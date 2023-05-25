Около 20 украинских пилотов начнут первый этап обучения на истребителях F-16 в Великобритании
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Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.
«Это будут базовые наземные тренировки украинских пилотов, после которых они будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16 (или другими военными самолетами)», – сказал собеседник издания.
Украина надеется отправить на обучение тех, кто уже хорошо владеет английским языком, чтобы ускорить процесс подготовки. Тренировка по курсу НАТО будет включать тренажеры и реальные самолеты.
На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.
Норвегия поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16. Глава Минобороны Норвегии в среду проинформировал парламент о решении правительства поддержать обучение украинских пилотов.
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