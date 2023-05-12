ВСУ продвинулись на два километра в районе Бахмута, заявила замминистра обороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы в районе Бахмута за последние дни продвинулись на два километра.

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Украинские силы обороны за неделю не потеряли ни одной позиции в районе Бахмута и более того — продвинулись на этом направлении на два километра. Об этом 12 мая сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр подчеркнула, что россияне распространяют ложную информацию о якобы нехватке у них оружия, чтобы оправдать реальную ситуацию.

На нехватку снарядов в последние дни особенно яростно и активно публично жаловался главарь наемнической группировки «Вагнер» Евгений Пригожин, в том числе используя нецензурную лексику в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Пригожин также грозил вывести своих наемников из Бахмута и его окрестностей 10 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в пятницу сообщил, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего генерал Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, доложил, что украинские военные «сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его по некоторым направлениям».

Тем временем 12 мая министерство обороны РФ заявило, что подразделения «южной» группировки российских войск «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж «с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

Главарь группировки «Вагнер» Пригожин, комментируя это сообщение минобороны РФ, заявил, что речь идет о «бегстве» подразделений регулярной армии РФ с флангов в районе Бахмута. По словам Пригожина, отход россиян к Берховскому водохранилищу открыл для украинской армии дорогу на Бахмут из Часов Яра. Также, по его словам, украинские силы заняли тактические высоты, с которых могут вести огонь по городу. Пригожин подчеркнул, что продвижение ВСУ может привести к окружению Бахмута.

Пригожин опять выступил с обвинениями в адрес Шойгу и Герасимова, но на этот раз ничего не упомянул о планах вывода своей группировки из Бахмута и заявил, что его наемники продолжают наступательные действия в самом городе с целью его полного захвата. При этом Пригожин напомнил, что за оставление позиций ему пригрозили обвинением в госизмене.

В сводке Минобороны РФ от 12 мая говорится, что в районе Соледара (то есть немного севернее Бахмута) украинские силы предприняли 26 атак «на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров», и все атаки якобы были отражены. «Прорывов обороны российских войск не допущено», — утверждает российское военное ведомство.

Накануне в ряде каналов российских «военкоров» появились сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что сообщения о «прорывах обороны» на различных участках фронта не соответствуют действительности.

В своей последней сводке американский Институт изучения войны (ISW) указывает, что украинские силы, вероятно, прорвали некоторые из российских линий обороны в ходе «локализованных контратак» около Бахмута. «Задействование низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг Бахмута предполагает, что Минобороны РФ оставило цель окружить там значительные украинские силы», — полагают аналитики ISW.

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