455-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 24 мая — 455-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Вид с воздуха на Бахмут. 21.05.2023

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:20 В районе Крымского моста замечено задымление. Российские оккупационные власти ссылаются на учения

Движение по Крымскому мосту было на несколько часов остановлено, а рядом с мостом было замечено задымление.

Российские информционные агентства сообщили о запланированных «учениях». Предварительного сообщения об операциях, потребовавших остановки движения по мосту, не было.

11:00 New-York Times: военнослужащие ВСУ не принимали участия в военных действиях на территории России

NYT пишет, ссылаясь на источник высокопоставленный украинский источник, что военные ВСУ не участвовали в проникновении в Белгородскую область.

В сообщении говорится, что бойцы ВСУ прикрывали украинскую границу от возможной контратаки и оказывали логистическую поддержку формированиям, не входящим в их состав.

10:30 Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом

Главы дипломатии Украины и Великобритании провели переговоры по обучению украинских военных и передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и другого вооружения. Уоллес прибыл в столицу Украины с неаннонсированным визитом.

Резников также сообщил, что во время встречи обсуждалась перспектива интеграции Украины в НАТО. Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Вильнюсе.

Уоллес подчеркнул, что Storm Shadow стали первым оружием, способным наносить поражение на дальней дистанции, которое было предоставлено Украине:

Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, которые предоставлены Украине ее союзниками.

10:05 Залужныйобсудил с командующим силами США в Европе поставку F-16 и боеприпасов

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил на своей официальной странице в соцсетях, что обсудил в телефонном разговоре с командующим силами США в Европе генералом Кристофером Каволи поставку Украине боевых самолетов и боеприпасов.

Необходимость укрепления противовоздушной обороны в том числе при помощи истребителей F-16 и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога, - сообщает Залужный.

По словам американских официальных лиц, Украина получит F-16 через несколько месяцев от европейских союзников, тогда как дополнительные боеприпасы должны быть поставлены в скором времени.

В сообщении также говорится, что в разговоре обсуждался план Украины по созданию бригад морской пехоты.

09:45 Из утренней сводки генштаба ВСУ

Российские войска нанесли 41 авиаудар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня

26 боевых столкновений произошли на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

ВСУ за сутки нанесли 15 авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, из которых три — по зенитно-ракетным комплексам.

ВСУ уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре беспилотника «Шахед» и один разведывательный дрон

09:30 Белгородская область: по сообщению властей, обстреляно село Терезовка

Губернатор Белгородской области написал в своем телеграм-канале об обстреле села Терезовка Шебекинского округа. В сообшении говорится, что один человек получил ранения ног. Пострадавший доставлен в больницу.

09:10 В Ростовскую область РФ из «ДНР» пытался проникнуть «человек со взрывчаткой». Он «погиб при взрыве», — сообщили российские телеграм-каналы

Информацию российских каналов передает издание Meduza. Согласно распространенной ими информации, «неизвестный мужчина со взрывчаткой» пытался прорваться в Ростовскую область с территории так называемой «ДНР» вечером 23 мая в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка». По данным каналов, «неизвестный» якобы перелез через забор и побежал в сторону леса, а когда его попытались догнать пограничники, произошел взрыв, при котором мужчина погиб.

Утверждается, что личность погибшего и его мотивы устанавливают следователи. Официальных сообщений об этом не поступало.

Напомним, 22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионная группа.

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