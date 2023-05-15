Четыреста сорок шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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15 мая — 446-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:35 «Верстка»: Число диверсий в России выросло в мае

С 1 января по 12 мая на территории России, а также в аннексированном Крыму, состоялись как минимум 57 попыток диверсий на железнодорожных путях, объектах Минобороны и энергетических объектах. Почти четверть из них произошли только за 13 майских дней, подсчитала «Верстка».

Самый распространенный вид диверсий — поджоги релейных шкафов на железных дорогах. С начала года известно о 36 таких случаях. На втором месте — поджоги военкоматов, их было девять. Кроме того, известны случаи повреждения железнодорожных путей, подрывы газопровода, поджоги полицейских машин, здания ФСБ, склада Росгвардии и центра сбора гуманитарной помощи для солдат.

10:15 Риши Сунак: «В интересах каждого обеспечить успех Украины»

Офис Риши Сунака подтвердил, что лидеры Украины и Великобритании встретятся в загородной резиденции британского премьер-министра в Эллесборо, под Лондоном.

«Это решающий момент для украинского сопротивления чудовищной агрессии», — процитировали слова Сунака в заявлении Даунинг-стрит.

«Мы не должны их подвести (…) В интересах каждого обеспечить успех Украины», — добавил он.

09:30 Из Парижа Зеленский отправился в Лондон

«Сегодня — Лондон. Великобритания является лидером, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня», — написал украинский президент в твиттере. Зеленский сообщил, что сегодня проведет «предметные» переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023

В преддверии его встречи с Риши Сунаком Даунинг-стрит объявила о предстоящей поставке Украине «сотен» зенитных ракет и ударных беспилотников с дальностью действия более 200 километров.

Эта новая военная поддержка будет оказана «в ближайшие месяцы, пока Украина готовится усилить сопротивление продолжающемуся российскому вторжению», — говорится в заявлении.

Из Лондона Зеленский отправится в Копенгаген, где выступит с речью на саммите демократии.

Накануне вечером Владимир Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

За последние несколько дней Владимир Зеленский посетил Италию, Ватикан, Германию и Францию.

09:15 Сырский заявил о первом успехе наступательной операции при обороне Бахмута

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал продвижение украинских войск на бахмутском направлении «первым успехом наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута».

«Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях», — подчеркнул он, отметив, что Украина воюет меньшим ресурсом, чем Россия.

«Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его надо воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается», — добавил Сырский.

Вместе с тем замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте и окрестностях «сейчас все сложно». «Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута», — заявила она.

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