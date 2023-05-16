ВСУ: украинская ПВО во время ночной атаки сбила все российские ракеты, в том числе шесть «Кинжалов»

Взрыв ракеты в небе над Киевом в ходе ночной российской атаки, 16 мая 2023 г.

В ходе ночной российской воздушной атаки украинская ПВО сбила все 18 ракет, включая шесть баллистических «Кинжалов», сообщил утром 16 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Реклама Читать далее

Этой ночью около 3:30 российские войска атаковали Украины с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, говорится в сообщении Залужного.

Шесть аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» были выпущены с шести самолетов МиГ-31К, 9 крылатых ракет «Калибр» выпустили корабли в Черном море, был произведен пуск трех ракет наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).

Все 18 ракет, в том числе «гиперзвуковые» «Кинжалы», были уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ, заявил главнокомандующий ВСУ.

Минобороны РФ в своей сводке позднее заявило, что этой ночью ВС РФ «нанесли сосредоточенный удар высокоточными оружием большой дальности» «по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран».

Российское военное ведомство утверждает, что «цель удара достигнута» и «все назначенные объекты поражены». В частности ударом из ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot, утверждает российское министерство.

Ранее в Украине уже заявляли о перехвате «Кинжала». 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что в ночь на 4 мая в небе над Киевской областью при помощи комплекса ПВО Patriot впервые удалось сбить российскую ракету «Кинжал».

Перехват «Кинжала» с помощью системы Patriot позднее подтвердили в Пентагоне.

Высокопоставленный источник агентства «ТАСС» в минобороны РФ заявил, что система Patriot не могла перехватить российский «Кинжал».

В прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ни одна в мире ракета не имеет таких продвинутых характеристик, как «Кинжал», а также утверждал, что «гиперзвуковые» «Кинжалы» «невозможно ни обнаружить, ни перехватить».

Кроме того, в ночь на 16 мая войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, а также вели воздушную разведку тремя оперативно-тактическими БПЛА. Все беспилотники уничтожены, заявил Залужный.

Ранее киевские власти заявили, что Киев этой ночью подвергся «исключительной по плотности» ракетно-дроновой атаке. Городская администрация сообщила о падении обломков в нескольких районах Киева.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться