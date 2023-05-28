Самый массированный удар дронами по Киеву. 459-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 28 мая — 459-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:00 В российских обстрелах Харьковской области за сутки погибли два человека

По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в селе Шеповатое Купянского района в российском обстреле погибла 61-летняя женщина и пострадал 60-летний мужчина.

В поселке Двуречная во дворе собственного дома во время российского обстрела погиб 60-летний мужчина.

В селах Фиголевка и Циркуны осколочные ранения получили женщины 58 и 79 лет.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что силы РФ в течение прошедших суток нанесли авиаудар в окрестностях Кисловки, а также из артиллерии и минометов обстреливали Колодязное, Красное Первое, Фихоловку, Новомлинск, Двуречную, Западное, Масютовку, Кисловку, Берестовое. Интенсивным обстрелам подвергся Волчанск и его окрестности.

10:30 В Краснодарском крае РФ сообщили о ночной атаке беспилотников на НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края в ночь на 28 мая пытались атаковать беспилотники, все они были сбиты. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

«Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет», — утверждают в оперштабе.

4 и 5 мая на территории Ильского НПЗ уже происходили пожары. Источники государственных агентств ТАСС и РИА Новости сообщали, что причиной возгораний были атаки беспилотников.

27 мая беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Тверской и Псковской областях России. В первом случае на нефтеперерабатывающей станции трубопровода «Дружба» было повреждено здание маслоцеха, во втором — административное здание.

10:10 Армия РФ ночью ударила по Киеву рекордным количеством беспилотников. Есть погибший и раненая

09:45 Удар по медучреждениям Днепра: число погибших возросло до 4 человек

Три человека, которые считались пропавшими без вести после ракетного удара 26 мая по медицинским учреждениям в Днепре, погибли. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии (…) Атака унесла жизни четырех человек», — написал глава ОВА.

Сергей Лысак уточнил, что погибшие — это 56-летний врач и 64-летняя сотрудница медучреждения, по которому был нанесен удар, а также 57-летний работник расположенной рядом ветеринарной клиники.

09:20 В ходе российского удара по Киеву погиб 41-летний мужчина, два человека ранены — Национальная полиция Украины

В результате удара, нанесенного силами РФ по Киеву дронами иранского производства, в ночь на 28 июля в Киеве погиб 41-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщила утром в воскресенье пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Сегодня ночью российская армия в очередной раз атаковала Киев. В результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы», — говорится в сообщении. Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.

Ранее ВСУ сообщали о беспрецедентной по числу беспилотников ночной атаке российских сил: выпущено 54 БПЛА, из них сбито — 52. Главный удар был нанесен по Киеву, где, по данным местной администрации, в небе было зафиксировано 40 дронов.

09:00 Власти Киева сообщили о 40 сбитых БПЛА в столичном регионе

В Киевской городской администрации сообщили, что, по предварительной информации, минувшей ночью в воздушном пространстве Киева обнаружили и сбили более 40 российских дронов Shahed.

В Голосеевском районе при падении обломков на семиэтажное нежилое здание один человек погиб, еще один госпитализирован.

В этом же районе загорелась крыша ТРЦ и возник пожар на стройке; на одном из предприятий вспыхнули склады готовой продукции - один человек травмирован.

В Печерском районе загорелась крыша дома. В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Данные по пострадавшим уточняются, отметили в горадминистрации.

08:50 ВСУ сообщили о крупнейшей российской атаке беспилотниками по территории Украины. ПВО уничтожила 52 дрона Shahed

В ночь на воскресенье, 28 мая, Россия нанесла самый массированный удар иранскими ударными дронами-камикадзе по Украине: было выпущено 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. Удар дронами Shahed-136/131 был нанесён с северного направления — из Брянской области, и с южного — из Краснодарского края.

«Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов!», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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