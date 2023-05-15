«Десятки бронемашин и легких танков»: первые итоги встречи Макрона и Зеленского в Париже

Макрон и Зеленский вечером 14 мая на ступеньках Елисейского дворца. Перед началом «рабочего ужина», после которого была опубликована совместная декларация.

По итогам состоявшейся в Париже поздно вечером в воскресенье, 14 мая, встречи между президентами Франции и Украины стороны опубликовали совместную декларацию. В ней много сведений, говорящих о решимости Франции усилить поддержку украинского сопротивления неспровоцированной российской агресии. В первой строчке документа Макрон и Зеленский «подтвердили свое безоговорочное осуждение продолжающейся агрессивной войны России против Украины». «Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ», — объявили стороны. Русская служба RFI выбрала главное из совместной франко-украинской декларации.

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О Запорожской АЭС

«Франция и Украина недвысмысленно призывают Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами представляет собой серьезную угрозу», — говорится в первом же абзаце декларации. Напомним, 7 мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что «общая ситуация вокруг ЗАЭС становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной».

О том, как Франция оценивает «мужество украинского народа»

Франция «отдает должное решимости и мужеству украинского народа и вооруженных сил и отмечает их значительный вклад в обеспечение безопасности европейского континента и других стран», — заявили в Париже.

Об усилении французской поддержки

«Военная поддержка, оказываемая Францией обороне Украины с начала войны, продолжается, и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности», — заявлено в декларации, в которой даны и некоторые важные подробности «новых поставок».

«В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC, — заявлено в документе. — Кроме того, Франция направляет свои усилия на поддержку средств противовоздушной обороны Украины для защиты населения от российских ударов». Упомянуто в декларации и о французском участии в обучении украинских военных.

«Помимо военной, Франция предоставила Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и чрезвычайную. В частности, Франция направила в Украину две мобильные ДНК-лаборатории для укрепления потенциала Украины по преследованию военных преступлений. Эта помощь будет и дальше усиливаться», — обещано в документе.

В котором также заявлено, что «Украина и Франция (...) подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях, совершенных в контексте агрессивной войны России против Украины». И выражена поддержка работе МУС.

Українки, Українці, Дорогий Володимире, від імені Французької Нації та від себе особисто запевняю, що ви можете розраховувати на нашу підтримку, нашу дружбу, наше братерство. pic.twitter.com/Blwt0kHbN8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2023

«Франция, участвуя в основной группе по привлечению к ответственности за преступление агрессии против Украины, призывает другие страны присоединиться к ним и заручиться международной поддержкой для создания специального трибунала. Франция приветствует соглашение о новом Международном центре по преследованию преступления агрессии против Украины в Гааге и призывает к его скорейшему запуску», — указано в декларации.

О поддержке украинского мирного плана

«Франция выражает свою поддержку украинскому мирному плану и готовность сотрудничать с Украиной для обеспечения максимально широкого международного участия во Всемирном мирном саммите, который будет организован в ближайшие месяцы на основе Украинского мирного плана и возможных других предложений доброй воли».

Об усилении санкций

«Украина и Франция согласны с необходимостью усилить наше коллективное давление на Россию посредством новых санкций, чтобы ослабить способность этой страны продолжать свою незаконную агрессивную войну. Кроме того, они согласны с необходимостью активизировать усилия по обеспечению эффективного осуществления санкций, а также по предотвращению и сдерживанию обхода санкций в третьих странах и с их стороны».

О компенсациях за счет агрессора

«Украина и Франция будут продолжать работать вместе, и с другими странами, над разработкой механизмов компенсации потерь, ущерба и вреда, причиненных российской агрессией», — заявлено в документе, где также подчеркивается что «для этого важным шагом является международный реестр ущерба, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16–17 мая 2023 года.

О «зерновой сделке»

В декларации говорится, что «Франция подчеркивает важность систематических усилий Украины по продолжению Черноморской зерновой инициативы и запуску гуманитарной программы „Зерно из Украины“, направленной на улучшение глобальной продовольственной безопасности». А «Украина высоко ценит поддержку Францией гуманитарной программы „Зерно из Украины“ и призывает к усилению соответствующей поддержки».

О восстановлении

Франция полна решимости вместе с международными организациями и партнерами принять участие в послевоенном восстановлении и реконструкции Украины.

О будущем Украины

«Будущее Украины и ее народа — в европейской семье. Франция решительно поддерживает Украину в ее усилиях по проведению реформ и в ее стремлении выполнить необходимые условия (ЕС) к концу 2023 года».

«Украина и Франция призывают Европейский союз продолжать поддерживать страну во всех сферах. Что касается военной поддержки, они приветствуют недавние соглашения о поставках в Украину большего количества боеприпасов и ракет, в том числе за счет расширения европейской промышленной базы», — говорится в декларации.

«В рамках НАТО Франция продолжает фокусироваться на непосредственной поддержке Украины. Она по-прежнему решительно поддерживает укрепление способности Украины к самообороне и напоминает, что Украина имеет право выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности», — заявила французская сторона. Подчеркнув, что Франция «полностью поддерживает Комиссию НАТО-Украина», которая должна помочь украинской стороне «продолжить путь к евроатлантической семье, в соответствии с Бухарестской декларацией» (2008 г.).

«Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», — заявлено в документе.

Контекст

Это был уже второй приезд Владимира Зеленского в Париж после начала полномасштабной российской войны против Украины. Предыдущая встреча в Елисейском прошла 8 февраля, в ней также принял участие канцлер Германии Олаф Шольц. На этот раз президент Украины прилетел в Париж из Берлина.

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