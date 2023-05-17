448 день российского полномасштабного вторжения в Украину. Онлайн RFI
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17 мая — 448 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.
12:30 Маша Гессен ушла с поста вице-президента правления PEN America после отмены мероприятия с участием российских писателей
12:00 Из Одессы вышло последнее судно, совершающее плавание в рамках зерновой сделки
Об этом сообщает Reuters. Судно направляется в Турцию с 30 тысячами тонн кукурузы.
Срок действия зерновой сделки, позволяющей экспортировать украинское зерно, заканчивается 18 мая. Для ее очередного продления Россия поставила условия, в том числе возобновление экспорта российского аммиака через Украину.
11:30 Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева раскритиковала передачу РПЦ «Троицы» Рублева
Передача иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви может привести к утрате шедевра, заявила директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Она также напомнила, что «Троица» никогда не была чудотворной иконой и что ее ценность художественная, а не религиозная.
Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. –Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. «Троица» — это главный русский вклад в христианскую иконографию, [у нее] – не религиозное значение, а значение искусствоведческое.
Елизавета Лихачева
15 мая стало известно, что Владимир Путин решил передать икону РПЦ. 4 июня, в православный праздник Троицы, ее выставят в храме Христа Спасителя.
11:00 Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева
В отношении обоих заведены уголовные дела о «фейках».
Об этом пишет «Медиазона». В сообщении со ссылкой на базу данных МВД России также говорится, что МВД объявило Вырыпаева в федеральный розыск.
Согласно информации на сайте суда, оба заседания по избранию меры пресечения прошли 27 апреля. Арест Роднянского на следующий день был обжалован, а решение в отношении Вырыпаева вступило в силу 3 мая. При этом Басманный суд опубликовал карточки дел только сегодня.
Медиазона
Роднянский публично высказывал слве осудение войны в Украине. Вырыпаев в марте 2022 года предупредил 40 российских театров, которые ставили его пьесы, что будет перечислять гонорары в фонды помощи украинским беженцам.
Меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами. А не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну — войной. Военные преступления — военными преступлениями. Агрессию России — агрессией России. Никаких СВО, "нападения НАТО", "спасения русских".
Александр Роднянский
10:43 В результате ночног обстрела в Николаеве повреждены промышленные инфраструктуры и частные дома. Один человек ранен
Об \том написал в своем телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким:
16 мая в 23:08 Николаев подвергся вражескому ракетному удару, в результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. На этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.
Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.
На данный момент известно об одном пострадавшем человеке
Виталий Ким
10:15 Посол Украины во Франции потребовал извинений от ведущих французской юмористической программы за шутку о «цирке» Зеленского
Нанануне ведущие утренней юмористической программы на RTL обыграли фразу о том, что Зеленский проехал по Европе «со своим шапито».
Посол Украины написал в своем твиттере:
Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия.
Посол также опубликовал выдержку из передачи.
🎪 Le cirque Zelensky, bientôt proche de chez vous ! 😂 Chronique de @LaurentGerra et @JadeRTL dans #RTLMatin pic.twitter.com/RDtmXuTx5a— RTL France (@RTLFrance) May 15, 2023
10:00 Из утренней сводки ВСУ: в Украине были убиты 200 тысяч российских военнослужащих
В сообщении говорится, что за истекшие сутки погибли 610 военнослужащих российских вооруженных сил.
Российское министерство обороны в последний раз сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года.
09:35 В Калужской области взорвался беспилотник
Как сообщают Baza, Shot и Astra, дрон взорвался возле Тарутино. Согласно сообщениям, это произошло вечером 16 мая в лесу неподалеку от Московского большого кольца (трассы А108).
На месте его падения образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров. Shot, ссылаясь на источник, пишет, что речь идет о советском дроне Ту-141 «Стриж».
На данный момент не известно, кому принадлежит беспилотник.
09:15 Российские вооруженные силы нанесли удары по Бериславлю и Херсону
Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в в своем телеграм-канале. Пациенты и работники больницы не пострадали.
Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены.
Херсонская областная прокуратура также сообщила, что в Херсоне российский снаряд попал в многоэтажное жилое здание. Также от обстрелов повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры.
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