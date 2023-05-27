Украина запросила у ФРГ ракеты дальностью до 500 км. 458-й день войны. Онлайн RFI

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Суббота, 27 мая — 458-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинские военные на фронтовых позициях в Донецкой области, 24 мая 2023 г.

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11:29 Сообщения об атаке дронов на нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области

В Тверской области два беспилотника этой ночью атаковали нефтеперерабатывающую станцию в деревне Ерохино, обслуживающую нефтепровод «Дружба», сообщают российские телеграм-каналы Baza, Mash и Shot.

По данным Baza, первый беспилотник в районе 3:15 врезался в здание маслоцеха, в результате чего произошел взрыв, были повреждены крыша и стена здания. Второй дрон прилетел через полчаса, упал на землю и взорвался. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал, передают телеграм-каналы.

В правительстве Тверской области выпустили краткое сообщение о «падении БПЛА» у деревни Ерохино. «В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — говорится в сообщении правительства региона. Нефтеперерабатывающая станция в заявлении властей не упоминается.

Этой же ночью, взрыв повредил административное здание нефтепровода в Псковской области, сообщал губернатор региона Михаил Ведерников. По предварительным данным, это была атака двух беспилотников, написал он в телеграм-канале.

11:15 Подоляк: озвученные МИД РФ требования к Украине «подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «требования России», озвученные замглавой МИД РФ, «подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства».

Среди названных замглавой МИД РФ Михаилом Галузиным российских требований для прекращения войны с Украиной значились в частности отказ Киева от оккупированных Россией украинских территорий, а также отказ Украины от планов по вступлению в Евросоюз и НАТО.

«Реалистичны» только «встречные Условия Украины» к России, отметил Подоляк и перечислил их:

Немедленный вывод всех оккупационных войск с суверенной территории Украины;

Окончательное признание того, что СССР распался, и постсоветские страны обладают всем объемом суверенитета;

Выдача военных преступников и авторов войны;

Закрепление демилитаризованной (буферной зоны) на территории РФ с сокращением наступательного оружия;

Международная конференция по организации контроля за ядерным арсеналом РФ;

Юридически зафиксированная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

«Вимоги Росії» вустами МЗС #Рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише «зустрічні умови України»...



Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що #СРСР розпався й… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2023

10:52 Украина запросила у Германии ракеты Taurus дальностью до 500 км

Украина направила Германии запрос на поставку крылатых ракет Taurus дальностью до 500 км. Получение официального запроса подтвердили в министерстве обороны ФРГ, сообщают Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По данным Spiegel, запрос украинской стороны поступил в последние дни. В германском оборонном ведомстве не предоставили дополнительных подробностей. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пишет, что Владимир Зеленский обсуждал возможность поставок немецких ракет с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в начале мая.

Высокоточные ракеты Taurus немецко-шведской разработки запускаются с истребителей, как и Storm Shadow, уже переданные Украине Великобританией. Британия стала первой страной, начавшей поставлять ВСУ ракеты с радиусом действия более 250 км.

Несколько дней назад эксперт ХДС по обороне Родерих Кизеветтер высказался за поставку Украине ракет Taurus. По его словам, ракеты с дальностью до 500 километров позволили бы стране, подвергшейся нападению, «нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта». Около 600 ракет Taurus было закуплено для бундесвера десять лет назад, из них «около 150» готовы к использованию сегодня, пишет Spiegel.

10:16 В Ростовской области разыскивают 39 дезертировавших из оккупированного Лисичанска — СМИ

Об этом сообщают телеграм-канал Baza и портал 161.ru со ссылкой на источник в «силовых структурах» в оккупированной Россией части Донбасса. Информацию о побеге также подтвердил источник «Новой газеты.Европа» в оккупационных «силовых структурах» Донбасса. Официальных подтверждений не поступало.

По данным СМИ, побег произошел 24 мая. 161.ru пишет, что, согласно документам, переданным в Ростовскую область с оккупированных территорий Украины, дезертиры — бывшие заключенные.

По данным источника 161.ru, во время их побега был убит «военнослужащий МГБ ЛНР», который пытался остановить дезертиров.

В телеграм-каналах были опубликованы две ориентировки, которые якобы передали российским правоохранителям. Одну из них опубликовал провластный российский телеграм-канал «Утро юга», вторую — ASTRA. В обеих говорится, что бежавшие могут быть вооружены автоматическим оружием.

В ориентировке, опубликованной ASTRA, говорится, что сбежавшие военнослужащие могут передвигаться на двух авто: КамАЗе и Mitsubishi L200. Подлинность документа подтвердили четыре источника телеграм-канала в силовых ведомствах.

09:53 Замглавы МИД РФ: для прекращения войны Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий и отказаться от вступления в ЕС и НАТО

Российские требования к Украине для прекращения войны, по версии замглавы МИД РФ Михаила Галузина:

Украина отказывается от своих территорий, которые удалось оккупировать российским войскам;

ВСУ прекращают сопротивление российскому вторжению, а западные союзники Украины останавливают поставки вооружений украинским силам обороны;

Украина отказывается от планов по вступлению в ЕС и НАТО;

Украина закрепляет государственный статус русского языка.

Такие требования Галузин перечислил в интервью российскому госагентству «ТАСС».

В Киеве неоднократно подчеркивали, что одним из условий достижения мира является уход российских войск и вооруженных формирований со всей территории Украины, восстановление контроля Украины над всеми участками ее государственной границы с РФ.

