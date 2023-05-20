«Сегодня мир станет ближе»: Владимир Зеленский в Японии на саммите G7

Саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму, где вчера открылся саммит «Группы семи».

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«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал Зеленский в телеграме утром в субботу.

По японском телевидению были показаны кадры, на которых Владимир Зеленский выходит из самолета Французской Республики в аэропорту Хиросимы.

Чуть позднее он сообщил, что в Японии провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которого президент Украины поблагодарил «за лидерство в международной коалиции истребителей» для украинской армии. Зеленский и Сунак также обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе их последней личной встречи в Великобритании.

Владимир Зеленский также сообщил, что провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

На полях саммита в Хиросиме президент Украины провел встречу и с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, приглашенным на саммит G7. Это была их первая встреча с начала полномасштабного российского вторжения.

PM @narendramodi held talks with President @ZelenskyyUa during the G-7 Summit in Hiroshima. pic.twitter.com/tEk3hWku7a — PMO India (@PMOIndia) May 20, 2023

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники среди украинских официальных лиц и в G7 сообщает, что президент Украины предложил встретиться президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, который также приглашен на саммит в Хиросиме. Ответа от Лулы да Силвы пока не поступило, добавило агенство со ссылкой на бразильских чиновников.

Ни Индия, ни Бразилия не заняли твердых позиций по отношению к российскому вторжению в Украину и все еще поддерживают тесные отношения с Москвой.

В Японии также запланирована встреча украинского президента с президентом США Джо Байденом, который, как ожидается объявит о новом пакете военной помощи Украине — на 375 миллионов долларов.

Тем временем лидеры стран «Групы семи» в субботу призвали Китай «оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию» против Украины и «немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска». Пекин публино не осудил российское вторжение и заявляет претензии на роль посредника в политическом урегулировании между Киевом и Москвой.

Накануне президент Украины выступил перед членами Лиги арабских государств в Джидде в Саудовской Аравии.

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