Пригожин заявил о выводе «ЧВК Вагнер» из Бахмута и передаче позиций российским военным с 25 мая

Главарь «ЧВК Вагнер» заявил, что его группировка якобы полностью захватила Бахмут. В Киеве это отрицают

Главарь «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что с 25 мая «подразделения» его наемнической группировки будут выведены «на отдых и переподготовку» «в полевые лагеря», а позиции в Бахмуте бедут переданы регулярной российской армии. Об этом он заявил, утверждая, что «ЧВК Вагнер» «полностью» захватила Бахмут, что отрицают в Киеве.

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«С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней, с 19 марта прошлого года — тогда, когда родине стала нужна наша помощь», — заявил Пригожин в видеоролике, где он утверждает, что его наемники «полностью» захватили Бахмут «от дома до дома». Ролик был опубликован в телеграм-канале под названием «Пресс-служба Пригожина».

«До 25 мая мы полностью его (Бахмут) осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным для того, чтобы дальше они занимались. А сами выйдем в полевые лагеря. И тогда, когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу, нашим семьям, мы вернемся», — продолжил главарь «ЧВК Вагнер».

В Украине отрицают захват Бахмута российскими силами. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил Reuters, что заявления Пригожина о полном захвате Бахмута не соответствуют действительности, и что подразделения ВСУ продолжают там сражаться.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на данный момент силы обороны Украины контролируют некоторые промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор в районе «Самолет» на юго-западе города. «В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая», — написала Маляр в телеграм-канале.

Ранее Пригожин грозил вывести своих наемников из Бахмута 10 мая, обвиняя министерство обороны РФ в невыдаче его группировке достаточного количества боеприпасов и создании искусственного «снарядного голода». Пригожин выступил с резкими обвинениями в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова.

В последние дни из разных источников поступали сообщения об успешных контрнаступательных действиях украинских сил обороны на флангах вокруг города. Пригожин заявлял о «бегстве» российских регулярных подразделений из-под Бахмута.

По данным британской разведки, за последние четыре дня российское военное командование с высокой долей вероятности перебросило на бахмутское направление сразу несколько боевых подразделений для усилений своих позиций.

Активные бои за Бахмут начались 2 августа 2022 года. Город остается эпицентром боевых действий, где идут самые ожесточенные бои. С российской стороны в них задействована группировка «Вагнер», понесшая в штурмах Бахмута тяжкие человеческие потери.

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