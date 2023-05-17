Глава МИД Украины: «Авиационная коалиция сформируется в этом году»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что «авиационная коалиция» для предоставления Киеву западных истребителей сформируется уже в этом году. Об этом он заявил 17 мая в эфире телемарафона.

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«Авиационная коалиция сформируется в этом году. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро», — сказал Кулеба (цитата по «Европейской правде»).

Глава украинской дипломатии напомнил, что некоторые страны заявили о готовности начинать тренировки украинских пилотов на западных истребителях. Среди них — Франция, Великобритания, Нидерланды и Бельгия.

Кроме того, по его словам, есть страны, готовые предоставить боевые самолеты в составе «авиационной коалиции».

Это все результат международных контактов президента и всех нас, кто работает на дипломатическом фронте. Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками,

— подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Накануне премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились работать над созданием международной коалиции.

Риши Сунак и Марк Рютте «будут работать вместе, чтобы создать международную коалицию для предоставления Украине боевых воздушных возможностей (…), начиная от обучения и заканчивая поставкой самолетов F-16», — говорится в заявлении Даунинг-стрит от 16 мая.

В обращении на саммите Совета Европы президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Киеву истребители для укрепления украинской ПВО.

Нам нужны истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной, и я уверен, что мы к этому придем,

— заявил Зеленский.

Перед саммитом Совета Европы Зеленский совершил трехдневное турне, побывав в Риме, Ватикане, Берлине, Париже и Лондоне. В каждой из столиц украинский лидер встречался с европейскими коллегами и обсуждал поставку истребителей. Пока ни одна из стран не дала Киеву конкретных обещаний о поставке боевых самолетов, однако Париж и Лондон выразили готовность обучать украинских пилотов.

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