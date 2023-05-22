Истребители захватчиков: сколько F-16 получит Украина и как будет использовать их против армии РФ
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На прошлой неделе пала еще одна «красная линия», которую рисовали в Кремле, и которую в течение 15 месяцев развязанной Путиным полномасштабной войны не хотели переходить в Вашингтоне. Но вот решено: американские истребители-бомбардировщики F-16 поступят на вооружение украинской авиации – Байден лично объявил об этом на саммите «Большой семерки» в Хиросиме. Более того, на выкрикнутый журналисткой из зала вопрос «Является ли поставка F-16 колоссальным риском, как утверждают в России», президент США ответил: «Да. Для них».
Авиационное «табу» официально пало в пятницу, 19 мая.
На саммите G7 Джо Байден объявил: США не против того, чтобы другие страны начали поставки американских военных самолетов Украине. Решение, которое Зеленский тут же назвал «историческим».
I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023
Москва, словами своего замминистра иностранных дел Грушко, ожидаемо пригрозила «странам Запада» (которые, решив поставить F-16, якобы продолжили «движение по лестнице эскалации»), «колоссальными рисками». Замглавы МИД РФ также заверил, что, несмотря на эти поставки, у россиян «есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей» (о самих «целях» преступной войны, естественно, не сказав).
Впрочем,
это повторяется не в первый раз. Московские угрозы звучали и после других знаковых решений — о поставке Украине дальнобойных ракет, о поставке танков… И каждый раз ничего не происходит, кроме усиления украинской армии, защищающей свою землю от агрессора.
Так что интереснее не содержание российских угроз, а ответ на вопрос: когда же украинские летчики окажутся за штурвалами F-16.
О самом важном из того, что об этом известно на данный момент — в материале RFI.
«Историческое решение» Байдена
19 мая в Хиросиме президент США не только «дал понять» союзникам, что не против, чтобы они поставляли американские самолеты Украине, но и заверил собеседников в «поддержке совместной инициативы, направленной на обучение украинских летчиков управлению боевыми самолетами четвертого поколения, в том числе F-16» (полное название — F-16 Fighting Falcon), рассказала телекомпания CNN со ссылкой на «высокопоставленного представителя Белого дома».
Американские инструкторы примут участие в обучении пилотов, «которое должно длиться несколько месяцев на европейских полигонах», сообщили корреспонденты Le Monde в Вашингтоне.
Уточнив, что на данный момент власти США «не определились» с тем, будут ли поставлять F-16 сами, но, вероятно, «простимулируют» «некоторых членов НАТО» к передаче этих истребителей украинцам. А взамен «будут содействовать» союзникам по Альянсу в приобретении других, более современных самолетов — истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
«Я приветствую историческое решение Соединенных Штатов, президента США поддержать международную коалицию истребителей. Это значительно усилит нашу армию в небе. Я рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите #G7 в Хиросиме», — такой твит (см. выше) опубликовал 19 мая президент Зеленский.
А уже на самом саммите посвятил этому решению часть своего обращения к лидерам «Семерки».
Поблагодарив лидеров за поставки систем ПВО, которые «спасли от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев», Зеленский подчеркнул: «Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе».
Вслед за тем прокомментировав американское решение «разблокировать» поставки F-16:
«Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире».
Роль союзников. Международная авиационная коалиция
Решение Байдена ранее приветствовали и союзники: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен...
21 мая Сунак отметил достигнутый на саммите в Хиросиме «весьма ощутимый прогресс в предоставлении (Украине) дальнейшей поддержки» — и в частности, поддержку президентом США Джо Байденом «международной авиационной коалиции».
О создании которой сам британский премьер и объявил 16 мая после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте «на полях» саммита Совета Европы в Рейкьявике.
«Премьер-министр (Сунак) и премьер-министр Рютте договорились о том, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, начиная от обучения и заканчивая закупкой истребителей F-16»,
— говорилось в заявлении, которое распространил Даунинг-стрит.
Сам Сунак накануне, 15 мая, объявил: «Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку» и дадим «украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов».
Впрочем, Сунак подчеркнул, что именно F-16 — те самолеты, которые украинская авиация хотела бы получить более всего.
«Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16 — предпочтительных для Украины истребителей», — сказал британский премьер.
Президент Зеленский уточнил 16 мая: наряду с британцами и голландцами «у истоков» создания коалиции стоит Франция.
«Вчера еще мы договорились в Великобритании с Риши (Сунаком), (…) что будем работать над коалицией истребителей — тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал президент Франции Макрон, а сегодня — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции», — сказал президент Украины.
К слову, еще в конце января Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине боевых самолетов, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено» (по информации BFMTV, Киев и Париж также уже тогда вели переговоры о поставке французских истребителей Mirage 2000).
16 мая в интервью телеканалу TF1 Макрон объявил, что Франция «открыта» для обучения украинских пилотов, и тренировки могут начаться «уже сейчас». Объявление было сделано на следующий день после того, как французский президент принял в Елисейском дворце Владимира Зеленского.
17 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что «международная авиационная коалиция» сформируется в ближайшие месяцы: «Авиационная коалиция сформируется в этом году. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро».
«Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками», — добавил глава украинской дипломатии.
Вечером 21 мая в Хиросиме руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном «ситуацию на поле боя и формирование коалиции для предоставления Украине истребителей».
Салливан в тот же день в интервью CNN сказал, что американцы еще «не определились», будут ли поставлять самолеты сами, или только разрешат это делать союзникам.
Почему именно F-16
Украинцы настаивают на получении именно этих многоцелевых истребителей-бомбардировщиков не в последнюю очередь из-за их доступности.
Как отмечает Le Monde, их было произведено около 4500, из которых около 2300 находятся в эксплуатации, что составляет 16% мирового боевого флота. 25 стран используют F-16.
Кроме того, F-16 обладает редкой универсальностью. Созданный в первую очередь для ведения воздушного боя, этот самолет — развивающий скорость до 2142 км/ч, способный летать на предельно низких высотах и при любых погодных условиях — также может использоваться в качестве тактического бомбардировщика, штурмовика, самолета радиоэлектронной борьбы или для защиты воздушного пространства.
«У Украины есть все основания предпочесть его французским Mirage или Rafale, так же как она предпочитает немецкий танк Leopard французскому Leclerc», — подчеркивает Le Monde.
Как заявили в Воздушных силах Украины (заявление цитирует радио «Свобода»), в первую очередь американские истребители могли бы значительно усилить ПВО. Но не только: F-16 могут «эффективно и безопасно» наносить точечные удары, «душить» ПВО противника, бить по командным пунктам, линиям снабжения и складам. Кроме этого, могут обеспечить прикрытие украинских войск во время деоккупации захваченных украинских территорий.
Экс-глава оперативного штаба минобороны Германии Нико Ланге в интервью Bild тоже отметил, что самолеты F-16 в первую очередь станут заменой столь необходимых украинцам на фронте систем ПВО.
«Россия действует подло и постоянно угрожает гражданскому населению массированными авиаударами, чтобы тем самым сковать ПВО Украины. В результате ПВО не может в то же самое время поддерживать украинские войска на фронте. F-16 может взять на себя именно эту роль. F-16 идеален для поддержки украинских войск на земле после прорыва фронта с целью освобождения украинской территории»,
— сказал Ланге. И заверил: «F-16 может закончить эту войну ещё быстрее».
20 мая в интервью Espreso.tv спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил (расшифровано изданием «УП»):
«Мы подчеркивали нашим партнерам необходимость для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины».
Добавил: поставки современных западных систем противовоздушной обороны улучшили ситуацию, но не изменили ее кардинально (к тому же эти средства используются, в основном, для защиты гражданских объектов): «Мы получаем западные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных — Crotale, Gepard, Avenger», но «территория страны и протяженность государственной границы — большая, а линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье — более 2,5 тыс. км... Перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся».
