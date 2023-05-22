Истребители захватчиков: сколько F-16 получит Украина и как будет использовать их против армии РФ

F-16 Fighting Falcon. В Украине «в идеале» хотели бы получить 180 таких самолетов. Но «для начала» их, вероятно, будет меньше.

На прошлой неделе пала еще одна «красная линия», которую рисовали в Кремле, и которую в течение 15 месяцев развязанной Путиным полномасштабной войны не хотели переходить в Вашингтоне. Но вот решено: американские истребители-бомбардировщики F-16 поступят на вооружение украинской авиации – Байден лично объявил об этом на саммите «Большой семерки» в Хиросиме. Более того, на выкрикнутый журналисткой из зала вопрос «Является ли поставка F-16 колоссальным риском, как утверждают в России», президент США ответил: «Да. Для них».

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Авиационное «табу» официально пало в пятницу, 19 мая.

На саммите G7 Джо Байден объявил: США не против того, чтобы другие страны начали поставки американских военных самолетов Украине. Решение, которое Зеленский тут же назвал «историческим».

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

Москва, словами своего замминистра иностранных дел Грушко, ожидаемо пригрозила «странам Запада» (которые, решив поставить F-16, якобы продолжили «движение по лестнице эскалации»), «колоссальными рисками». Замглавы МИД РФ также заверил, что, несмотря на эти поставки, у россиян «есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей» (о самих «целях» преступной войны, естественно, не сказав).

Впрочем,

это повторяется не в первый раз. Московские угрозы звучали и после других знаковых решений — о поставке Украине дальнобойных ракет, о поставке танков… И каждый раз ничего не происходит, кроме усиления украинской армии, защищающей свою землю от агрессора.

Так что интереснее не содержание российских угроз, а ответ на вопрос: когда же украинские летчики окажутся за штурвалами F-16.

О самом важном из того, что об этом известно на данный момент — в материале RFI.

«Историческое решение» Байдена

19 мая в Хиросиме президент США не только «дал понять» союзникам, что не против, чтобы они поставляли американские самолеты Украине, но и заверил собеседников в «поддержке совместной инициативы, направленной на обучение украинских летчиков управлению боевыми самолетами четвертого поколения, в том числе F-16» (полное название — F-16 Fighting Falcon), рассказала телекомпания CNN со ссылкой на «высокопоставленного представителя Белого дома».

Американские инструкторы примут участие в обучении пилотов, «которое должно длиться несколько месяцев на европейских полигонах», сообщили корреспонденты Le Monde в Вашингтоне.

Уточнив, что на данный момент власти США «не определились» с тем, будут ли поставлять F-16 сами, но, вероятно, «простимулируют» «некоторых членов НАТО» к передаче этих истребителей украинцам. А взамен «будут содействовать» союзникам по Альянсу в приобретении других, более современных самолетов — истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

«Я приветствую историческое решение Соединенных Штатов, президента США поддержать международную коалицию истребителей. Это значительно усилит нашу армию в небе. Я рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите #G7 в Хиросиме», — такой твит (см. выше) опубликовал 19 мая президент Зеленский.

А уже на самом саммите посвятил этому решению часть своего обращения к лидерам «Семерки».

Поблагодарив лидеров за поставки систем ПВО, которые «спасли от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев», Зеленский подчеркнул: «Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе».

Вслед за тем прокомментировав американское решение «разблокировать» поставки F-16:

«Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире».

Встреча президентов США и Украины «на полях» саммита G7. Хиросима. 21.05.2023 AP - Susan Walsh

Роль союзников. Международная авиационная коалиция

Решение Байдена ранее приветствовали и союзники: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен...

21 мая Сунак отметил достигнутый на саммите в Хиросиме «весьма ощутимый прогресс в предоставлении (Украине) дальнейшей поддержки» — и в частности, поддержку президентом США Джо Байденом «международной авиационной коалиции».

О создании которой сам британский премьер и объявил 16 мая после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте «на полях» саммита Совета Европы в Рейкьявике.

«Премьер-министр (Сунак) и премьер-министр Рютте договорились о том, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, начиная от обучения и заканчивая закупкой истребителей F-16»,

— говорилось в заявлении, которое распространил Даунинг-стрит.

