Новые удары по Киеву и Одессе, взрыв на ж/д путях в Крыму. 449-й день войны. Онлайн RFI

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Дым после прилета российской ракеты по Киеву. Украина, 18 мая 2023 г.

18 мая — 449-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:28 В нескольких регионах России прошли обыски по делу Ильи Пономарева

По данным телеграм-канала «112», обыски в четверг прошли в пяти регионах. ТАСС пишет, что обыски «по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева» идут в четырех регионах.

В Москве с обыском пришли к политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову. После обыска политик был задержан. Помимо Лобанова обыски, как сообщается, прошли в домах членов партии «Яблоко» Галины Фильченко, Михаила Хананашвили и у главреда петербургского издания «Ладога» Александра Калинина.

►►► Подробнее: К политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову вновь пришли с обысками. Политик задержан

Как отмечает «112», правоохранительные органы пришли с обысками к тем, кто участвовал в заседаниях Съезда народных депутатов, который в апреле Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией. Съезд позиционирует себя как «российский парламент переходного периода после падения режима Путина».

Близкие Михаила Лобанова опровергли информацию о его связях с Пономаревым.

►►► Подробнее о съезде: «Российская республика» в Варшаве: в Польше прошел Второй Съезд российских депутатов

10:52 Киев о взрывах в Крыму: «По тем путям перевозят оружие, боеприпасы, бронетехнику, чтобы убивать украинцев. Пути не выдержали, устали»

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма.

По тем путям перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того, чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников. Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют.

Утром 18 мая в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв на железной дороге, в результате чего с путей сошли пять вагонов с зерном, движение поездов приостановлено.

10:18 Власти Курской области сообщили двух раненых при взрыве в поселке Глушково

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, два человека получили осколочные ранения при взрыве поселке Глушково. По словам Старовойта 18 мая «ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково». В самом комплексе в результате взрыва выбиты окна и поврежден фасад.

09:46 Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв депортации крымских татар

В этом году два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно! Сегодня на мне особенная вышиванка — с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и стремления жить в своем доме. Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!

С 2015 года 18 мая в Украине официально объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

09:30 В Крыму остановили движение электропоездов после сообщений о взрыве на железной дороге

Сразу несколько российских телеграм-каналов сообщили в четверг утром, 18 мая, что в Симферопольском районе Крыма рядом с Бахчисараем утром 18 мая произошел взрыв на железной дороге. Из-за взрыва с рельсов сошли несколько вагонов с зерном.

Телеграм-канал Baza пишет, что из-за взрыва с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружена большая воронка. Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы также подтвердило, что в 7:45 утра с рельсов частично сошел грузовой состав с зерном, который шел из Симферополя в Севастополь.

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов также подтвердил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. По его словам, пострадавших нет. Движение электропоездов на участке Симферополь — Севастополь временно остановлено, сообщил в телеграме советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

Железная дорога в районе взрыва однопутная, поэтому прямое железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем прервано до восстановления пути, которое может занять несколько дней.

09:14 Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву, Одессе, Хмельницкой и Винницкой областям

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, в ночь на 18 мая российские военные выпустили по Украине 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, 29 ракет и четыре беспилотника были сбиты украинскими ПВО.

Удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, столица Украины подверглась девятому по счету воздушному нападению с начала мая. «По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены», — сообщается в телеграм-канале военной администрации.

В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, написал мэр Киева Виталий Кличко. Полиция Киевской области опубликовала фото обломков ракет, сбитых ночью.

В ночь на четверг также был нанесен массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил По спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук. Большинство ракет, по его словам, были сбиты ПВО, однако есть попадание в промышленный объект.

О взрывах также сообщили администрации Хмельницкой и Винницкой областей. Подробности пока не приводятся.

Последствия ночного ракетного удара российской армии по Одессе. Украина, 18 мая 2023 г. via REUTERS - UKRAINIAN ARMED FORCES

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