09:46 Британская разведка: Наемники «ЧВК Вагнер» уходят из-под Бахмута, в город зашли силы т.н. «ДНР»

Из сводки британской военной разведки:

Силы группировки «Вагнер», вероятно, начали оставлять некоторые позиции в районе Бахмута. 25 мая основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что к 1 июня его наемники передадут позиции в городе российской регулярной армии. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что силы «Вагнера» уходят из пригородов Бахмута;

По состоянию на 24 мая силы т.н. «ДНР», вероятно, вошли в Бахмут, чтобы начать операции по зачистке. В последние недели подразделения 31-й бригады ВДВ России, вероятно, также выдвинулись из района Сватово-Кременная для усиления флангов в районе Бахмута;

По состоянию на 16 мая украинские силы заняли 20 квадратных километров на флангах под Бахмутом. Ротация российских подразделений, вероятно, будет продолжаться контролируемыми фазами, чтобы предотвратить обрушение российских позиций вокруг города;

Несмотря на конфликт между Пригожиным и минобороны России, силы «Вагнера», вероятно, будут использоваться для дальнейших наступательных операций в Донбассе после перегруппировки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mWADInKNj3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6pgyQ1bYxV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2023

В свежем обзоре Института изучения войны (ISW) говорится, что его аналитики не нашли визуальных подтверждений того, что регулярная российская армия приходит на позиции «Вагнера» в самом Бахмуте или того, что наемники «Вагнера» покидают город.

При этом ISW обнаружил кадры, свидетельствующие о том, что подразделения 123-й бригады «ДНР», ранее дислоцировавшиеся под Северском, находятся в районе Бахмута. Вероятно, силы «ДНР» могут заменить формирования «Вагнера» в городе, говорится в сводке

09:24 По предварительным данным, здание нефтепровода в Псковской области повреждено в результате атаки беспилотников — губернатор

Административное здание нефтепровода в Псковской области, по предварительным данным, повреждено в результате атаки двух беспилотников, подтвердил губернатор Михаил Ведерников. Окончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы, добавил он.

Ранее телеграм-канал Baza написал, что причиной взрывов на нефтеперекачивающей станции стала атака двух дронов-камикадзе. По данным Baza, повреждены фасады и остекления трех административных зданий, пострадавших нет.

09:11 Украина готова к контрнаступлению. Оно может начать «завтра, послезавтра или через неделю» — секретарь СНБО Данилов

Вооруженные силы Украины готовы начать контрнаступление, заявил в интервью «Би-би-си» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, наступление ВСУ может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

«Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя делать. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку», — отметил Данилов. Это «историческая возможность», которую нельзя упустить, подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, украинская армия пойдет в наступление, когда командиры посчитают, что «на этот момент войны мы можем добиться наилучшего результата».

Данилов отверг предположения о том, что украинское контрнаступление уже началось, заявив, что «уничтожение российских центров управления и российской военной техники» было задачей украинских вооруженных сил с 24 февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, фото от 22 апреля 2022 г., Киев AP - Efrem Lukatsky

09:03 В Псковской области взрывом повреждено административное здание нефтепровода — губернатор

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района. Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — написал в телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пообещав позже сообщить подробности.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет об атаке двух дронов-камикадзе на нефтеперекачивающую станцию «Транснефти». Около половины пятого утра 27 мая два БПЛА упали на территории станции вблизи деревни Литвиново, после чего произошли два взрыва, пишет Baza. По информации телеграм-канала, повреждены фасады и остекления трех административных зданий, пострадавших нет.

08:43 ISW: Кремль, вероятно, возобновляет информационную кампанию с целью заставить Запад подтолкнуть Украину к уступкам

Кремль, вероятно, возобновляет информационную кампанию с целью заставить Запад подтолкнуть Украину к уступкам и вести переговоры на выгодных для России условиях, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

Поводом к такому выводу стало вчерашнее коммюнике Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. В пресс-релизе Кремля отмечалось, что Путин «подтвердил открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами».

Авторы обзора ISW указывают, что это заявление вовсе не свидетельствует о том, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, ведь Кремль не создал серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистских целей заставить украинское правительство капитулировать.

«Кремль, вероятно, пытается усилить свои ложные заявления о готовности вести переговоры с Украиной на фоне приезда спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя», — предполагают аналитики ISW. Накануне газета Wall Street Journal написала, что китайский представитель во ходе своих недавних визитов в страны Европы призывал европейских чиновников добиться немедленного прекращения огня в Украине с сохранением за РФ оккупированных украинских территорий.

Таким образом Китай может пытаться подтолкнуть Запад к тому, чтобы заставить Украину согласиться на прекращение огня (на непремлемых для Киева условиях). Кремль же, вероятно, усиливает свои ложные заявления о заинтересованности в переговорах в преддверии запланированного украинского контрнаступления, чтобы воспрепятствовать продолжению западной помощи Украине, считают эксперты ISW.

08:17 Последние данные о российском ракетном ударе по медучреждению в Днепре

Утром 27 мая в Днепре завершены поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения, подвергшегося ракетной атаке РФ. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Чуть ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что до сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент «прилета». «Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты», — написал Лысак в телеграм-канале.

По последним данным главы ОВА, атака по больнице в Днепре унесла жизни двух человек, 32 ранены, 13 все еще в больнице, пятеро — в тяжелом состоянии.

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