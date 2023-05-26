457-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Пятница, 26 мая — 457-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Последствия ночного российского удара по Днепру. Один человек ранен. 26/05/2023.

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13:45 Французский производитель шин Michelin продал свои активы в РФ местному бизнесу

Французский производитель шин Michelin продал свой российский бизнес местной компании ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» (Power International Tires). Об этом сообщается 26 мая в пресс-релизе французской компании. Сумма сделки не раскрывается.

Речь идет о шинном заводе ООО «Мишлен» в подмосковном Давыдово и Camso CIS, которое торгует гусеницами и шинами для спецтехники. «Пауэр Интернэшнл-шины» (PowerInternationalTires) бизнесмена Евгения Дробницы — российский партнер французской компании Michelin и один из ключевых поставщиков шин в РФ, представленным по всей стране.

Michelin напоминает о приостановке своей производственной деятельности в России 15 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Французская компания также сообщает, что основные расходы, связанные с прекращением деятельности в России, были уже заложены в отчетность 2022 года. В отчетность за май месяц 2023 года Michelin внесет также скорректированный пересчет расходов — «нескольких десятков миллионов евро». Эта сумма будет отражена в разделе операционной прибыли и расходов. В Michelin отмечают, что она не окажет влияния на финансовый прогноз компании на 2023 год.

Французская компания Michelin работала в России с 1997 года.

Деловое издание The Bell отмечает: «В начале 2000-х именно Michelin запустила первый в России шинный завод иностранной компании, но производство оставалось не слишком большим — до 2 млн шин в год. Это вдвое меньше, чем у калужского производства компании Continental». Покупатель французских активов, указывает The Bell, имеет тесные связи с китайской фирмой Hifly, поэтому на заводе может быть запущено производство шин китайского образца.

13:20 «Суспільне»: очевидцы удара по медучреждению в Днепре рассказали о последствиях атаки. Власти сообщили уже о двух погибших

Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак в пятницу днем сообщил, что число погибших в российском ударе по Днепру, который пришелся на медицинские учреждения, выросло до двух человек. Из-под завалов здания ветеринарной клиники извлекли тело второго погибшего. Ранее Лысак сообщал о гибели в обстреле 69-летнего местного жителя, прохожего, который оказался на месте удара.

По уточненным данным, число раненых — 25. Госпитализировано 19 человек, среди них двое детей, трое пострадавших — в тяжелом состоянии. Три человека числятся пропавшими без вести.

«Пробегал мимо психиатрического диспансера, видно было, что задели здание и основной удар пришелся в ветеринарную клинику, там врачи выносили животных обгоревших», — сообщил очевидец удара корреспонденту медиакорпорации «Суспільне». «Мы с ребенком дома были, сирены не было, взрыв очень страшный произошел как раз на ветеринарную клинику. А потом, где-то минут через пять, дали сирену», — сказала «Суспільне» местная жительница.

13:00 Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов вести переговоры с Путиным, «когда придет время»

Канцлер Германии заявил, что необходимым условием достижения мира в Украине является «вывод российских войск». ►►► Подробнее

12:30 Глава Краснодарского края РФ подтвердил причину ночного взрыва в городе — падение 2 БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что причиной взрыва в Краснодаре в ночь на 26 мая стало падение двух беспилотников. Об официальном подтверждении этой версии, о которой сообщали ранее российские телеграм-каналы, сообщает издание РБК.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — цитирует РБК слова Кондратьева.

В Краснодаре в 4 часа 17 минут утра по местному времени произошел взрыв в районе улицы Морская, о котором сообщил региональный оперативный штаб. Мэр Краснодара Евгений Наумов написал, что повреждения получили офисное здание и жилой дом, а в пятиэтажке по адресу Гаражная, 77/1 были частично выбиты окна. Причины взрыва власти не сразу не называли.

Телеграм-каналы публиковали видео, на котором, как утверждалось, сняты атаки беспилотников в Краснодаре. «Да, два прилета. В 4:08 и в 4:21», — комментировал случившееся голос за кадром.

12:00 Удар РФ по поликлинике в Днепре: число раненых выросло до 23 человек

Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак в пятницу днем уточнил, что число пострадавших в российском ударе по медучреждению в городе Днепре выросло до 23 человек. Госпитализирован 21 человек, трое пострадавших — в тяжелом состоянии.

Сергей Лысак также сообщил информацию о погибшем в ударе: это мужчина 69 лет, который в момент обстрела просто шел мимо.

На данный момент, по словам Лысака, спасатели локализовали пожар в медучреждении и продолжают его ликвидацию. Огонь охватил 1000 кв. м. Трехэтажное здание частично разрушено.

11:30 Канада объявила о новой военной помощи Украине, в том числе передаче ракет класса «воздух-воздух»

Оттава передаст Киеву ракеты AIM-9 «Sidewinder» класса «воздух-воздух» из своих армейских запасов. Об этом объявила министр обороны Канады Анита Ананд после 12-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Речь идет о партии из 43 ракет AIM-9 Sidewinder (это американская авиационная ракета ближнего радиуса действия, ее модификациями вооружены истребители ВВС США, а также некоторые другие боевые самолеты западного производства). Как отмечает ВВС, советские самолеты, состоящие на вооружении Украины, не имеют держателей, необходимых для применения AIM-9 «Sidewinder».

По словам Аниты Ананд, Канада направит в Польшу еще 5 инструкторов по тактической медицине в дополнение к 7, которые уже обучают там украинских военных. Кроме того, в рамках операции UNIFIER канадские и латвийские инструкторы с 15 мая начали проводить подготовку украинских командиров низового звена. С начала полномасштабной войны канадские инструкторы обучили более 2400 украинских военных.

