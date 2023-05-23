Несколько стран начали обучать украинских пилотов на американских истребителях F-16

Об этом объявил во вторник, 23 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он упомянул, что обучение началось сразу в нескольких странах, но назвал лишь Польшу.

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«Я рад, что обучение украинских пилотов на F-16 началось в нескольких странах, например, в Польше. Это займет время, но чем раньше, тем лучше», — заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза перед началом встречи министров обороны ЕС, которая проходит сегодня в Брюсселе и посвящена военной поддержке Украины. Слова Жозепа Борреля приводит AFP.

«Мы получили зеленый свет от Вашингтона для начала тренировок на F-16 и сейчас мы работаем над конкретной программой, чтобы начать обучение. Для нас важно сделать это, как можно скорее», — отметила, со своей стороны, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Мы начнем с обучения. Поставка самолетов будет следующим этапом», — пояснила она. По слова министра, речь идет «о совместных усилиях Дании, Бельгии, Великобритании и других союзников». Оллонгрен не упомянула Польшу, однако ее датский коллега Троелс Лунд Поульсен заявил, что коалиция по поставке Киеву истребителей F-16 обсуждалась с Варшавой.

Поставка истребителей, которые Украина надеется получить в этом году, будет непростой. У Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Латвии и Эстонии нет F-16. Их Украине могут предоставить другие страны ЕС, которые пока не делали публичных заявлений, или США, отмечает AFP.

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