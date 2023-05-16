«Репортеры без границ» подали жалобу в МУС по поводу гибели журналиста Сольдина и его коллег

Организация «Репортеры без границ» заявила о том, что подала в Международный уголовный суд (МУС) новую жалобу по факту «военных преступлений» после гибели 32-летнего французского журналиста Армана Сольдина. Ранее расследование по подозрению в совершении военных преступлений, приведших к смерти журналиста, начала французская прокуратура. По данным AFP, где работал Сольдин, он погиб в результате российского ракетного обстрела неподалеку от Бахмута.

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О подаче жалобы в МУС заявил в понедельник, 15 мая, на церемонии памяти Армана Сольдина в Киеве гендиректор «Репортеров без границ» (RSF) Кристоф Делуар.

В организации заявили, что жалоба «подкреплена собранными RSF достоверными свидетельствами, которые документируют военные преступления, совершенные против журналистов» в ходе полномасштабной войны РФ против Украины.

Параллельно жалоба подана (16 мая) в украинскую генпрокуратуру.

На церемонии памяти Армана Сольдина, которая прошла в офисе агентства «Укринформ», присутствовал президент AFP Патрис Фрис, директор AFP по глобальным новостям Фил Четвинд, а также министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Церемония в Киеве. В центре — генсек RSF Кристоф Делуар, второй справа — министр культуры Украины Александр Ткаченко. AFP - SERGEI SUPINSKY

«Он был настоящим лучом солнца для своих коллег», — сказал Фил Четвинд. Александр Ткаченко похвалил «великое братство иностранных журналистов», рассказывающих о развязанной Россией войне.

Как сказал Делуар, нынешняя жалоба стала восьмой, поданной «Репортерами» в МУС после начала этой войны.

В эту жалобу включены случаи гибели Армана Сольдина, Богдана Битика (46-летний украинский репортер, работавший на итальянскую газету La Repubblica, 26 апреля был застрелен снайпером на Антоновском мосту близ Херсона), ранение находившегося вместе с ним корреспондента La Repubblica Коррадо Зунино, «незаконное задержание и насильственное исчезновение трех украинских журналистов, включая Дмитро Хилюка (корреспондента УНИАН, который, по данным „Репортеров“, в марте 2022 г „был похищен войсками РФ и с тех пор удерживается в России“), и кроме того — обстрелы мирных жителей, под которые попали несколько съемочных групп украинских и международных СМИ».

«В жалобе упоминаются случаи 14 журналистов, ставших жертвами нападений, которые могут быть классифицированы как военные преступления. В ней также перечислены (бомбардировки) объектов инфраструктуры СМИ, таких как телевизионные вышки и помещения украинского общественного телевидения», — сообщили в организации.

В общей сложности во всех восьми жалобах «Репортеров» в МУС упомянуты «53 события и 121 журналист», сообщила организация.

По данным Национального союза журналистов Украины, 32-летний Арман Сольдин стал 14-м журналистом, погибшим «при исполнении служебных обязанностей» в ходе полномасштабной агрессии РФ против Украины, а всего за год и почти три месяца на этой войне убито уже 59 сотрудников СМИ.

Главный офис AFP. Париж. 14.05.2023 AFP - THOMAS SAMSON

Во Франции по факту гибели Сольдина 10 мая начато расследование по подозрению в совершении нескольких военных преступлений: «умышленное посягательство на жизнь и физическую или психологическую неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права»; «умышленное нападение (…) на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях»; «умышленная атака с осознанием того, что она приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц (…)».

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