Газета Washington Post в своей публикации о подробностях принятия Белым домом решения о снятии «вето» на поставки самолетов подчеркнула: «хотя Киев заявил, что не откажется от предложения других истребителей, кроме F-16, этот самолет явно является их выбором, как в текущей борьбе, так и в ближайшие годы, когда Украина будет отстраивать свои вооруженные силы».
«Поскольку Украина улучшила свою систему противовоздушной обороны с помощью множества поставленных Западом зенитных систем и готовится начать контрнаступление против России, официальные лица (в Вашингтоне) считают, что эти самолеты могут стать необходимыми для (обеспечения) долгосрочной безопасности страны», — написало агентство AP.
Радары на самолетах советской эпохи, стоящих на вооружении Украины, «могут видеть только на 60 километров и поражать цели только ракетами с дальностью 30 километров», — сказал в недавнем интервью, на которое ссылается WP, министр обороны Украины Алексей Резников. А современные российские истребители, такие как СУ-35, «могут видеть на большую дальность — 200 километров, и поражать цели с дальностью более 150 километров», — добавил Резников: «Это огромная разница».
Сколько самолетов нужно Украине и когда она их получит
На саммите G7 президент Украины отметил: «Сегодня для нас открыта миссия тренировок. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Я не могу сейчас вам сказать, сколько нам удастся получить самолетов. Я не могу точно сказать, когда это будет. Мы будем ускорять это».
На следующий день, 22 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что украинские летчики уже начали проходить подготовку на F-16: «Обучение пилотов уже началось, и я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине это оружие».
Накануне представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для начала Украина получит 12-18 самолетов F-16.
По словам Игната, западные страны не будут передавать самолеты «поштучно», а сразу отправят эскадрилью.
При этом в конце января Игнат говорил, что украинской армии необходимы, по меньшей мере, 180 таких истребителей — то есть 5 авиационных бригад.
А пока российская авиационная группировка в несколько раз превосходит украинскую и размещает свои боевые самолеты на четырех десятках аэродромов — как на территории РФ, так и в Беларуси, напомнил 24-й канал.
Но 20 мая в эфире espreso.tv спикер командования Воздушных сил ВСУ был очень оптимистичен: «Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну».
Кто «пробил небо» над Вашингтоном для ВСУ?
С самого начала развязанной Россией полномасштабной войны — на фоне огромного количественного (и теоретически, «качественного») российского преимущества в авиации — Украина стремилась пополнить хотя бы свой парк устаревших и несложных советских истребителей. Но даже этого пришлось добиваться больше года: лишь в середине марта 2023-го Польша и Словакия объявили о том, что поставят своим соседям-украинцам несколько МиГ-29. С учетом изложенного можно сказать, что решение Байдена выглядит «историческим вдвойне».
Как напомнила 19 мая газета Washington Post, «более года получение F-16 в небе над Украиной для использования против России было святым Граалем для Киева. Но администрация Байдена, имеющая на вооружении США более 1000 самолетов и еще столько же продавшая союзникам и партнерам по всему миру, неоднократно говорила „нет“».
Газета отметила, что
«поворот, по словам американских, европейских и украинских чиновников, является результатом постоянного давления со стороны союзников, Конгресса и президента Украины Владимира Зеленского, который только что завершил визиты в европейские столицы».
Самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей журналисты назвали госсекретаря США Энтони Блинкена
, который оказывал давление не только в Вашингтоне, но и «много работал с различными странами в НАТО».
«Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в последние дни особенно настойчиво добивался, чтобы страны, имеющие на вооружении истребители, отправили их в Украину, чтобы она могла лучше защищаться от ежедневных воздушных атак России», — сообщила телекомпания CNN.
«По мере подготовки в ближайшие месяцы наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, будет решать, когда реально предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит», — сказал СNN представитель Белого дома.
При этом в Вашингтоне, безусловно, загодя готовились к такому варианту: CNN и Associated Press рассказали о том, что в марте двоих украинских пилотов приняли на военной базе в Тусоне, штат Аризона, чтобы оценить их навыки с помощью летных тренажеров и определить, сколько времени им потребуется, чтобы научиться летать «на различных американских военных самолетах, включая F-16».
