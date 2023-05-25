Южная Корея опровергла сообщения о поставках снарядов в Украину

Митинг против вторжения России в Украину возле посольства России в Сеуле, Южная Корея, воскресенье, 22 мая 2022 г.

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Сеул в четверг опроверг сообщения прессы о предстоящих поставках снарядов в Киев.

Газета Wall Street Journal заявила, что сотни тысяч артиллерийских снарядов южнокорейского производства должны были быть доставлены в Украину через США в соответствии с «конфиденциальным соглашением» между Сеулом и Вашингтоном.

Южная Корея проводит давнюю политику отказа от поставок оружия в зоны активных конфликтов. Этой позиции она придерживается в случае с Украиной, несмотря на настойчивые призывы США, европейских стран и Киева поставлять оружие.

«Позиция правительства Южной Кореи в отношении помощи Украине остается неизменной», — заявил журналистам официальный представитель министерства обороны Чон Ха Гю. Последний, однако, признал, что между Пентагоном и неустановленной южнокорейской компанией велись переговоры об «экспорте боеприпасов», не уточнив подробностей.

Южная Корея, занимающая девятое место в мире по экспорту оружия, оказала гуманитарную помощь Украине и продала танки и гаубицы союзнику Киева Польше.

В апреле президент объявил, что крупномасштабное нападение России на мирных жителей Украины может изменить его доктрину. Но эксперты указывают на деликатную позицию Сеула в этом вопросе из-за его экономических связей с Москвой и влияния России на северокорейского соседа.

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