Премьер Нидерландов Марк Рютте (слева) и глава британского правительства Риши Сунак. Рейкьявик. 16.05.2023 AP - Alastair Grant

Сам Сунак накануне, 15 мая, объявил: «Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку» и дадим «украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов».

Впрочем, Сунак подчеркнул, что именно F-16 — те самолеты, которые украинская авиация хотела бы получить более всего.

«Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16 — предпочтительных для Украины истребителей», — сказал британский премьер.

Президент Зеленский уточнил 16 мая: наряду с британцами и голландцами «у истоков» создания коалиции стоит Франция.

«Вчера еще мы договорились в Великобритании с Риши (Сунаком), (…) что будем работать над коалицией истребителей — тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал президент Франции Макрон, а сегодня — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции», — сказал президент Украины.

К слову, еще в конце января Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине боевых самолетов, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено» (по информации BFMTV, Киев и Париж также уже тогда вели переговоры о поставке французских истребителей Mirage 2000).

16 мая в интервью телеканалу TF1 Макрон объявил, что Франция «открыта» для обучения украинских пилотов, и тренировки могут начаться «уже сейчас». Объявление было сделано на следующий день после того, как французский президент принял в Елисейском дворце Владимира Зеленского.

17 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что «международная авиационная коалиция» сформируется в ближайшие месяцы: «Авиационная коалиция сформируется в этом году. А когда конкретно западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо, это требует дополнительного ответа. Но когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро».

«Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это, как с танками», — добавил глава украинской дипломатии.

Вечером 21 мая в Хиросиме руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном «ситуацию на поле боя и формирование коалиции для предоставления Украине истребителей».

Салливан в тот же день в интервью CNN сказал, что американцы еще «не определились», будут ли поставлять самолеты сами, или только разрешат это делать союзникам.

Почему именно F-16

Украинцы настаивают на получении именно этих многоцелевых истребителей-бомбардировщиков не в последнюю очередь из-за их доступности.

Как отмечает Le Monde, их было произведено около 4500, из которых около 2300 находятся в эксплуатации, что составляет 16% мирового боевого флота. 25 стран используют F-16.

Кроме того, F-16 обладает редкой универсальностью. Созданный в первую очередь для ведения воздушного боя, этот самолет — развивающий скорость до 2142 км/ч, способный летать на предельно низких высотах и при любых погодных условиях — также может использоваться в качестве тактического бомбардировщика, штурмовика, самолета радиоэлектронной борьбы или для защиты воздушного пространства.

F-16 — самый распространенный боевой самолет в мире. AP - Toby Talbot

«У Украины есть все основания предпочесть его французским Mirage или Rafale, так же как она предпочитает немецкий танк Leopard французскому Leclerc», — подчеркивает Le Monde.

Как заявили в Воздушных силах Украины (заявление цитирует радио «Свобода»), в первую очередь американские истребители могли бы значительно усилить ПВО. Но не только: F-16 могут «эффективно и безопасно» наносить точечные удары, «душить» ПВО противника, бить по командным пунктам, линиям снабжения и складам. Кроме этого, могут обеспечить прикрытие украинских войск во время деоккупации захваченных украинских территорий.

Экс-глава оперативного штаба минобороны Германии Нико Ланге в интервью Bild тоже отметил, что самолеты F-16 в первую очередь станут заменой столь необходимых украинцам на фронте систем ПВО.

«Россия действует подло и постоянно угрожает гражданскому населению массированными авиаударами, чтобы тем самым сковать ПВО Украины. В результате ПВО не может в то же самое время поддерживать украинские войска на фронте. F-16 может взять на себя именно эту роль. F-16 идеален для поддержки украинских войск на земле после прорыва фронта с целью освобождения украинской территории»,

— сказал Ланге. И заверил: «F-16 может закончить эту войну ещё быстрее».

20 мая в интервью Espreso.tv спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил (расшифровано изданием «УП»):

«Мы подчеркивали нашим партнерам необходимость для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины».

Добавил: поставки современных западных систем противовоздушной обороны улучшили ситуацию, но не изменили ее кардинально (к тому же эти средства используются, в основном, для защиты гражданских объектов): «Мы получаем западные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных — Crotale, Gepard, Avenger», но «территория страны и протяженность государственной границы — большая, а линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье — более 2,5 тыс. км... Перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся».

