445-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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В воскресенье, 14 мая, наступил 445-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:32 В ночь на 14 мая российские войска вновь атаковали Украину. Воздушная тревога объявлялась на всей территории страны

Как сообщают ВСУ, за ночь украинские силы уничтожили 25 беспилотников, в том числе 18 дронов «Шахед».

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил, что регион обстреливали крылатыми ракетами.

10:55 Встреча президентов Украины и Германии:

Первые кадры встречи Зеленского и Штайнмайера в Берлине. Сейчас президенты Украины и Германии проводят переговоры в резиденции Бельвю в центре немецкой столицы. pic.twitter.com/BlLWCxEsSr — DW на русском (@dw_russian) May 14, 2023

10:28 Британская разведка: структура группировки войск РФ не поменялась с начала вторжения

«Она по-прежнему, вероятно, состоит из более чем 200 тысяч человек, объединенных примерно в 70 боевых полков и бригад , разделенных на пять группировок», - говорится в сообщении ведомства. В нем также отмечается, что в феврале 2022 года Объединенная группировка войск состояла из профессиональных военных и была оснащена современной техникой, также регулярно проводились учения. Сейчас же она состоит преимущественно из «плохо подготовленных мобилизованных, использующих устаревшую технику», также ряд подразделений недоукомплектованы, и проводятся лишь самые простые пехотные операции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OPF8Rnb6qx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1OSqhICHO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2023

10:00

9:47 В Крыму рассмотрят отмену решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР

"Президиум парламента Крыма" инициирует вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, об этом заявил его глава Владимир Константинов.

9:06 Владимир Зеленский находится с визитом в Германии

Издание Bild сообщает, что президент Украины прибыл в штаб-квартиру министерства обороны Германии. Позднее у него запланирована встречи с президентом ФРГ Франков Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

9:00 Из сводки Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки российские войска нанес четыре ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего ранены мирные люди, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

В результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские лица, в том числе дети.

Продолжаются бои за Бахмут. Кроме того, в течение суток военные РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово и Белая Гора.

Военные РФ пытаются пополнять потери в живой силе за счет заключенных. Около 200 человек прибыли для прохождения месячного курса подготовки в один из полевых лагерей в Рогово Луганской области. К концу месяца ожидается прибытие еще до 250 отбывавших наказание в колониях. В районе Можняковки Луганской области готовится инфраструктура, рассчитанная на прием 800 осужденных.

В районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона прибыло около 400 заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер». В ближайшее время ожидается прибытие еще 400.

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