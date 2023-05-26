Массированный ракетный удар по территории Украины. В Днепре ракета попала в медучреждение, один человек погиб

Утром 26 мая Воздушные силы украинской армии сообщили об очередном российском ударе ракетами и беспилотниками, который был нанесен ночью по регионам страны.

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ВСУ сообщили новом о массированном ночном ударе с воздуха по территории Украины. Зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона. Атака началась в 22 часа 25 мая и продолжалась до 5 часов 26 мая, сообщили Воздушные силы ВСУ. Все 10 крылатых ракет, а также 23 дрона Shahed и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», «Мерлин-ВР» уничтожены украинской ПВО.

Как уточняет командование Воздушных сил, отмечено попадание ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 в объекты на территории Харьковской и Днепропетровской областей.

Власти Украины сообщили о пострадавших гражданских объектах в Киеве, Днепре и Харьковской области при ночном российском обстреле.

В Днепре атаке подверглись медицинское учреждение, частный жилой дом и частное предприятие, написал глава обладминистрации Сергей Лысак.

В результате ракетного удара по поликлинике в Днепре погиб один человек, 15 получили ранения, продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Об этом в пятницу днем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы. Вечная память погибшему и соболезнования родным», — написал Зеленский в телеграм-канале в пятницу около полудня.

Глава области Сергей Лысак затем уточнил: «1 погибший. 15 раненых. Спасение пострадавших продолжается. Это предварительные данные о последствиях ракетного удара по Днепру. Два здания загорелись. В целом огонь охватил 500 квадратных метров».

Также в Днепре серьезные разрушения зафиксированы в транспортном предприятии. Под обстрелом оказалась заправка: ранен один из ее сотрудников.

Как сообщила администрация Киева, в Оболонском районе столицы в результате падения обломков была повреждена крыша торгового центра и автомобили. В Шевченковском районе обломки рухнули на частный жилой дом, повредив его крышу и окна.

В Изюме в ходе ночных обстрелов было повреждено учебное заведение и гараж с сельхозтехникой, сообщила Харьковская военная администрация. В городе Мерефа было атаковано гражданские предприятия.

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