456-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Четверг, 25 мая — 456-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:20 Россия отзывает согласие на работу шведского генконсульства в Петербурге

Также с 1 сентября прекращает работу российское генконсульство в шведском Гетеборге, сообщил МИД. В качестве ответной меры на высылку российских дипломатов в апреле МИД объявил «persona non grata» пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве.

10:50 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление началось несколько дней назад

«Контрнаступление продолжается уже несколько дней, это интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», – сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai.

Он добавил, что Украина имеет ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard, противоракетные комплексы, которые предоставили Франция и Италия, а истребители F-16 позволят закрыть воздушное пространство.

10:20 ФСБ отчиталась о предотвращении терактов на Ленинградской и Калининской АЭС, которые якобы планировались на 9 мая

Как говорится в пресс-релизе ведомства, диверсионная группа СБУ пыталась взорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи на атомных станциях. «Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС», — утверждают в ФСБ.

Сообщается о задержании четырех человек: это граждане Украины Александр Майструк 1978 года рождения и Эдуард Усатенко 1974 года рождения, а также двое помогавших им россиян, имена которых не называются. Кроме того, объявлен в розыск Юрий Кищак 1963 года рождения, имеющий гражданство Украины и РФ. По данным ФСБ, он находится в Бельгии.

Взрывчатка была доставлена из-за границы, утверждает ФСБ. У предполагаемых диверсантов изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. Уголовное дело возбуждено по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

10:00 WSJ: Сеул начал тайно передавать Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов

Южная Корея начала передавать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, отправка осуществляется через США. Об этом пишет The Wall Street Journal: «Южная Корея продолжает передачу сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины – шаг, который, по словам американских официальных лиц, сделает запланированное Киевом наступление против российских войск эффективным и позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами».

Согласно конфиденциальной договоренности, Южная Корея передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Белый дом отказался от комментариев, как и представитель южнокорейского правительства в Сеуле. Пентагон отказался сообщить, каким образом происходит передача снарядов и когда она должна быть завершена, но признал, что ведет переговоры с Сеулом о покупке боеприпасов у Южной Кореи.

09:45 Евгений Пригожин сообщил о начале вывода ЧВК «Вагнера» из Бахмута

На видео, опубликованном пресс-службой основателя ЧВК «Вагнера», Пригожин объявил о выводе бойцов в тыловые лагеря. «До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу», – заявил он.

09:30 Министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси

«Министры обороны Белоруссии и России в ходе двухсторонней встречи в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории республики, сообщает в четверг пресс-служба белорусского военного ведомства», – сообщает Interfax.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Александром Лукашенко по поводу размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

26 апреля Минобороны РФ сообщило, что белорусские военные в ходе обучения в РФ детально изучили применение тактических специальных боеприпасов ракетного комплекса «Искандер-М». Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса «Искандер-М» с ядерной боевой частью.

14 апреля Минобороны РФ сообщило, что завершило обучение белорусских военных эксплуатации штурмовиков Су-25. Согласно сообщению, на занятиях были освоены новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов.

09:15 Губернатор Севастополя сообщил о ночной атаке беспилотников на город

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что всего за ночь средства ПВО и РЭБ сбили и посадили шесть беспилотников на территории республики.

09:10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

Российские войска сосредотачивают свои усилия на 5 направлениях. «Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Состоялось 28 боевых столкновений на указанных участках фронта». За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

09:00 Российские войска в ночь на 25 мая атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе

Воздушная тревога в Киеве и на севере была объявлена поздно вечером 24 мая. Позже об угрозе предупредили жителей южных, центральных и западных областей. Тревога длилась более трех часов. В столице, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Львовской и других областях слышали взрывы. В регионах работала ПВО.

Всего Россия выпустила по Украине 36 дронов Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны сбили все дроны, сообщает Генштаб ВСУ.

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