В рамках обмена пленными с Россией Украина вернула домой 106 военных

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Домой вернулись восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава, попавших в плен в Бахмуте, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В частности, вернулся 21 представитель терробороны. Дома теперь также семь пограничников и один военный Государственной специальной службы транспорта. «Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства», – написал Ермак.

Среди тех, кто вернулся из плена, 68 считались пропавшими без вести. Кроме того, были репатриированы три тела: двое иностранцев и украинки.

Всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

Последний обмен пленными между Украиной и РФ прошел 6 мая, когда домой вернулись 45 бойцов полка «Азов».

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