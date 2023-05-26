Олаф Шольц готов вести переговоры с Путиным, «когда придет время»

Канцлер Германии заявил, что необходимым условием достижения мира в Украине является «вывод российских войск».

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов возобновить контакты по Украине с президентом России Владимиром Путиным, с которым он не разговаривал с декабря. «Мой последний телефонный разговор был некоторое время назад. Но когда придет время, я намерен снова поговорить с Путиным», — сказал Олаф Шольц в интервью, опубликованном ежедневной газетой KoelnerStadt-Anzeiger.

По поводу разрешения конфликта в Украине, «Россия должна понять, что речь не может идти о заключении некоего холодного мира, в результате которого нынешняя линия фронта станет новой границей между Россией и Украиной, это лишь узаконит преступную экспансию Путина», — заявил Олаф Шольц. «Наоборот, мы должны добиться справедливого мира, и условием для этого является вывод российских войск» из Украины, добавил он.

Однако он прямо отказался сказать, должен ли этот вывод также включать Крым, который находится под оккупацией с 2014 года. Канцлер Германии считает, что именно Украина должна определить, чего именно она хочет.

Шольц добавил, что в итоге война должна завершиться соглашением между Россией и Украиной.

Ранее канцлер Германии выразил уверенность, что Украина после завершения войны станет членом ЕС, но не сможет быстро вступить в НАТО.

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