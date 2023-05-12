443-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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12 мая — 443-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

14:20 Глава Харьковской области: россияне обстреляли ферму, погиб человек

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что войска РФ обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района. «К сожалению, в результате обстрела погиб 30-летний работник фермы», — написал глава области в своем телеграмм-канале.

13:55 Прокуратура: в Херсонской области в результате обстрелов погибли две женщины

Сегодня «в результате обстрелов российскими войсками одного из населенных пунктов Каховского района» Херсонской области погибли две женщины. Об этом сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на областную прокуратуру. Еще одну местную жительницу с травмами доставили в больницу. В другом районе Херсонской области -- Дарьевской громаде – также ранена женщина.

Прокуратура открыла уголовные производства «по фактам военных преступлений военных РФ», говорится в сообщении.

13:00 Пензенский университет призвал студентов писать доносы на тех, кто «кажется им странным». Объяснили это подготовкой «диверсионно-террористического акта»

«Подумайте, чье поведение в последнее время кажется вам странным, может кто-то стал более скрытен, замкнут, резко ограничил круг общения, изменил свои интересы или устоявшийся распорядок жизни. Если среди ваших знакомых есть такие люди, не молчите», — говорится в сообщении Пензенского государственного университета, которое цитирует «Новая газета-Европа» со ссылкой на издание 7×7.

Объясняя «необходимость» доносов, руководство ПГУ, со ссылкой на ФСБ, сообщает, что в регионе планируется «диверсионно-террористический акт».

12:30 Сайт проекта «Продолжение следует» заблокировали в России

Об этом заявили в телеграм-канале «ПС».

«В ближайшее время мы обязательно напишем, как сохранить возможность читать нас в России. Без материалов мы вас не оставим», — сообщили журналисты, обращаясь к своей аудитории.

Канал, созданный экс-журналистом «Новой газеты» Павлом Каныгиным, разоблачает российскую пропаганду, рассказывает о войне в Украине, делает «видео-разборы» «об истории, политике, да и просто о жизни вокруг».

На YouTube-канале у «ПС» — 345 000 подписчиков.

Самого Каныгина в середине апреля российские власти внесли в свой «список иноагентов».

12:00 Зеленский: провели Ставку, послушали, на каких направлениях «остановили врага и даже отбросили его назад»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

«Услышали доклад генерала Сырского (командующего Сухопутными войсками Украины — Прим. RFI), чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале президента Украины. «Были важные доклады главкома Залужного, министра (обороны) Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долгосрочные контракты на поставку боеприпасов и ракет», — также заявил Зеленский.

10:45 Украинская армия заявила о продвижении в Бахмуте «на 2 километра вперед»

Бойцы ВСУ продвинулись на бахмутском направлении вперед на 2 км, ни одна позиция в Бахмуте на этой неделе не утрачена, а «враг понес большие потери», заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», замминистра также подчеркнула, что в течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ «ведущей темой» оставался Бахмут. При этом «враг дает ложную информацию о нехватке оружия», вероятно, с целью оправдаться за реальные поражения, заявила Маляр.

10:00 Минобороны Беларуси заявило о том, что дальнобойщик «напал на пограничников». Никто (кроме дальнобойщика) не пострадал

Министерство обороны Беларуси заявило о том, что «11 мая на участке автодороги М-5» (соединяет Минск и Гомель) некий «51-летний водитель большегрузного автомобиля», «с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств», попытался напасть на группу военных, которые «принимают участие в усилении» границы. При этом сообщается, что водитель, который «после нападения пытался скрыться», все-таки «был задержан», а «никто из военнослужащих не пострадал».

09:45 Пресс-секретарь президента Украины: мы не обращались на «Евровидение» по поводу выступления Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины: мы не обращались на «Евровидение» по поводу выступления Зеленского

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Зеленского заявил, что Офис президента не обращался к организаторам «Евровидения» с предложением о выступлении украинского лидера.

«Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — написал Никифоров, чье заявление цитирует канал «Суспiльне».

Ранее организаторы музыкального конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), заявили о том, что якобы отказали Зеленскому в просьбе выступить с посланием к аудитории в финале «Евровидения».

09:15 Министр обороны США Остин: мы поставим Украине танки осенью

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на слушаниях в Сенате 11 мая о том, что Соединенные Штаты намерены поставить свои танки Abrams украинской армии «в начале осени». К этому времени должны завершиться программы тренировки украинских военных по управлению этими танками.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени. Тем временем мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования», — цитирует заявление Остина «Голос Америки».

Ллойд Остин REUTERS - KEVIN LAMARQUE

09:00 «Евровидение» отказало президенту Зеленскому в возможности произнести речь

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить с посланием к аудитории в финале музыкального конкурса, который пойдет в субботу, 13 мая, в английском городе Ливерпуле. Как сообщает Би-би-си, организаторы конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), в своем отказе сослались на его «неполитический характер». «Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе „Евровидение“, хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена (…), поскольку это противоречит правилам мероприятия», — заявили в EBU.

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