Газета Washington Post в своей публикации о подробностях принятия Белым домом решения о снятии «вето» на поставки самолетов подчеркнула: «хотя Киев заявил, что не откажется от предложения других истребителей, кроме F-16, этот самолет явно является их выбором, как в текущей борьбе, так и в ближайшие годы, когда Украина будет отстраивать свои вооруженные силы».

«Поскольку Украина улучшила свою систему противовоздушной обороны с помощью множества поставленных Западом зенитных систем и готовится начать контрнаступление против России, официальные лица (в Вашингтоне) считают, что эти самолеты могут стать необходимыми для (обеспечения) долгосрочной безопасности страны», — написало агентство AP.

Радары на самолетах советской эпохи, стоящих на вооружении Украины, «могут видеть только на 60 километров и поражать цели только ракетами с дальностью 30 километров», — сказал в недавнем интервью, на которое ссылается WP, министр обороны Украины Алексей Резников. А современные российские истребители, такие как СУ-35, «могут видеть на большую дальность — 200 километров, и поражать цели с дальностью более 150 километров», — добавил Резников: «Это огромная разница».

Сколько самолетов нужно Украине и когда она их получит

На саммите G7 президент Украины отметил: «Сегодня для нас открыта миссия тренировок. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Я не могу сейчас вам сказать, сколько нам удастся получить самолетов. Я не могу точно сказать, когда это будет. Мы будем ускорять это».

На следующий день, 22 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что украинские летчики уже начали проходить подготовку на F-16: «Обучение пилотов уже началось, и я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине это оружие».

Накануне представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для начала Украина получит 12-18 самолетов F-16.

По словам Игната, западные страны не будут передавать самолеты «поштучно», а сразу отправят эскадрилью.

При этом в конце января Игнат говорил, что украинской армии необходимы, по меньшей мере, 180 таких истребителей — то есть 5 авиационных бригад.

А пока российская авиационная группировка в несколько раз превосходит украинскую и размещает свои боевые самолеты на четырех десятках аэродромов — как на территории РФ, так и в Беларуси, напомнил 24-й канал.

Но 20 мая в эфире espreso.tv спикер командования Воздушных сил ВСУ был очень оптимистичен: «Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну».

Кто «пробил небо» над Вашингтоном для ВСУ?

С самого начала развязанной Россией полномасштабной войны — на фоне огромного количественного (и теоретически, «качественного») российского преимущества в авиации — Украина стремилась пополнить хотя бы свой парк устаревших и несложных советских истребителей. Но даже этого пришлось добиваться больше года: лишь в середине марта 2023-го Польша и Словакия объявили о том, что поставят своим соседям-украинцам несколько МиГ-29. С учетом изложенного можно сказать, что решение Байдена выглядит «историческим вдвойне».

Как напомнила 19 мая газета Washington Post, «более года получение F-16 в небе над Украиной для использования против России было святым Граалем для Киева. Но администрация Байдена, имеющая на вооружении США более 1000 самолетов и еще столько же продавшая союзникам и партнерам по всему миру, неоднократно говорила „нет“».

Газета отметила, что

«поворот, по словам американских, европейских и украинских чиновников, является результатом постоянного давления со стороны союзников, Конгресса и президента Украины Владимира Зеленского, который только что завершил визиты в европейские столицы». Самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей журналисты назвали госсекретаря США Энтони Блинкена

, который оказывал давление не только в Вашингтоне, но и «много работал с различными странами в НАТО».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО. 04.04.2023. Брюссель AP - Olivier Matthys

«Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в последние дни особенно настойчиво добивался, чтобы страны, имеющие на вооружении истребители, отправили их в Украину, чтобы она могла лучше защищаться от ежедневных воздушных атак России», — сообщила телекомпания CNN.

«По мере подготовки в ближайшие месяцы наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, будет решать, когда реально предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит», — сказал СNN представитель Белого дома.

При этом в Вашингтоне, безусловно, загодя готовились к такому варианту: CNN и Associated Press рассказали о том, что в марте двоих украинских пилотов приняли на военной базе в Тусоне, штат Аризона, чтобы оценить их навыки с помощью летных тренажеров и определить, сколько времени им потребуется, чтобы научиться летать «на различных американских военных самолетах, включая F-16».

