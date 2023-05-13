Четыреста сорок четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские солдаты возле Бахмута в Донецкой области Украины. 12 мая 2023 г.

В субботу, 13 мая, наступил 444-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

09:20 В Мариуполе прозвучали два мощных взрыва

Об этом сообщил находящийся в эвакуации советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на собственные источники в городе.

Взрывы прозвучали один за другим. Пока нет подробностей взрывов. «Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали». Об этом же сообщил местный телеграм-канал «Мариуполь Сопротивление».

09:49 Российские СМИ сообщают о новых взрывах в Луганске

По данным агентства ТАСС, утром в субботу украинская армия обстреляла оккупированный Луганск. Черный дым от взрыва поднимается над пригородным селом Юбилейным. Из-за взрыва в некоторых домах осколками выбило стекла в окнах. О пострадавших и месте взрыва не сообщается.

Накануне в Луганске также сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. Под удар попала территория бывшего «Машиностроительного завода «100» — предприятие «Полипак».

09:31 Российские беспилотники в ночь на 13 мая атаковали Николаев и Киев

В Николаеве, по данным главы областной администрации Виталия Кима, поврежден пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. Три человека пострадали. Возникшие пожары были потушены.

Все атаковавшие Киев дроны-камикадзе «Шахед» были сбиты, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Ночью российские войска выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе «Шахед». По заявлению Воздушных сил Украины, 17 беспилотников были сбиты.

09:14 Оккупационная администрация Харьковской области призвала жителей подконтрольных России территорий уехать из региона

Такие рекомендации объясняются «участившимися обстрелами со стороны ВСУ». Россия контролирует лишь несколько десятков населенных пунктов на юго-востоке Харьковской области. В них проживают около трех тысяч человек.

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