shadow совместимы с самолетами советской эпохи, уже имеющимися на вооружении Украины. При этом он отметил, что в распоряжении Москвы есть ракеты, дальность действия которых значительно превышает Storm Shadow.

Неназванный западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использованы только на суверенной территории Украины, а не на территории РФ. Великобритания и другие союзники Украины, как и подавляющее большинство мирового сообщества, не признают аннексию Крыма Россией и считают полуостров суверенной территорией Украины.

Ранее в этом году министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ракеты большой дальности в случае поставки не будут использованы против целей на территории РФ. «Если бы мы могли наносить удары на расстоянии до 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечить оборону и потерпела бы поражение, — заявил он на заседании ЕС. — Украина готова предоставить любые гарантии того, что ваше оружие не будет задействовано в атаках на российскую территорию».

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