Газета Washington Post пояснила, что на решение Белого дома перейти эту «красную линию» повлияло и опасение, что война может затянуться очень надолго:

«Поставки Киеву современных истребителей происходят на фоне опасений, что контрнаступление Украины может не нанести того нокаутирующего удара, на который многие надеялись. Несмотря на мужественное сопротивление Украины зимой и весной, многие официальные лица в Вашингтоне и западных столицах обеспокоены тем, что война продолжится в этом году, а возможно, и в последующие годы».

Сроки поставок «могут быть не такими быстрыми, как ожидает Украина», предупреждает WP, «поскольку тем, кто, скорее всего, будет желающими поставщиками — в первую очередь странам Северной Европы, имеющим F-16, таким как Нидерланды, Дания, Норвегия и Польша — нужно время», даже просто для того, чтобы провести ревизию своих авиационных арсеналов и понять, сколько они могут поставить. Плюс время на подготовку пилотов.

«Если и имеется потенциальный парк из более чем трехсот F-16 в девяти европейских странах, в том числе, в Бельгии, Дании, Греции, Нидерландах и Португалии», то им нужно время, «они не в состоянии предоставить их тут же, подчеркнуло и агентство AFP.

При этом

Washington Post процитировала Юрия Сака, советника министра обороны Украины: «Если мы все приложим усилия… и решения будут приниматься быстро, я полагаю, что в конце сентября — начале октября мы сможем увидеть первые F-16 в воздушном пространстве Украины».

Украина, по его словам, для начала просит предоставить по меньшей мере две эскадрильи, каждая по 12 самолетов. А «в идеале» хотелось бы получить 3-4 эксадрильи. «И, конечно, нам нужно подготовить пилотов для этих 40-50 самолетов», — сказал Сак. «Нам нужны инженеры, и мы должны убедиться, что логистика и инфраструктура на месте».

Украине, по словам «официальных лиц», на заявления которых ссылается WP, современные истребители нужны прежде всего не для воздушных боев с российскими самолетами, которые редко летают над украинской территорией, а для того, чтобы иметь возможность запускать ракеты из-за линии фронта, преодолевая российскую оборону, поражать командные пункты, линии снабжения и склады боеприпасов.

Из всех западных истребителей четвертого поколения, включая (британский) Tornado и французский Mirage, F-16 является наиболее предпочтительным «из-за его универсальности, из-за полезной нагрузки, которую он несет, из-за типа ракет (...), из-за дальности его радаров, из-за дальности его ракет», — подчеркнул советник министра обороны Украины.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Украина получит преимущество на поле боя, когда ее пилоты пройдут обучение и начнут летать на истребителях F-16, хотя эти самолеты и не внесут кардинальных изменений в ход войны.

«F-16 помогут украинцам, но это не изменит ситуацию в корне», — сказал Кендалл, которого цитирует газета минобороны США «Stars and Stripes».

Сейчас ведутся переговоры о том, когда и где будет проходить обучение, а также о том, когда Украина сможет получить западные истребители. Кендалл сказал, что обучение может занять несколько месяцев, но он не ожидает, что для украинцев это будет проблемой.

«Все, что мы делали вместе с украинцами, показало их способность к обучению. Я не думаю, что когда-либо видел более мотивированных людей в плане желания воевать и что-то изменить», — сказал глава ВВС США.

Фрэнк Кендалл, глава американских ВВС. 02.05.2023 AP - Andrew Harnik

Российская пропаганда при этом цитировала — на свой лад — только его заявление о том, что истребители сами по себе не могут кардинально изменить ход войны: «В США заявили, что F-16 не дадут Украине преимущества», «Министр ВВС США сказал правду об F-16 и расстроил Киев» и т. д.

В Россию F-16 не полетят

Но нет, если американцы кого-то и могли расстроить своим решением о поставках Украине этих отличных многофункциональных истребителей, так это только российское руководство и генералитет, их пропаганду и воинственных «патриотов».

При этом Владимир Зеленский заверил президента США Байдена, что на территории РФ эти самолеты использоваться не будут.

Об этом сказал на саммите в Хиросиме сам Байден.

Крым является территорией Украины, напомнил в тот же день советник президента США по нацбезопасности.

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