Министр обороны Канады сообщила, что обещанная в апреле партия стрелкового оружия, в том числе пулеметы и автоматы, а также боеприпасов частично поставлена, остальное прибудет вскоре (это миллион патронов 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок).

С начала 2022 года Канада предоставила военную помощь Украине на $1 млрд. Среди предоставленного — восемь танков Leopard 2A4, бронированная ремонтная машина, ЗРК NASAMS и снаряды к ним, 39 единиц бронетехники, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры для беспилотников с высоким разрешением.

11:00 Ракетный удар РФ по поликлинике в Днепре: один погибший, 16 раненых

В результате ракетного удара по поликлинике в Днепре погиб один человек, 15 получили ранения, продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Об этом в пятницу днем сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее об ударе по медучреждению в Днепре сообщал глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

«Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы. Вечная память погибшему и соболезнования родным», — написал Зеленский в телеграм-канале в пятницу около полудня.

Глава области Сергей Лысак затем уточнил: «1 погибший. 15 раненых. Спасение пострадавших продолжается. Это предварительные данные о последствиях ракетного удара по Днепру. Два здания загорелись. В целом огонь охватил 500 квадратных метров».

В офисе генпрокурора Украины вскоре сообщили о 16 раненых при ракетном ударе по поликлинике в Днепре.

10:30 Власти Украины сообщили о пострадавших гражданских объектах в Киеве, Днепре и Харьковской области при ночном российском обстреле

В Днепре атаке подверглись частный жилой дом и частное предприятия, написал глава обладминистрации Сергей Лысак. Утром 26 мая он сообщил, что удар также пришелся по медицинскому учреждению. «Есть пострадавшие. Информация уточняется», — написал Лысак.

В Днепре серьезные разрушения зафиксированы в транспортном предприятии. Под обстрелом оказалась заправка: ранен один из ее сотрудников.

Как сообщила администрация Киева, в Оболонском районе столицы в результате падения обломков была повреждена крыша торгового центра и автомобили. В Шевченковском районе обломки рухнули на частный жилой дом, повредив его крышу и окна.

В Изюме в ходе ночных обстрелов было повреждено учебное заведение и гараж с сельхозтехникой, сообщила Харьковская военная администрация. В городе Мерефа было атаковано гражданские предприятия.

09:50 Репрессии в России: стало известно об административном деле из-за репоста материалов «Медузы»

В России возбудили административное дело за репост материалов издания «Медуза», которое в январе Генпрокуратура РФ внесла в список «нежелательных организаций». Фигурант этого дела — журналист, бывший главный редактор «Эха Петербурга» Валерий Нечай. За репосты материалов издания его обвинили в участии в деятельности «нежелательной» организации.

Об этом репрессивном прецеденте в России 26 мая сообщил правозащитный проект «Первый отдел». Юристы проекта уточнили, что Нечая вызвали в прокуратуру для вручения ему копии постановления о возбуждении административного дела по статье 20.33. КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании её деятельности нежелательной на территории РФ).

В сообщении «Первого отдела» административное дело против Нечая названо «первым» по статье 20.33 КоАП РФ. Правозащитный проект Avtozak LIVE отмечает, что по такому же обвинению на 10 тысяч рублей ранее — 10 мая — уже оштрафовали краснодарского активиста Виталия Вотановского.

По административной статье 20.33 грозит штраф до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 4 лет.

09:20 Япония внесла в свой санкционный список еще 17 физических и 78 юридических лиц из России

Япония расширила санкции, введенные против России из-за войны в Украине. Как сообщил МИД страны, японский «черный список» пополнили 17 россиян и 78 организаций из РФ. Под санкции, в частности, попали российские военачальники и командиры:

командующий ВДВ Михаил Теплинский;

командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев;

начальник штаба группировки войск «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько;

командующий 90-й танковой дивизии Рамиль Ибатуллин;

Антон Елизаров, которого японские власти называют командующим подразделениями «ЧВК Вагнер»;

Артем Жога , названный командиром батальона «Спарта».

В санкционный список Японии попал гендиректор концерна «Алмаз – Антей» Ян Новиков, телеведущая-пропагандистка Ольга Скабеева, чиновники и прокуроры из аннексированных Россией «ДНР», «ЛНР», территорий Херсонской и Запорожской области, а также Севастополя.

Заморозке также подлежат активы ЦНИИ «Электроприбор» и «Буревестник», АО «Эникс», авиазаводов «Урал», «Сокол», «Иркутск».

Власти Токио также объявили о введении экспортные ограничения против 80 российских организаций. В их числе — Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Фонд перспективных исследований, КамАЗ, НПО имени Лавочкина, «МегаФон», фонд «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Япония запретила оказание России строительных и инженерных услуг, а экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России» (их список будет опубликован позднее).

09:00 ВСУ сообщили новом о массированном ночном ударе с воздуха по территории Украины

Утром 26 мая Воздушные силы украинской армии сообщили об очередном российском ударе ракетами и беспилотниками, который был нанесен ночью по регионам страны.

ВСУ зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона.

10 крылатых ракет Х-101/х-555 были запущены самолетами Ту-95 из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 были выпущены из района Токмака Запорожской области;

31 ударный БПЛА иранского производства Shahed-136/131 был запущен по южному и северному направлениям.

Атака началась в 22 часа 25 мая и продолжалась до 5 часов 26 мая, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Все 10 крылатых ракет, а также 23 дрона Shahed и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», «Мерлин-ВР» уничтожены украинской ПВО.

Как уточняет командование Воздушных сил, отмечено попадание ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 в объекты на территории Харьковской и Днепропетровской областей.

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