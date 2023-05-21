Зеленский во время встречи с президентом США, которая прошла «на полях» саммита. 21.05.2023

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите «Большой семерки» (G7), который проходит в Хиросиме. «Наша сила возрастает. (…) И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России», — сказал Зеленский, поблагодарив каждого из лидеров стран «семерки» за помощь. И особо отметив решение президента США о «разблокировании» поставок американских истребителей-бомбардировщиков F-16.

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«Мы вместе с вами и всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, со свободой считались. В мире были попытки игнорировать и презирать то, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ.

И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России», — заявил президент Украины в дебюте своего выступления.

«Но достаточно ли этого? Демократия требует большего. Я считаю, нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством», — продолжил Зеленский и привел «несколько примеров».

«Много лет мы слышали, что Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которые будто бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено.

„Петриоты“ в руках украинцев показали, на что способна демократия», — сказал президент Украины.

«„Петриоты“, „Айрис-Т“, „Насамсы“, „Кротали“, „Самп-Т“ — они дают защиту жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии. Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно для того, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия»,

— продолжил украинский лидер, поблагодарив лидеров стран G7 за поставки систем ПВО, которые «спасли от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев».

Но подчеркнул: «Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе».

Прокомментировав озвученное на саммите президентом США Джо Байденом решение «разблокировать» поставки Украине американских истребителей-бомбардировщиков F-16:

«Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва в возможностях. Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире».

«Дорогие коллеги! За почти 15 месяцев полномасштабной войны мы совместно с вами приняли сотни решений по безопасности. (…) Каждое решение для защиты Украины и свободы гарантирует сохранение международного порядка, основанного на правилах. Как из кирпичиков растет дом, так и из наших с вами решений растет свобода — мы ее гарантируем. Мы, демократии», — сказал президент Украины. Добавив: «Наши предложения по пакету гарантий безопасности для Украины — когда они заработают — станут миротворческим фактором. И не только для нас. (…) Так же, как наши с вами действия в течение этой войны спасли международное право и свободу, наши гарантии безопасности будут работать на недопущение трагедии войны. Они будут работать, чтобы остановить потенциального агрессора».

Зеленский уточнил: «Украина хотела бы, чтобы наши команды расставили точки над „і“ в деле гарантий безопасности до Вильнюса» (саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы 11–12 июля — Прим. Ред.).

«Спасибо вам, господин президент Байден, что вы наполняете содержанием глобальный бренд безопасности для демократии! Спасибо за лидерство, за оружие, за решение о тренировке пилотов. Я верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире!»

, — сказал украинский лидер, поблагодарив затем лидеров всех стран «Большой семерки».

«Спасибо тебе, Эммануэль, господин президент, за то, что ты бережешь ценности Республики и что поддержка Францией Украины является проявлением уважения к свободе народов, к равенству в международных отношениях, к братству между людьми. Спасибо, Франция!».

В завершение своей речи президент Украины выразил лидерам стран G7 благодарность за поддержку «украинской формулы мира» и выразил желание «обсудить ее детальнее».

Саммит «Большой семерки» завершается сегодня, он проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Зеленский прилетел на форум накануне, 20 мая.

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