447-й день российского полномасштабного вторжения в Украину. Онлайн RFI

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16 мая — 447-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:00 Британская разведка: силы группировки «Вагнер» продолжают продвижение в Бахмуте

Согласно утренней сводке министерства обороны Великобритании, наемники ЧВК «Вагнер» продолжают постененно продвигаться в Бахмуте Донецкой области. Тем не менее, за последние четыре дня ВСУ добились «тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу».

Украинские подразделения продвинулись к югу от города, а штурмовикам ВСУ удалось отбросить российскую линию фронта к северо-западу от города. По предположению британской разведки, это позволило украинским силам «восстановить более безопасное использование ключевого пути снабжения 0506».

Британское оборонное ведомство сообщает, что на данный момент Украине удается сдерживать западное продвижение российских сил вдоль линии канала Донец-Донбасс, превратив водный путь в преграду, которая является частью глубокой оборонительной зоны вокруг города Часов Яр.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0FG6w4yI6a



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BPDgNQ7Z39 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 16, 2023

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