В Украине выразили недоверие главе Верховного суда в связи с подозрением в коррупции

Всеволод Князев был назначен на пост главы Верховного суда Украины 1 декабря 2021 года.

В Украине развивается скандал с главой Верховного Суда Всеволодом Князевым в связи с подозрениями во взяточничестве. Во второй половине дня во вторник, 16 мая, судьи ВС выразили недоверие Князеву, которого ранее правоохранители взяли под стражу.

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За то, чтобы выразить недоверие главе Верховного суда проголосовали 140 судей из 142.

«В связи с обнародованием НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — Прим. ред.) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — Прим. ред.) сообщения о вероятном совершении председателем Верховного Суда коррупционных действий, причинении вреда авторитету Верховного Суда… инициативная группа судей Верховного Суда на основании ст. 41 закона Украины о судоустройстве и статусе судей вносит представление о выражении недоверия председателю Верховного Суда», — заявил секретарь пленума ВС Дмитро Луспеник в ходе заседания.

Луспеник после голосования стал исполняющим обязанности главы ВС.

При этом, потеряв пост главы Верховного суда, Князев все еще остается судьей ВС, отмечает издание «Грати». Лишить его полномочий судьи позднее может Высший совет правосудия.

«Верховный Суд, полностью осознавая свою роль и место в системе правосудия, берет на себя полную ответственность за события, происходящие в связи с вероятными коррупционными деяниями его отдельных представителей. Судьи Верховного Суда шокированы указанными событиями.

(...) За любое коррупционное преступление должно быть необратимое наказание. Судьи Верховного суда в полной мере сотрудничают со следствием. (...) Верховный суд действует и будет действовать по принципу самоочищения (...). Это черный день в истории Верховного суда», — говорится в заявлении ВС по поводу «по поводу информации НАБУ и САП».

По информации издания Цензор.нет, со ссылкой на источники в НАБУ, Князев был заподозрен детективами бюро во взяточничестве на сумму почти 3 млн долларов.

Это самый высокопоставленный чиновник за всю историю Украины, который был арестован по подозрению во взяточничестве, подчеркивает издание «Вiкна».

По информации источников издания ZN.UA, обыски проходят еще у 18 судей ВС Украины,

а Князев якобы получал деньги от людей, которые «действовали в интересах» олигарха Константина Жеваго.

Жеваго сейчас находится во Франции, его экстрадиции (пока безуспешно) добиваются власти Украины.

Неправомерная выгода в размере около 2,7 млн долларов США «может быть частью более широкой схемы коррупционного давления на суды», заявили на совместном брифинге по поводу «дела Князева» руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос.

«Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки. А эпизод с „вознаграждением“ для председателя Верховного Суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы „Финансы и кредит“»*, — сообщается на youtube-канале НАБУ.

«Был зафиксирован ряд контактов собственника финансовой группы „Финансы и кредит“ с одним из собственников адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности, — сказал глава НАБУ Семен Кривонос (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»). — Была договоренность между собственником этой группы и собственником данного адвокатского объединения о передаче неправомерной выгоды в пользу высокопоставленных лиц суда за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».

«19 апреля Верховным судом было принято („оговоренное“ в ходе „сделки“) решение**, а в начале мая адвокат (...) получил от руководства Верховного суда указание о распределении этой неправомерной выгоды среди судей-участников этой преступной группировки», — заверил чиновник.

По словам директора НАБУ, 3 мая был получен «первый транш неправомерной выгоды», а 15 мая — вторая часть взятки, на которой и «было (поймано) на горячем руководство Верховного суда».

Публикуя поздно вечером 15 мая заявление о том, что «НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде», антикоррупционное бюро сопроводило его фотографией разложенных на диване пачек долларов.

Источники Украинской службы Би-би-си подтвердили изъятие 2,7 млн долларов, однако заверили: «там нашли столько, что то, что нам показали, — далеко не все, очень впечатляет».

«Продолжаются следственные действия, целью которых является выявление как всех фигурантов конкретного эпизода, так и деятельности преступной группировки в целом», — добавили в антикоррупционном бюро 16 мая. И сообщили, что дело сейчас расследуется по ч. 4 ст. 368, а также по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Первая статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, вторая — до 8 лет.

Всеволод Князев возглавлял Верховный Суд Украины с 1 декабря 2021 года. 25 мая ему исполнится 44 года.

* Группу, по данным СМИ, контролирует Константин Жеваго. Пресс-служба Жеваго заявила, что «он не имеет никакого отношения к ситуации с якобы получением взятки главой или судьями Верховного Суда».

** Как уточняет издание «Украинская правда», речь идет «о решении Большой палаты Верховного Суда от 19 апреля 2023 года по делу о признании законности приобретения в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo, одним из акционеров которой является Константин Жеваго». «Интерфакс-Украина» сообщает, что в ходе брифинга глав САП и НАБУ была продемонстрированы аудиозаписи разговоров между акционером, адвокатом и главой ВС о переносе судебного заседания, принятии решения в пользу бизнесмена, передаче $2,7 млн адвокату, указании главы Верховного суда о распределении средств между судьями, передаче непосредственно неправомерной выгоды.

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