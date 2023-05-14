Владимир Зеленский прилетел в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл вечером в воскресенье, 14 мая, на авиабазу Виллакубле к юго-западу от Парижа. В столицу Франции он прилетел из Германии, где встречался днем с канцлером Олафом Шольцем. Заранее о визите Зеленского в Париж не сообщалось. По данным AFP, у Зеленского запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном.

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На военном аэродроме украинского лидера встречала премьер-министр Элизабет Борн и глава МИД Катрин Колонна. Сразу после прилета Зеленский отправился в Елисейский дворец, где у него запланирован ужин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В пресс-службе французского президента ранее заявили, что Зеленский и Макрон обсудят «насущные военные и гуманитарные нужды» Украины.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн и президент Украины Владимир Зеленский на военном аэродроме Велизи-Вилакурбе под Парижем. 14 мая 2023. REUTERS - POOL

«С каждым визитом [в Париж] оборонительные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связи с Европой укрепляются, и давление на Россию возрастает. Я встречусь со своим другом Эмманюэлем. Мы обсудим наиболее важные моменты двусторонних отношений», — написал украинский президент в своем твиттере.

Paris. With each visit, Ukraine's defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2023

Ранее в этот же день украинский лидер посетил Германию. В Берлине Зеленский побывал в штаб-квартире министерства обороны, встретился с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Для Зеленского это был первый официальный визит в Германию после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

А в субботу глава украинского государства был с рабочим визитом в Риме и Ватикане. Там он встретился премьер-министром Джорждей Мелони и с Папой Римским Франциском. «Это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии», — написал Зеленский о переговорах с понтификом.

Это уже второй визит Зеленского в Париж с начала полномасштабной войны. В прошлый раз украинский лидер посещал Францию 8 февраля 2023 года. Тогда он встретился с президентом Макроном и канцлером Шольцем. Стороны обсуждали поставку Украине вооружений и расширение санкций против Москвы. Макрон также вручил тогда Зеленскому орден Почетного легиона. В свою очередь, президент Франции побывал в Киеве в июне 2022 года.

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