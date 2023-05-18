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Новые удары по Киеву и Одессе, взрыв на ж/д путях в Крыму. 449-й день войны. Онлайн RFI

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Дым после прилета российской ракеты по Киеву. Украина, 18 мая 2023 г.
Дым после прилета российской ракеты по Киеву. Украина, 18 мая 2023 г. REUTERS - STRINGER
RFI
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18 мая — 449-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:28 В нескольких регионах России прошли обыски по делу Ильи Пономарева

По данным телеграм-канала «112», обыски в четверг прошли в пяти регионах. ТАСС пишет, что обыски «по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева» идут в четырех регионах. 

В Москве с обыском пришли к политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову. После обыска политик был задержан. Помимо Лобанова обыски, как сообщается, прошли в домах членов партии «Яблоко» Галины Фильченко, Михаила Хананашвили и у главреда петербургского издания «Ладога» Александра Калинина.

►►► Подробнее: К политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову вновь пришли с обысками. Политик задержан

Как отмечает «112», правоохранительные органы пришли с обысками к тем, кто участвовал в заседаниях Съезда народных депутатов, который в апреле Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией. Съезд позиционирует себя как «российский парламент переходного периода после падения режима Путина».

Близкие Михаила Лобанова опровергли информацию о его связях с Пономаревым.

►►► Подробнее о съезде: «Российская республика» в Варшаве: в Польше прошел Второй Съезд российских депутатов

10:52 Киев о взрывах в Крыму: «По тем путям перевозят оружие, боеприпасы, бронетехнику, чтобы убивать украинцев. Пути не выдержали, устали»

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма.

По тем путям перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того, чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников. Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют.

Утром 18 мая в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв на железной дороге, в результате чего с путей сошли пять вагонов с зерном, движение поездов приостановлено.

10:18 Власти Курской области сообщили двух раненых при взрыве в поселке Глушково

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, два человека получили осколочные ранения при взрыве поселке Глушково. По словам Старовойта 18 мая «ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково». В самом комплексе в результате взрыва выбиты окна и поврежден фасад.

09:46 Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв депортации крымских татар

В этом году два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно! Сегодня на мне особенная вышиванка — с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и стремления жить в своем доме. Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!

С 2015 года 18 мая в Украине официально объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

09:30 В Крыму остановили движение электропоездов после сообщений о взрыве на железной дороге

Сразу несколько российских телеграм-каналов сообщили в четверг утром, 18 мая, что в Симферопольском районе Крыма рядом с Бахчисараем утром 18 мая произошел взрыв на железной дороге. Из-за взрыва с рельсов сошли несколько вагонов с зерном.

Телеграм-канал Baza пишет, что из-за взрыва с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружена большая воронка. Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы также подтвердило, что в 7:45 утра с рельсов частично сошел грузовой состав с зерном, который шел из Симферополя в Севастополь.

 

 

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов также подтвердил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. По его словам, пострадавших нет. Движение электропоездов на участке Симферополь — Севастополь временно остановлено, сообщил в телеграме советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

Железная дорога в районе взрыва однопутная, поэтому прямое железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем прервано до восстановления пути, которое может занять несколько дней.

09:14 Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву, Одессе, Хмельницкой и Винницкой областям

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, в ночь на 18 мая российские военные выпустили по Украине 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, 29 ракет и четыре беспилотника были сбиты украинскими ПВО.

Удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, столица Украины подверглась девятому по счету воздушному нападению с начала мая. «По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены», — сообщается в телеграм-канале военной администрации.

В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, написал мэр Киева Виталий Кличко. Полиция Киевской области опубликовала фото обломков ракет, сбитых ночью.

В ночь на четверг также был нанесен массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил По спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук. Большинство ракет, по его словам, были сбиты ПВО, однако есть попадание в промышленный объект.

О взрывах также сообщили администрации Хмельницкой и Винницкой областей. Подробности пока не приводятся.

 

Последствия ночного ракетного удара российской армии по Одессе. Украина, 18 мая 2023 г.
Последствия ночного ракетного удара российской армии по Одессе. Украина, 18 мая 2023 г. via REUTERS - UKRAINIAN ARMED FORCES

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