Газета Washington Post пояснила, что на решение Белого дома перейти эту «красную линию» повлияло и опасение, что война может затянуться очень надолго:
«Поставки Киеву современных истребителей происходят на фоне опасений, что контрнаступление Украины может не нанести того нокаутирующего удара, на который многие надеялись. Несмотря на мужественное сопротивление Украины зимой и весной, многие официальные лица в Вашингтоне и западных столицах обеспокоены тем, что война продолжится в этом году, а возможно, и в последующие годы».
Сроки поставок «могут быть не такими быстрыми, как ожидает Украина», предупреждает WP, «поскольку тем, кто, скорее всего, будет желающими поставщиками — в первую очередь странам Северной Европы, имеющим F-16, таким как Нидерланды, Дания, Норвегия и Польша — нужно время», даже просто для того, чтобы провести ревизию своих авиационных арсеналов и понять, сколько они могут поставить. Плюс время на подготовку пилотов.
«Если и имеется потенциальный парк из более чем трехсот F-16 в девяти европейских странах, в том числе, в Бельгии, Дании, Греции, Нидерландах и Португалии», то им нужно время, «они не в состоянии предоставить их тут же, подчеркнуло и агентство AFP.
При этом
Washington Post процитировала Юрия Сака, советника министра обороны Украины: «Если мы все приложим усилия… и решения будут приниматься быстро, я полагаю, что в конце сентября — начале октября мы сможем увидеть первые F-16 в воздушном пространстве Украины».
Украина, по его словам, для начала просит предоставить по меньшей мере две эскадрильи, каждая по 12 самолетов. А «в идеале» хотелось бы получить 3-4 эксадрильи. «И, конечно, нам нужно подготовить пилотов для этих 40-50 самолетов», — сказал Сак. «Нам нужны инженеры, и мы должны убедиться, что логистика и инфраструктура на месте».
Украине, по словам «официальных лиц», на заявления которых ссылается WP, современные истребители нужны прежде всего не для воздушных боев с российскими самолетами, которые редко летают над украинской территорией, а для того, чтобы иметь возможность запускать ракеты из-за линии фронта, преодолевая российскую оборону, поражать командные пункты, линии снабжения и склады боеприпасов.
Из всех западных истребителей четвертого поколения, включая (британский) Tornado и французский Mirage, F-16 является наиболее предпочтительным «из-за его универсальности, из-за полезной нагрузки, которую он несет, из-за типа ракет (...), из-за дальности его радаров, из-за дальности его ракет», — подчеркнул советник министра обороны Украины.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Украина получит преимущество на поле боя, когда ее пилоты пройдут обучение и начнут летать на истребителях F-16, хотя эти самолеты и не внесут кардинальных изменений в ход войны.
«F-16 помогут украинцам, но это не изменит ситуацию в корне», — сказал Кендалл, которого цитирует газета минобороны США «Stars and Stripes».
Сейчас ведутся переговоры о том, когда и где будет проходить обучение, а также о том, когда Украина сможет получить западные истребители. Кендалл сказал, что обучение может занять несколько месяцев, но он не ожидает, что для украинцев это будет проблемой.
«Все, что мы делали вместе с украинцами, показало их способность к обучению. Я не думаю, что когда-либо видел более мотивированных людей в плане желания воевать и что-то изменить», — сказал глава ВВС США.
Российская пропаганда при этом цитировала — на свой лад — только его заявление о том, что истребители сами по себе не могут кардинально изменить ход войны: «В США заявили, что F-16 не дадут Украине преимущества», «Министр ВВС США сказал правду об F-16 и расстроил Киев» и т. д.
В Россию F-16 не полетят
Но нет, если американцы кого-то и могли расстроить своим решением о поставках Украине этих отличных многофункциональных истребителей, так это только российское руководство и генералитет, их пропаганду и воинственных «патриотов».
При этом Владимир Зеленский заверил президента США Байдена, что на территории РФ эти самолеты использоваться не будут.
Об этом сказал на саммите в Хиросиме сам Байден.
Крым является территорией Украины, напомнил в тот же день советник президента США по нацбезопасности.
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