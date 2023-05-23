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454-й день войны России против Украины. Онлайн RFI.

Вторник, 23 мая — 454-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:30 В Кремле заявили, что нападение на Белгородскую область вызывает «глубокую обеспокоенность»

«Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На Украине живет много этнических русских. Все равно они являются украинскими боевиками. Из этого нужно исходить», — ответил Песков на вопрос о национальной принадлежности диверсантов, зашедших в Белгородскую область.

По его словам, проведение специального совещания Совбеза в связи с ситуацией в Белгородской области не планируется.

12:01 Мирная миссия стран Африки предложит Украине начать переговоры с Россией без вывода войск

Главы шести африканских государств предложат Украине согласиться на начало мирных переговоров с Россией, даже если российские войска останутся на ее территории, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента ЮАР Сирила Рамафоса.

«Первое — это прекращение боевых действий. Второе — обсуждение рамок для прочного мира», — заявил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Мой президент очень четко дал понять — никаких переговоров между Украиной и Россией, если россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ», — прокомментировала позицию африканской миссии посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва готова рассмотреть предложения мирной миссии об урегулировании конфликта, но пока «ничего на бумаге» не получала.

Ожидается, что делегация глав африканских государств посетит Москву и Киев в июне.

11:45 Несколько стран начали тренировать украинских пилотов на F-16

Несколько стран, включая Польшу, начали тренировку украинских пилотов на истребителях F-16, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе.

«Я счастлив, что в конце концов тренировки пилотов на F-16 начались в нескольких странах. Это займет время», – сказал он. На уточняющий вопрос журналистов, в каких странах стартовали учения, Боррель ответил: «Во многих, например, в Польше». Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза подчеркнул, что истребители F-16 являются абсолютной необходимостью для того, «чтобы украинцы могли продолжать оборону».

По данным издания Politico, в Европе не исключают, что Украине могут передать истребители F-16 уже осенью этого года.

11:30 В Белгородской области 12 человек получили ранения от обстрелов

С утра ведется артиллерийский и минометный обстрел сел Грайворонского округа, 14 населенных пунктов остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, продолжается зачистка территории от последствий проникновения ДРГ в Грайворонский округ, жители девяти населенных пунктов «фактически отселены».

Под обстрел попали и другие районы области — Белгородский, Шебекинский, Борисовский и Валуйский, уточнил губернатор.

11:15 Россия перебросит часть войск с фронта в Белгородскую область

Из-за ситуации на границе в Белгородской области Россия хочет перебросить туда дополнительные войска. В том числе некоторые боеспособные подразделения, воюющие на территории Украины. Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинской разведке.

По словам собеседника, командование западного военного округа России принимает решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.

«В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область», – сообщил источник.

11:00 Владимир Зеленский посетил зону боевых действий

«Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ.Слава каждому и каждой, кто защищает Украину», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Также морских пехотинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

10:50 Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения в Белгородской области

Уголовное дело возбуждено по статьям о терроризме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщило ведомство.

«По данным следствия, 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц», — заявили в СК.

10:40 Бойцы «Легиона Свобода России» по-прежнему находятся в Белгородской области

Бойцы отрядов, вошедших накануне в Грайворонский район Белгородской области, по-прежнему находятся на территории России и двигаются дальше, сообщил утром «Легион Свобода России». Накануне легион, а также «Русский добровольческий корпус» (РДК) взяли на себя ответственность за операцию в Белгородской области.

10:20 В Брянской области объявили сигнал «Эдельвейс» для силовиков

Утром 23 мая в Брянской области объявили общий сбор силовиков — сигнал «Эдельвейс», пишет Mash. По данным канала, Росгвардия усилится в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона. Климовский район 22 мая дважды подвергся обстрелам, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Сегодня под обстрел попало село в Стародубском округе региона. Накануне, 22 мая, общий сбор — сигнал «Эдельвейс» — объявили в связи с диверсией и в Белгородской области.

В городе Дятьково Брянской области сильный пожар, пишет Telegram-канал Shot, публикуя фото. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания. По предварительной информации, горит склад на территории бывшего завода.

10:10 ISW: События в Белгородской области вызвали в РФ информационные потрясения

Российское информационное пространство отреагировало на события 22 мая в Белгородской области паникой, фракционностью и несогласованностью, которые оно обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам ISW, поскольку российское информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на событие, это свидетельствует о том, что оно застало врасплох российских комментаторов.

09:55 В Москве задержали супружескую пару за запуск шаров с бело-голубым флагом

В Москве задержали супружескую пару, которую подозревают в запуске шаров с бело-голубым флагом, сообщает прокремлевский Telegram-канал Shot. Видео с парящим в небе флагом распространилось в социальных сетях накануне, 22 мая.

Как сообщается, гражданин Беларуси и его жена приехали к пруду в Северном Чертаново на автомобиле Toyota Camry, в багажнике которого лежали шары. Мужчина запустил их в небо, а жена снимала происходящее на телефон.

09:40 В ночь на 23 мая Россия нанесла ракетные удары по украинским территориям

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 23 мая Россия атаковала украинские территории с помощью БПЛА типа Shahed – все вражеские цели были уничтожены силами ПВО. По предварительной информации, было запущено до 4-х дронов-камикадзе.

Кроме этого, за прошедшие сутки армия РФ нанесла 20 ракетных ударов по территории Украины.

«По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БпЛА "Shahed», – сообщает Генштаб.

По данным Генштаба, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

09:25 ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, глава региона уточнил, что двух раненых мирных жителей, о которых сообщалось ранее, удалось эвакуировать из села Глотово.

09:15 Британская разведка: РФ использует события в Белгородской области для продвижения версии о «жертве войны»

В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 23 мая отмечается, что в период с 19 по 22 мая 2023 года российские силовые структуры, вероятно, вступили в столкновение с партизанами по крайней мере в трех местах в Белгородской области. В ведомстве отметили, что российские группировки взяли на себя ответственность за эти события.

«Самый серьезный инцидент произошел в районе города Грайворон. Кроме перестрелок из стрелкового оружия, в районе инцидентов увеличилось количество обстрелов с беспилотников и косвенных огневых атак. Россия эвакуировала несколько сел и направила в этот район дополнительные силы безопасности», – говорится в сводке.

Британские аналитики отметили, что Россия сталкивается со все более серьезной многоаспектной угрозой безопасности в своих приграничных регионах: потери боевых самолетов, нападения с использованием самодельных взрывных устройств на железнодорожные пути, а теперь и прямые партизанские действия.

«Россия почти наверняка будет использовать эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой в войне», – заявили в Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/sl1BP3Jp3b



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MuK0eYueQa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2023

09:00 В Белгородской области продолжает действовать режим контртеррористической операции

В Грайворонском округе «продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области попросил уехавших жителей пока не возвращаться обратно.

Во время эвакуации скончался один человек. «Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти», — написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, погибших среди мирного населения нет.

Губернатор также сообщил об атаке беспилотников в двух районах области — в Грайворонском округе БПЛА сбросили взрывчатку на два частных дома, в Борисовском районе дроны атаковали административное здание и повредили кровлю частного дома. В результате атаки никто не пострадал, уточнил Гладков.

Местные телеграм-каналы писали о взрыве в Белгороде рядом со зданием ФСБ. По данным Mash, беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу здания, предварительно, никто не пострадал. Официально информацию о взрыве пока не подтверждали.

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