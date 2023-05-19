450-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

19 мая — 450-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:45 Лидеры G7 опубликовали заявление о поддержке Украины и санкциях против РФ

В первый день работы саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме лидеры G7 опубликовали совместное заявление по Украине , в очередной раз подтвердив решимость продолжать «финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется».

«Мы подчеркиваем, что справедливый мир [в Украине] не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру», — указано в заявлении.

13:20 Саммит G7 в Японии: в Хиросиме лидеры «Большой семерки» почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года

В Японии начал свою работу саммит «Большой семерки», который завершится 21 мая. Участники встречи перед началом заседаний посетили мемориальный паркы Хиросимы, чтобы почтить память жертв американской атомной бомбардировки этого города в августе 1945 года.

12:55 The Bell: секретные расходы бюджета РФ в 2023 году уже превысили 3 трлн рублей

Засекреченные расходы российского бюджета, в том числе на оборону и национальную безопасность, с начала года превысили 3 трлн рублей, подсчитало экономическое издание The Bell на основе данных федерального портала «Электронный бюджет».

Общие расходы бюджета на 16 мая составили 11,9 трлн рублей. Расходы на 8,8 трлн рублей разбиты по открытым статьям, а оставшаяся часть — 3,1 трлн рублей — относятся к секретным статьям.

The Bell отмечает, что к засекреченной части, помимо традиционных обороны и национальной безопасности, вероятно, добавились расходы на содержание оккупированных территорий.

В общей структуре расходов секретные статьи, указывает издание, вышли на первое место, превысив траты на социальную политику (2,9 трлн) и инфраструктуру (1,09 трлн).

В абсолютных цифрах секретные расходы этого года превысили показатели прошлого (2,5 трлн) и позапрошлого (2,3 трлн).

12:30 Концерн Volkswagen продал свои активы в России местной компании

Автомобильный концерн Volkswagen продал все свои российские активы ООО «Арт-Финанс», принадлежащей местному инвестору «Авилон». Об этом 19 мая говорится в пресс-релизе немецкой компании.

В рамках сделки продан сборочный завод в Калуге, компания-импортер (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также склад и бизнес в сфере финансовых услуг. «Новый владелец приобретет все доли в российских дочерних компаниях. Сделка была одобрена российскими государственными органами», — заявили в Volkswagen.

3 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, группа Volkswagen объявила о приостановке выпуска автомобилей на своих предприятиях в России.

12:00 Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины днем 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию, где он выступит на саммите Лиги арабских государств, а также встретится с наследным принцем Мухаммедом Ибн Салманом аль-Саудом. О прибытии в Джидду Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги Арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры. Наши приоритеты — возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой. Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины», — сообщил Зеленский.

Ранее в пятницу о визите президента в Саудовскую Аравию на саммит Лиги Арабских государств сообщало агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник. Сообщалось, что в Джидду Зеленский прибудет на самолете, предоставленном правительством Франции. Из Саудовской Аравии он отправится в Японию на саммит G7, сообщал Reuters.

Другие западные информагентства со ссылкой на источники сообщали, что Зеленский лично прибудет в японскую Хиросиму на встречу «Большой семерки».

Украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утром опубликовал сообщение: «Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме».

11:40 Евгения Ройзмана суд оштрафовал на 260 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 19 мая назначил политику и экс-мэру города Евгению Ройзману штраф в размере 260 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии России.

Ройзмана судили за прошлогодний стрим в Youtube-канале, в котором политик выступал против российской войны в Украине, используя в своей речи запрещенные властями для описания происходящего слова «война» и «вторжение».

Дело завели по части 1 статьи 280.3 УК, по которой Ройзману грозило до 4 лет заключения.

18 мая в прениях прокуратура потребовала лишь назначить оппозиционеру штраф в 280 тысяч.

11:20 СНБО: Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 по видеосвязи

Президент Украины примет участие в саммите «Большой семерки», который проходит в Японии, по виедосвязи, сообщила сегодня пресс-служба украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме», — сказано в сообщении, опубликованном в пятницу.

Ранее некоторые СМИ сообщали о возможном приезде Зеленского в Японию. Первоначально же планировалось, что украинский президент примет участие в саммите G7 — который проходит с 19 по 21 мая в японской Хиросиме — дистанционно.

11:00 Минобороны РФ заявило, что Сергей Шойгу побывал на «передовой» в Запорожской области

Военное ведомство РФ утром 19 мая сообщило, что министр обороны побывал в «передовом пункте управления одного из объединений группировки "Восток" на запорожском направлении». На захваченной Россией территории Запорожской области Сергей Шойгу провел совещание с командующим группировки.

Запорожскую область военные эксперты называют одним из вероятных направлений главного удара украинских войск в ходе анонсированного наступления.

10:30 Беспилотники и ракеты: ВСУ сообщили о новой ночной атаке РФ

В ночь на 19 мая российские войска снова атаковали Украину. По данным ВСУ, 22 дрона Shahed-136/131 и шесть крылатых ракет «Калибр» были запущены с кораблей в Черном море. Силам ПВО удалось сбить три крылатые ракеты и 16 иранских беспилотников.

В Кривом Роге удар пришелся по частному промышленному предприятию. Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак сообщил о разрушениях цехов и пожаре в нескольких зданиях. Пострадала женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил о ночной атаке дронов на столицу. По его словам, ВПО удалось сбить все БПЛА Shahed. Он подчеркнул, что это была «десятая воздушная атака на столицу за 19 дней мая»

Во Львове были слышны взрывы. Мэр города Андрей Садовый пояснил, что, предварительно, целью был объект критической инфраструктуры города, никто не пострадал. В руководстве области уточнили, что ночью на Львовщине было сбито шесть ударных дронов Shahed.

10:00 Перед открытием саммита G7 Великобритания объявила о новых санкциях против РФ

Британское правительство утром 19 мая объявило о расширении своего санкционного списка физлиц и компаний из России. В него добавлены еще 86 человек и юридических лиц.

Под санкции подпали лица и организации, связанные с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами. Британский «черный список» пополнили банки «Тинькофф» и Росбанк, АФК «Система», «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, члены советов директоров РЖД, «Совкомфлота», «Транснефти». Под санкциями теперь и девять организаций, связанных с Росатомом, а также банк «ДОМ. РФ»

Под персональные санкции попали первый зампред правительства Андрей Белоусов, член совета директоров РЖД и экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

По данным Даунинг-стрит, на сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц, заморозив активы на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов ($22,3 млрд).

Накануне вечером, 18 мая, правительство Великобритании объявило о вводимом страной запрете на импорт российских алмазов, а также меди, алюминия и никеля из РФ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться