Президент ЮАР: африканские лидеры предложили свое посредничество в мирном урегулировании между РФ и Украиной

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин согласились принять делегацию африканских лидеров для обсуждения перспектив мирного урегулирования, передает Reuters. Ни в Киеве, ни в Москве это пока не подтверждали.

Реклама Читать далее

«Мои дискуссии с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как положить конец этому конфликту», — заявил Сирил Рамафоса на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура в Кейптауне, передает Reuters.

По его словам, Зеленский и Путин согласны принять делегацию африканских лидеров в Киеве и Москве. Сообщается, что эту инициативу поддержали Сенегал, Уганда, Египет, Конго и Замбия.

Ни одна из упомянутых Рамафосой стран эти заявления пока не комментировала.

Власти Украины ранее неоднократно подчеркивали, что условием любых переговоров с РФ об условиях окончании войны является вывод оккупационной российской армии со всей суверенной территории Украины.

Африканские страны проявляли меньшее единодушие, чем западные державы, в осуждении российского вторжении в Украину. В частности, это продемонстрировали голосования в ООН по резолюциям, осуждающим РФ за нападение на Украину. Так, в феврале 2022 года, ЮАР, Ангола, ЦАР, Мали, Зимбабве и некоторых другие страны африканского континента воздержались при голосовании по резолюции с требованием к РФ немедленно прекратить боевые действия против Украины.

Далеко не первая инициатива

Это не далеко первая инициатива по посредсничеству и/или организации переговоров между Москвой и Киевом. Первые переговоры российской и украинской делегаций после начала полномасштабного вторжения прошли в Беларуси, правитель которой Александр Лукашенко предоставил беларусскую территорию для осуществления вторжения российских войск на север Украины.

В конце марта 2022 года в Стамбуле прошли украино-российские переговоры, после которых РФ отвела войска из Киевской и Черниговской областей. Турция также стала посредником в черноморской зерновой сделке.

МИД КНР в годовщину начала российского вторжения опубликовал свою «позицию по политическому урегулированию» между РФ и Украиной. Спецпредставитель Китая Ли Хуэй с 15 мая начал визиты в Украину, РФ и Европу, чтобы, как утверждают в Пекине, «способствовать мирным переговорам .

Сообщалось также о том, что президент Бразилии Лула да Силва хочет выступить посредником по урегулированию между РФ и Украиной вместе с Китаем и ОАЭ.

Папа Римский Франциск также заявлял, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить войну в Украине. На недавних переговорах в Ватикане между Папой Римским и президентом Украине обозначились значительные разногласия в вопросе о посреднической роли Ватикана.

Скандал с возможными поставками оружия из ЮАР в РФ

На прошлой неделе вокруг властей ЮАР разгорелся скандал относительно обвинений в поставках боеприпасов России. Посол США в Южной Африке Рубен Бриджети заявил, что в декабре возле Кейптауна пришвартовалось российское грузовое судно, находящееся по санкциями США, и отплыло в Россию с оружием и боеприпасами. Правительство ЮАР ответило, что не имеет данных о санкционированных властями продажах оружия РФ за указанный период, а президент Рамафоса объявил о начале расследования по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин в пятницу обсуждал войну в Украине в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщили в Кремле. В коммюнике Кремля говорится, что Путин «поддержал» высказанную президентом ЮАР «идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования» российско-украинской войны.

Накануне, 15 мая, Южно-Африканские национальные силы обороны (SANDF) заявили, что их командующий Лоуренс Мбата (Lawrence Mbatha) был в Москве, где, в частности, посещал военные академии и провел переговоры с официальными лицами. «Следует отметить, что у Южной Африки есть двусторонние отношения между военными с различными странами на континенте и за его пределами», — говорится в заявлении SANDF, добавив, что поезка в Россию была запланирована заранее.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться