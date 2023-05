Эксперт Александр Коваленко об «информационной войне» и военных задачах Украины

ИНТЕРВЬЮ

The Washington Post 13 мая опубликовала статью, основанную на очередной порции «утечек» секретной информации Пентагона. По утверждению издания, президент Украины, несмотря на публичные заявления о том, что Киев не будет использовать поставляемое ему Западом оружие для нанесения ударов по территории России, в «частных беседах» якобы обсуждал возможность атак на приграничные районы РФ, нанесения ударов по целям внутри страны, а также «подрыва» нефтепровода «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию. О том, какую роль могут сыграть подобные «утечки», почему российская военная авиация несет потери в Брянской области, а на Белгородскую падают планирующие бомбы, корреспондент RFI поговорила с Александром Коваленко, ведущим экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука.

Реклама Читать далее

RFI: Почему именно сейчас эта публикация появилась в The Washington Post?

Александр Коваленко: Если честно, к ряду западных СМИ я испытываю сейчас довольно серьезное критическое отношение. Они публикуют информацию, которая вводит людей в мир манипуляций и даже конспирологии. Например, меня очень сильно возмущает цитирование неких неназванных источников, которым читателю следует доверять, а они сообщают просто какую-то аховую информацию, зачастую не подтверждающуюся. Удручает именно то, что среди изданий, которые публикую такую информацию, очень много довольно-таки популярных, известных, пользующихся определенной репутацией — The New York Times, The Washington Post, Politico. Эта тенденция настораживает. Любая информация, которая публикуется в западных СМИ с учетом неких неназванных источников, но якобы заслуживающих доверия, у меня уже давно вызывают сомнения.

Что же касается заявлений Владимира Зеленского, которые якобы были сделаны, то я не знаю, кто является источником The Washington Post в этом вопросе, но, во-первых, Украина с самого начала полномасштабного вторжения на свою территорию имеет полное моральное и юридическое право осуществлять какие угодно действия в отношении российских военных объектов на территории РФ. Потому в этом абсолютно не может быть никаких сомнений, удивлений и возмущений. Это право подтверждали в 2022-м году лидеры стран — наших партнеров, в частности экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а из официальных лиц, которые недавно подтвердили это право Украины, был министр обороны Германии Борис Писториус.

Я, скорее всего, оцениваю подобного рода публикацию как попытку дискредитировать Украину и непосредственно Владимира Зеленского в глазах так называемых «пацифистов», которые подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией без каких-либо предварительных условий. К тому же, важно отметить, что публикация была накануне визита Владимира Зеленского в Германию. А Германия, как известно, является рупором пацифизма в Европе.

Если говорить о ситуации, когда речь идет о приграничной российской территории, например, о Белгородской области, откуда обстреливается Харьков, получается, что Украине отказывают в праве защищаться?

Мы должны различать две позиции. Первая — когда речь идет о захвате территорий РФ с той или иной целью. Эта позиция вообще неприемлема. Украина ее никогда не рассматривала, Украина только лишь освобождает свои территории.

Вторая касается действий сил обороны Украины по территории РФ теми силами и средствами, которые есть в распоряжении для защиты наших территорий. Если целью является склад с боеприпасами, которые поставляются российским оккупационным войскам, то его уничтожение вполне правовое, полностью юридически и морально обоснованное. Если это, например, действия некой диверсионно-разведывательной группы с целью подрыва железнодорожного сообщения, рельс, оказание другого воздействия, которое также минимизирует урон Украине от агрессии со стороны России, то это тоже абсолютно юридически обосновано.

Но есть и некоторые другие факты, которые каким-то образом пытаются отнести к действиям со стороны Украины. Не так давно мы с вами были свидетелями того, как в Белгороде рухнуло несколько российских планирующих бомб, которые были выпущены российским же фронтовым бомбардировщиком. Российская пропаганда вполне могла бы это отнести к действиям со стороны Украины, но как-либо объяснить это было сложно, поскольку то количество фото- и видеофактов, которое появилось в открытых источниках, просто подтверждало, что это были именно планирующие бомбы, спущенные явно с российского самолета. Почему этот российский самолет осуществил сброс в районе Белгорода? Тут уже речь о том, что сами планирующие бомбы некачественные, и из-за низкого качества материалов они рухнули на российский город. Сброс осуществляется в локации рядом с Белгородом, поскольку, если самолет продвигается несколько южнее границы с Украиной, то он оказывается в зоне действия украинской ПВО. Для того чтобы не рисковать, они сбрасывают планирующие бомбы в районе одного из своих густонаселенных городов. Ну, и результаты эти мы видим. Я считаю, что это является еще одним элементом воздействия, минимизирующим угрозу для Украины. Они боятся нашу ПВО, они не заходят в эту зону, то есть они вынуждены как-то к этому адаптироваться.

Аналогично и в других ситуациях, когда происходят некие инциденты, связанные с тем, что россияне не могут размещать те или иные средства поражения рядом с нашей границей. Всем прекрасно известно, что Харьков обстреливается российскими С-300 с территории РФ. Разве это дает нам какое-то ограничение в огневом ответе именно по конкретному С-300, который наносит удары по жилым районам? Харьковский район Северная Салтовка практически полностью уничтожен, потому как он на себя принимает все удары летящих боеприпасов со стороны России. Поэтому, когда в Белгородской области загорается и взрывается комплекс С-300, это может быть одновременно как техническая проблема, так и воздействие неких сил уже со стороны Украины, что также не исключается, и мы имеем на это полное право.

В публикации The Washington Post речь шла также о том, что якобы Владимир Зеленский в частном порядке предлагал взорвать нефтепровод «Дружба». Но это выглядит по меньшей мере нелогично…

Зачем нам уничтожать данную артерию, если мы ее можем просто перекрыть, закрыть поставки — и не нужно ничего взрывать? Какой смысл?! Это просто в очередной раз вызывает вопросы к компетенции и достоверности источников The Washington Post.

Выдвигается целый ряд версий по поводу того, что произошло в Брянской области в минувшую субботу, где, согласно некоторым сообщениям, разбились сразу четыре российских летательных аппарата. По вашему мнению, что там произошло?

Восстание машин, борьба между российской авиацией и российским ПВО. Их искусственный интеллект достиг такого уровня, что он решил проявить свою независимость и выступить против войны в Украине. Но если все же говорить серьезно, то нужно обратить внимание на то, где это произошло — это 50–70 километров (в зависимости от места катастрофы) от границы с Украиной. Из этого делаем выводы — никакая диверсионно-разведывательная группа не могла проникнуть так глубоко на территорию России, при этом еще имея соответствующие средства поражения типа ПЗРК. У них ограниченный радиус действия.

Что это могло быть? Можно выдвинуть несколько версий. Если бы у Украины был зенитно-ракетный комплекс с радиусом действия 100 километров плюс, то это было бы вполне возможно. У нас есть ЗРК «Patriot», мы их стали получать, он имеет модификации ракет совершенно разные как среднего, так и большого радиуса действий — 40 километров, 80 километров и так далее. Какая номенклатура ракетного вооружения была передана Украине с такими условиями от наших международных партнеров? Лично мне неизвестно. Я лишь констатирую факт, что у нас есть определенная пусковая установка, у которой есть определенные возможности поражения тех или иных средств на тех или иных расстояниях.

Если говорить об авиационном компоненте, то они могли быть поражены ракетами типа «воздух-воздух» с дальностью поражения более 100 километров. Но если говорить о таких ракетах, то это в первую очередь AIM-120 AMRAAM. Есть ли они на вооружении у Вооруженных сил Украины? Тоже интересный вопрос, тем более что эти ракеты лучше всего совместимы именно с истребителями западного образца. У нас таких истребителей пока нет. Насколько они совместимы, например, с МиГ-29? Тоже вопрос актуальный. Поэтому то, что там произошло — довольно-таки загадочные случаи. До тех пор пока не будет каких-то объяснений на официальном уровне, можно самые разные конспирологические теории по этому поводу строить.

Но факт остается фактом — Россия лишилась одновременно сразу четырех единиц авиационной техники, две из которых для нее очень болезненны, поскольку потеря СУ-34 и Су-35 — это самые последние версии фронтового бомбардировщика и многофункционального истребителя. Они довольно дорогие. У них нет масштабного серийного производства, и каждая такая потеря очень ощутима. Хотя, наверное, куда более болезненным является именно репутационный удар. В глубине российской территории в воздушном пространстве каким-то образом были сбиты сразу четыре единицы авиационной техники. А как же не имеющая аналогов в мире российская противовоздушная оборона?

Поскольку всевозможные утечки и скандалы начали появляться тогда же, когда заговорили об украинском контрнаступлении, то не могу вас не спросить связано ли одно с другим?

Безусловно, это все элементы информационной войны. Мы видим, как сейчас в открытых источниках постоянно вбрасывается огромное количество каких-то секретных документов. Если по отдельности их рассматривать, то они вызывают серьезное сомнение. Любой человек, который в той или иной степени имеет хоть какое-то представление или отношение, например, к теме поставок вооружений, к ходу боевых действий, к нефтепроводу «Дружба», у него возникают сомнения о достоверности и компетентности этих источников.

Но очевидно, что люди, которые отдалены от понимания настолько глубокого или хотя бы приближенного к той или иной проблематике, а их большинство, верят всему, что попадает в публичное пространство. Это попытки информационных ударов, чтобы пошатнуть позиции как Украины, так и президента.

Как мы видим, в немалой степени акцент делается сейчас именно на информационное пространство западных стран, которые и оказывают поддержку Украине. Конечно же, действующее руководство этих стран прекрасно осознает, что происходит, они не придают этому особого значения. Но в том-то и дело, что таким образом пытаются сформировать искаженное общественное мнение, чтобы им пользоваться в перспективе, например, спровоцировать протесты против поставок Украине оружия, техники и финансовой помощи.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться