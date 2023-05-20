Россия в одиннадцатый раз с начала мая атаковала Киев с воздуха

В одиннадцатый раз с начала мая российские войска предприняли воздушную атаку на украинскую столицу. На Киевскую область были направлены 18 ударных дронов «Шахед», все были уничтожены противовоздушной обороной Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама Читать далее

После полуночи российские войска атаковали Украину с севера 18 ударными беспилотниками Shahed-136/131, которые были нацелены на Киевскую область. Все они были уничтожены украинской ПВО, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Еще два «шахеда» были уничтожены в конце дня в пятницу в зоне ответственности воздушного командования «Восток», на юге Украины уничтожен разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР», добавили в украинских Воздушных силах.

С начала мая киевляне не слышали сигналов воздушной тревоги только четыре дня, отмечают в городской военной администрации. Этот налет стал уже одиннадцатым с начала месяца.

Прямых ударов по Киеву не допущено, обломки сбитых беспилотников упали в ряде кварталов украинской столицы, вызвав повреждения и пожары. Так, в Днепровском районе из-за падения обломков начался пожар жилом доме, ночью возгорание было ликвидировано, жертв нет, сообщили в городской администрации. Мэр Киева Виталий Кличко ранее уточнил, что пожар в Днепровском районе вспыхнул «на крыше девятиэтажного дома в одном из ЖК».

В результате падения обломков в Печерском районе Киева повреждены окна жилого дома, в Соломенском районе — дорожное покрытие и автотранспорт, в Дарницком районе повреждены здания СТО и припаркованные автомобили. В Киевской городской администрации говорят, что информации о пострадавших в результате падения обломков пока не поступало.

Российская сторона не комментировала очередной налет на Киев. В сводке минобороны РФ от 20 мая, посвященной войне против Украины, не упоминается об этой атаке.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться