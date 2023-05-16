ВСУ: украинская ПВО во время ночной атаки сбила все российские ракеты, в том числе шесть «Кинжалов»
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В ходе ночной российской воздушной атаки украинская ПВО сбила все 18 ракет, включая шесть баллистических «Кинжалов», сообщил утром 16 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Этой ночью около 3:30 российские войска атаковали Украины с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, говорится в сообщении Залужного.
Шесть аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» были выпущены с шести самолетов МиГ-31К, 9 крылатых ракет «Калибр» выпустили корабли в Черном море, был произведен пуск трех ракет наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).
Все 18 ракет, в том числе «гиперзвуковые» «Кинжалы», были уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ, заявил главнокомандующий ВСУ.
Минобороны РФ в своей сводке позднее заявило, что этой ночью ВС РФ «нанесли сосредоточенный удар высокоточными оружием большой дальности» «по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран».
Российское военное ведомство утверждает, что «цель удара достигнута» и «все назначенные объекты поражены». В частности ударом из ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot, утверждает российское министерство.
Ранее в Украине уже заявляли о перехвате «Кинжала». 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что в ночь на 4 мая в небе над Киевской областью при помощи комплекса ПВО Patriot впервые удалось сбить российскую ракету «Кинжал».
Перехват «Кинжала» с помощью системы Patriot позднее подтвердили в Пентагоне.
Высокопоставленный источник агентства «ТАСС» в минобороны РФ заявил, что система Patriot не могла перехватить российский «Кинжал».
В прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ни одна в мире ракета не имеет таких продвинутых характеристик, как «Кинжал», а также утверждал, что «гиперзвуковые» «Кинжалы» «невозможно ни обнаружить, ни перехватить».
Кроме того, в ночь на 16 мая войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, а также вели воздушную разведку тремя оперативно-тактическими БПЛА. Все беспилотники уничтожены, заявил Залужный.
Ранее киевские власти заявили, что Киев этой ночью подвергся «исключительной по плотности» ракетно-дроновой атаке. Городская администрация сообщила о падении обломков в нескольких районах Киева.
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