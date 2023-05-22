Ракетный удар по Днепру. Бои за Бахмут продолжаются? 453-й день войны. Онлайн RFI

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Спутниковые снимки университетских зданий и радиобашни в Бахмуте в мае 2022 года (слева) и в мае 2023 года (справа).

22 мая — 452-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:55 Алексея Навального в 16-й раз отправили в ШИЗО

«Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет», — написал в твиттере соратник Алексея Навального Иван Жданов.

Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия.

Других подробностей пока нет. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) May 22, 2023

В прошлый раз Навальному назначили семь суток в ШИЗО «за отказ от работ» 11 мая.

10:20 Запорожская АЭС оказалась обесточена в результате обстрела

Как сообщил украинский «Энергоатом», в результате российского обстрела была повреждена последняя рабочая линия электропередач, питавшая станцию.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что мощности автономных генераторов для охлаждения реактора хватит на 10 суток. После этого может произойти авария «с радиационными последствиями для всего мира».

«Уже в седьмой раз с начала оккупации (4 марта 2022 года) украинской станции российскими террористами ЗАЭС переходит в режим блэкаута», — говорится в сообщении «Энергоатома».

Российский «Росатом», под контролем которого находится ЗАЭС, сообщил о потере внешнего электроснабжения.

«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения в норме», — заявили в «Росатоме».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, со своей стороны, отреагировал в твиттере, отметив, «чрезвычайную уязвимость» ЗАЭС.

ЗАЭС сегодня утром в седьмой раз за время конфликта потеряла все внешнее электроснабжение, что вынудило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне уязвима. Мы должны договориться для того, чтобы обеспечить безопасность станции. Эта ситуация не может продолжаться.

Как сообщает Reuters, Рафаэль Гросси намерен до конца мая представить соглашение с Россией и Украиной, гарантирующее безопасность станции, в Совет Безопасности ООН. Ни один из шести реакторов ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию, но объект остается подключенным к украинской энергосистеме и потребляет произведенную ею энергию для собственных нужд, отмечает агентство.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на ЗАЭС © Fredrik Dahl Agence internationale de l’énergie atomique Agence France-Presse

10:00 В Москве загорелось здание военкомата

В Москве произошел пожар в здании, где расположен Объединенный военный комиссариат Преображенского района.

«Заявка была на Колодезный переулок, 14. Последняя информация: открытое горение ликвидировано, дальнейшая разведка проводится. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Как уточняет ТАСС, помимо военкомата в здании также располагаются офисы, кафе и СПА. На место были направлены 15 расчетов пожарных.

09:50 МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

Соответствующая карточка появилась в базе ведомства, сообщает РИА Новости. В начале мая стало известно, что против Алексея Панина возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за высказываний актера о подрыве Крымского моста. Речь шла о посте Панина, написанном в октябре 2022 года. В нем он говорил, что «не может скрыть своей радости» от того, что Украина «раз***ла Крымский мост»

Телеграм-канал Baza писал, что Панин живет в Испании с 2020 года.

09:15 Российские войска ночью ударили ракетами и беспилотниками по Днепропетровской области

По данным ВСУ, всего по Днепропетровской области были запущены 16 ракет разных типов и 20 ударных беспилотников «Шахед-136/131». Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ, ракеты были выпущены как со стратегических бомбардировщиков, так и с аннексированных территорий, включая две баллистические ракеты «Искандер-М» из Крыма.

«В целом противник выпустил:

- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

- 5 крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений — Азовского моря и Курской области;

- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

- 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

- 20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений», — говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ходе ночных обстрелов над областью были сбиты 15 запущенных Россией беспилотников-камикадзе и четыре ракеты.

В результате обстрелов пострадали восемь мирных жителей. Три человека, 27-летний мужчина, а также две женщины 52 и 70 лет, госпитализированы.

В Днепровском районе «возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники — повреждены. Повреждены также 25 частных машин и 2 автобуса», — уточнил чиновник.

В Илларионовской общине Синельниковского района «задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще — детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто», — написал Лысак.

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