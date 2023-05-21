452-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 21 мая — 452-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

14:47 Зеленский: «Когда будет наше контрнаступление, Россия это почувствует»

14:35 Командующий Сухопутными войсками ВСУ: мы приближаемся к взятию Бахмута в тактическое окружение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия продолжает удерживать «незначительную часть» Бахмута.

«Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет. Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за продвижением в городе и дает нам определенные тактические преимущества», — сказал Сырский в комментарии Military Media Center.

«В ходе работы с командирами мы детально разобрали наши действия и порядок уничтожения врага. Поэтому продолжаем оборону. Ситуация сложная, но под контролем», — заверил генерал-полковник.

14:05 Байден: Зеленский пообещал не атаковать территорию РФ самолетами F-16

Ранее сегодня президент Зеленский прокомментировал ситуацию с предоставлением Украине американских истребителей-бомбардировщиков F-16.

«Сегодня для нас открыта миссия тренировок. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Я не могу сейчас вам сказать, сколько нам удастся получить самолетов. Я не могу точно сказать, когда это будет. Мы будем ускорять это», — цитирует Зеленского канал «Политика страны».

13:40 Байден: россияне потеряли в Бахмуте более 100 тысяч человек

Заявление президента США, сделанное на саммите «Большой семерки» приводит канал ПРУФ.

19 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потери россиян на «бахмутском направлении» составляют «до 70 тысяч убитыми и ранеными». «По нашим оценкам, они (россияне, — ред.) по батальону в день там теряют и продолжают это делать», — заверил Резников.

13:20 Зеленский: украинские военные «выполняют задачи» в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое заявление о Бахмуте, сделанное сегодня в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на саммите «Большой семерки».

Украинские военные находятся в Бахмуте и «выполняют там задачи»; Бахмут при этом не окружен Россией, заявил Зеленский на пресс-конференции в Хиросиме.

«У нас нет простых вопросов и ответов. Но мы держимся благодаря мужеству наших воинов и своему уму. Мы не бросаем наших людей умирать, для нас люди — это сокровище, это самое главное, что у нас есть. Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте...

Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных… но мы понимаем, что еще немножко, и мы будем побеждать», — приводит слова Зеленского издание «Украинская правда».

«Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте, в каких точках — я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может», — сказал президент Украины.

«Самое сложное, если бы в Бахмуте люди были в окружении», — добавил украинский лидер.

Ранее сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила: «Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага.

Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться. Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет».

При этом развязавший войну президент РФ Путин ночью «поздравил» подразделения «ЧВК Вагнера» и российской армии и пообещал государственные награды за «освобождение Артемовска» (так он называет уничтоженный россиянами за несколько месяцев боев некогда 70-тысячный украинский город Бахмут).

11:45 Для начала Украина получит «до 18 самолетов» F-16 — спикер Воздушных сил ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для начала Украина 12-18 американских истребителей-бомбардировщиков F-16.По словам Игната, западные стране не будут передавать самолеты «поштучно», а сразу отправят эскадрилью.

«В нашем варианте — это 12 плюс самолетов, у западных партнеров больше — до 18 самолетов», — сказал спикер.

Канал «Политика страны» напоминает, что, по заявлениям украинских властей, передача самолетов начнется «не раньше осени». Западные партнеры никаких сроков не называют, подчеркивает «ПС».

11:00 «Потери противника уточняются»: Украина заявила об «успешном поражении» штаба оккупационных российских войск в Бердянске

«Успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются», — заявило управление Стратегических коммуникаций ВСУ.

Ранее оккупационные «власти» Запорожской области заявляли о ракетном ударе по Бердянску британской ракетой Storm Shadow, уточняет издание НГЕ. По данным «властей», пострадавших при атаке нет, сообщил ТАСС председатель коллаборационистского движения «Мы вместе с Россией», «член главного совета администрации Запорожской области» Владимир Рогов.

10:23 Байден объявил о новом пакете помощи для Украины

Заявление сделано в ходе встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки» в Хиросиме.

Помощьна сумму 375 миллионовдоллароввыделяетсяпосредством примененияособогопрезидентскогополномочия, котороепозволяетизыматьоборудованиесоскладовПентагона дляУкраиныбездополнительныхпроцессовсогласования, уточняет издание «УП».

По данным «Украинской правды», в новом пакете:

— боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

— ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

— противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

— боеприпасы ракетных систем с лазерным наведением;

— боеприпасы для разрушения;

— бронированные санитарные машины;

— бронированные мостовые системы;

— грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

— техника логистического обеспечения;

— тепловизионные системы;

— запчасти и «другое полевое оборудование».

10:17 Одобрен законопроект о выезде из РФ

Госдума одобрила законопроект «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Если гражданину направлена повестка, его загранпаспорт в течение 5 дней будет отправлен «на хранение» в МВД, — уточняет канал Ateo Breaking.

10:00 Зеленский опроверг взятие Бахмута российскими войсками

09:20 Президент Украины: «Наша сила возрастает. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России»

Президент Украины опубликовал текст своего выступления на саммите «Большой семерки».

«Мы вместе с вами и всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, со свободой считались. (...) Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ.

И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России», — заявил президент Украины в дебюте своего выступления.

«Но достаточно ли этого? Демократия требует большего. Я считаю, нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии», — продолжил Зеленский и привел «несколько примеров».

«Много лет мы слышали, что Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которые будто бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено.

„Петриоты“ в руках украинцев показали, на что способна демократия», —

сказал президент Украины, поблагодарив лидеров стран G7 за поставки систем ПВО, которые «спасли от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев».

Но подчеркнул: «Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе».

Прокомментировав озвученное на саммите президентом США Джо Байденом решение «разблокировать» поставки Украине американских истребителей-бомбардировщиков F-16:

«Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва в возможностях. Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире».

Президент Украины продолжил: «Наши предложения по пакету гарантий безопасности для Украины — когда они заработают — станут миротворческим фактором. И не только для нас. (...) Так же, как наши с вами действия в течение этой войны спасли международное право и свободу, наши гарантии безопасности будут работать на недопущение трагедии войны. Они будут работать, чтобы остановить потенциального агрессора».

Зеленский уточнил: «Украина хотела бы, чтобы наши команды расставили точки над „і“ в деле гарантий безопасности до Вильнюса» (саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы 11–12 июля — Прим. Ред.).

«Спасибо вам, господин президент Байден, что вы наполняете содержанием глобальный бренд безопасности для демократии! Спасибо за лидерство, за оружие, за решение о тренировке пилотов. Я верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире!», — сказал украинский лидер, поблагодарив затем лидеров всех стран «Большой семерки».

«Спасибо тебе, Эммануэль, господин президент, за то, что ты бережешь ценности Республики и что поддержка Францией Украины является проявлением уважения к свободе народов, к равенству в международных отношениях, к братству между людьми. Спасибо, Франция!».

В завершение своей речи президент Украины выразил лидерам стран G7 благодарность за поддержку «украинской формулы мира» и выразил желание «обсудить ее детальнее».

Саммит «Большой семерки» завершается сегодня, он проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Зеленский прилетел на форум накануне, 20 мая.

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