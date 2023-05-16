Гарантия поддержки. Итоги европейского турне Владимира Зеленского

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон на пороге Елисейского дворца, 14 мая 2023 года.

За последние три дня президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд европейских столиц и договорился с союзниками о поставках Киеву новых вооружений. По итогам этого интенсивного турне украинскому лидеру не удалось убедить коллег из ЕС поставить Киеву истребители, однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили, что начнут обучать украинских пилотов.

Реклама Читать далее

«Италия, Германия, Франция, Великобритания… Мы возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового и мощного оружия для фронта, больше защиты для нашего народа, больше политической поддержки, — написал Зеленский в своем телеграм-канале вечером 15 мая. —(…) Появилось больше поддержки нашего вступления в ЕС, больше понимания того, что вступление Украины в НАТО неизбежно».

За последние три дня украинский лидер побывал в Италии, Ватикане, Германии, Франции и Великобритании. По словам самого Зеленского, одна из важных целей этих поездок — получение новых вооружений.

Италия, первая страна, в которую приехал украинский лидер, в рамках своего турне, пообещала Киеву «оружие и ПВО». О каком именно вооружении идет речь, стороны не объявили.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелани в Риме, 13 мая 2023 года. AP - Alessandra Tarantino

Германия, которую еще год назад украинцы критиковали за недостаточную помощь, объявила об удвоении военных поставок Киеву. В новом пакете, перечисляет DW, еще 20 боевых машин пехоты Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1 A5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 100 броневиков, более 200 разведывательных беспилотников, артиллерийские снаряды, ракеты для систем залпового огня и еще четыре системы ПВО IRIS-T SLM, каждая из которых способна защищать от налета с воздуха один город среднего размера типа Одессы. Всего военной техники на 2,7 млрд евро.

На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над созданием коалиции по поставке Украине боевых самолетов. «Думаю, я также обращусь к немецкой стороне, чтобы найти здесь поддержку», — сказал он.

Канцлер ФРГ, со своей стороны, подчеркнул, что Германия в данный момент сосредоточивается на уже поставляемых системах вооружения.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине, 14 мая 2023 года. AP - Markus Schreiber

Франция, в свою очередь, пообещала обучить и оснастить в ближайшие недели «несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», а также направить «усилия на поддержку средств противовоздушной обороны Украины для защиты населения от российских ударов». Конкретных цифр в совместной франко-украинской декларации приведено не было.

Наконец, Великобритания сообщила о передаче Киеву сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников с радиусом действия более двухсот километров, а также подтвердила, что Украина получит крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии свыше 250 километров.

Владимир Зеленский и Риши Сунак 15 мая 2023 года. AP - Carl Court

Как уточнил британский премьер Риши Сунак, поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы. Эмманюэль Макрон, со своей стороны, упоминал срок в несколько недель. Значит ли это, что оружие не будет использовано для украинского контрнаступления, которое называют неминуемым?

Как отмечает в интервью ведущей вечерних дебатов на RFI Анн Корпе политолог и специалист по восточноевропейскому региону Ульрих Буна, целью поездки Владимира Зеленского в ключевые страны ЕС было заручиться поддержкой Лондона, Парижа и Берлина не только в контексте контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе.

Вне зависимости от исхода контрнаступления, будь оно удачным или нет, Германия, Великобритания, Франция, а также США пообещали продолжать поставлять вооружения Украине,

— говорит эксперт.

Ни Германия, ни Франция, ни Великобритания не стали давать Владимиру Зеленскому конкретных обещаний о поставках боевых самолетов. Риши Сунак заявил, что Лондон пока не планирует передавать Киеву истребители F-16. Чуть позже, в тот же день, на вопрос о возможной поставке Украине французских военных самолетов Эмманюэль Макрон ответил, что «в любом случае это теоретические дебаты», а первоочередная задача на сегодня — начать обучение украинских пилотов. При этом, по словам, французского лидера Франция может начать обучать украинских военных летчиков «уже сейчас».

По мнению Ульриха Буна для такой сдержанности союзников есть несколько причин:

Во-первых, для того, чтобы обучить украинских военных летчиков управлению западными истребителями, необходимо от полугода до года.

Во-вторых, западная военная техника нуждается в техобслуживании, и если танк можно привезти в одну из западных стран по суше, то с самолетами дела обстоят сложнее.

«Отправка западных технических специалистов в Украину для обслуживания самолетов, означает, что Запад становится воюющей стороной — это невозможно, — поясняет эксперт. — Запад пока не готов перейти эту черту».

Аналогичные аргументы приводит корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер. В частности, Гарднер, отмечает необходимость «найти, спрятать и защитить подходящие взлетно-посадочные полосы». «Запад не желает видеть свои самолеты уничтоженными на земле в тот момент, когда они пересекают границу Украины», — поясняет журналист. Он также напоминает о риске эскалации:

НАТО пытается найти баланс между оказанием максимальной поддержки Киеву и прямым втягиванием в конфликт. Если НАТО все-таки отправит военные самолеты F-16, какими бы старыми они ни были, то в глазах Москвы это будет серьезной провокацией со стороны Запада.

Издание Le Monde называет новость о начале обучения украинских пилотов «первым этапом» для возможной поставки истребителей в будущем. В Елисейском дворце заявили, что обучение будет проходить «по договоренности» с другими европейскими странами. Переговоры начнутся в ближайшие дни. Детали не сообщаются, однако готовность проводить подготовку украинских военных летчиков уже выразили, в частности, Бельгия и Нидерланды. Кроме того, Риши Сунак также объявил о том, что Великобритания начнет обучать украинских пилотов «этим летом».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал больше новостей о боевых самолетах для Киева в ближайшие дни.

Сейчас происходит очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, что мы существенно усилим наши Вооруженные силы с воздуха, что мы получим принципиально новые мощности,

— заявил он в видеообращении, опубликованном в Facebook в понедельник.

По словам главы украинской дипломатии, визит Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию имеет «решающее значение» для формирования авиационной коалиции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться