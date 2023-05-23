Зеленский приехал на передовую в Донбасс — на линию обороны Угледар-Марьинка

Владимир Зеленский приехал 23 мая на передовую в Донбасс, чтобы поздравить военнослужащих с Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую поздравить бойцов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ, который отмечается 23 мая. Он вручил награды морских пехотинцам и сфотографировался с военнослужащими. «Слава каждому и каждой, кто защищает Украину», — написал Зеленский.

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«Наши защитники. Фронтовой участок в полосе обороны Угледар — Марьинка. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину», — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале и опубликовал фотографии с бойцами.

«Морская пехота — это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию бойцов, всегда демонстрирующих скорость, решительность и результат. Спасибо вам за это!», — поблагодарил морпехов украинский лидер.

Морских пехотинцев поздравил также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, приехавший вместе с Зеленским на этот участок фронта.

«Спасибо украинским морпехам за профессионализм, стойкость и выносливость. Вы мужественно защищаете наше государство от российских оккупантов, выполняя сложные задачи на земле, на море и в воздухе», — написал главнокомандующий.

Линия Угледар — Марьинка в Донецкой области — один из участков фронта с наиболее активными боевыми действиями. Российские войска пытаются захватить оба города, находящиеся на расстоянии примерно 30 километров друг от друга, но бойцы ВСУ продолжают держать оборону.

Последний раз Владимир Зеленский приезжал на фронт 18 апреля. Тогда он посетил передовые позиции украинских военнослужащих в Авдеевке Донецкой области.

За месяц до этого, 22 марта, украинский лидер побывал на Бахмутском направлении.

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