451-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

20 мая — 451-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:51 Михаил Подоляк назвал передачу Киеву истребителей F-16 «практически принятым решением»

Осталось два вопроса, которые очень интенсивно обсуждаются, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы осознали это — страны приняли решение. Они уже понимают, что нам передадут все это оружие, включая F-16.

— сказал Советник главы офиса президента Украины.

13:30 Владимир Зеленский встретился с Нарендрой Моди

Это первая встреча украинского президента с премьер-министром Индии с начала войны в Украине.

PM @narendramodi held talks with President @ZelenskyyUa during the G-7 Summit in Hiroshima. pic.twitter.com/tEk3hWku7a — PMO India (@PMOIndia) May 20, 2023

12:52 Зеленский встретился с премьер-министрами Великобритании и Италии на саммите G7

Зеленский о встрече с Риши Сунаком:

В Японии встретился с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей. Обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров в Великобритании, которые состоялись 14 мая. Пообщались о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали наши позиции накануне участия в саммите "Группы семи".

Зеленский о встрече с Джорджей Мелони:

Во время визита в Японию и участия в саммите стран "Группы семи" провел встречу с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты визита в Италию, который состоялся 13 мая. Необходимо усовершенствовать способности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов. Скоординировали наши позиции накануне участия в саммите стран "Группы семи".

12:36 The Washington Post: госсекретарь Блинкен настаивал на передаче Украине истребителей F-16

Издание со ссылкой на собственные источники передает, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной "движущей силой" в предоставлении Киеву F-16.

12:14 Виктор Шендерович не смог выступить в здании Университетского колледжа Лондона и провел концерт в Ридженс-парке

В фейсбуке писатель рассказал, что двери здания, где 19 мая должен был проходить его концерт, в час начала мероприятия оказались заперты. Тогда Шендерович повел зрителей в парк и провел выступление там.

12:03 Bloomberg: Зеленский предложил президенту Бразилии встретиться

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение встретиться во время саммита G7 в Хиросиме. По данным агентства, Лула пока не ответил на предложение украинского лидера.

11:44 Из брифинга Минобороны РФ:

11:34 США исключили из санкционного списка бизнесмена Карачинского

Минфин США исключил из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского. Он попал в санкционный список в апреле 2022 года как член наблюдательного совета банка «Открытие». Это первый случай снятия санкций с крупного российского бизнесмена с начала войны.

11:22 «Было ощущение, что приехали к союзникам». Россияне о жизни в Батуми

Грузия оказалась в топе стран, куда хлынул поток российских граждан после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и объявленной 21 сентября в РФ «частичной» мобилизации. Причина, по которой выбирали страну, проста — в Грузии с российским паспортом без визы можно находиться год. В основном люди выбирали Тбилиси и Батуми. Тбилиси — потому что столица, деловой центр, Батуми — ближе к морю. Россияне открывают в этих городах небольшие бизнесы, кто-то продолжает работать удаленно, а некоторые находят работу на месте.

ЧИТАТЬ

11:06 Житель Белгородской области потерял ногу, наступив на мину

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, это произошло ночью: в Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу.

Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность. С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошел ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают всё необходимое. Будем помогать. — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

10:53 Евгению Ройзману собрали 260 тысяч рублей на оплату штрафа

Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В пятницу, 19 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в размере 260 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Столько же запросила прокуратура. Ни обвинение, ни защита не намерены обжаловать приговор. Ройзман назвал просьбу прокуратуры «вегетарианской».

Суд также учел просьбу обвинения сохранить наложенный на Ройзмана запрет определенных действий, а именно на пользование средствами связи. Запрет был оставлен без изменений.

10:42 Из сводки Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки российские войска нанесли шесть ракетных и 62 авиационных удара, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня;

Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях;

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия российских сил. Идут тяжелые бои за Бахмут;

Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также восемь ударов — по зенитно-ракетным комплексам;

ВСУ уничтожили три крылатых ракеты «Калибр» и 18 дронов «Шахед».

10:15 Зеленский прилетел в Японию

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — говорится в телеграм-канале президента Украины.

9:45 Reuters: Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине

По данным агентства, после встречи с Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи на сумму 375 миллионов долларов, в который войдут бронетехника, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

9:38 The Financial Times: в конце 2022 через компанию-посредника закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов

По данным журналистов, российская компания закупила четыре партии шлемов у китайской Hangzhou Shinerain Import And Export Co примерно на два миллиона долларов. В Broker Expert китайскому продавцу заявили, что закупка производится для «игрового использования». В декларации на импорт шлемов указано, что они «не предназначены для использования в военных целях». В Broker Expert на запрос The Financial Times не ответили, а Евгений Пригожин сообщил, что никогда не слышал названия фирмы. В The Financial Times также выяснили, что через Broker Expert производилась отправка товаров для ЧВК Вагнера в Африке.

9:13 Из Тбилиси вылетел первый за четыре года прямой рейс Georgia Airlines в Россию

Накануне прямой рейс из Москвы прилетел в Грузию: лайнер российской авиакомпании «Азимут» совершил 19 мая первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва — Тбилиси. В Тбилиси он приземлился в 13:17 по местному времени. Рядом с аэропортом прошла акция протеста, которую организовало оппозиционное движение «Дроа».

9:07 Киев вновь подвергся атаке беспилотников

В 11-й раз с начала мая Киев подвергся атаке беспилотников. По данным ВСУ, все 18 дронов "Шахед" были сбиты. По данным украинских властей, пострадавших нет, но два жилых здания получили повреждения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться