Как выяснилось, сенатор Грэм не называл смерти россиян лучшей тратой денег США. В РФ его уже успели объявить в розыск

Американский сенатор Линдси Грэм на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не говорил, что смерти россиян — «лучшее, на что мы тратили деньги». Речь идет о монтажной склейке, сообщает агентство Reuters, получившее от офиса Зеленского полную запись разговора. Тем не менее в РФ американского сенатора Грэма уже успели объявить в розыск по статье УК.

Российские власти и пропаганда на этих выходных активно обсуждали смонтированный минутный видеоролик, выложенный пресс-службой президента Украины Владимира Зеленского 26 мая. На нем показаны кадры недавней встречи Зеленского с американским сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом, состоявшейся в Киеве.

Среди прочего в ролике был слышен такой диалог на английском языке:

Зеленский: Free or die (Свободные или мертвые).

Грэм: Free or die (Свободные или мертвые).

Зеленский: Now we are free. And we will be (Сейчас мы свободны. И мы будем свободными).

Грэм: Yes. And Russians are dying (Да. И россияне умирают).

Itʼs the best money we ever spent (Это лучшее, на что мы тратили деньги).

Между двумя последними фразами Грэма хорошо заметна монтажная склейка.

Позднее офис президента Украины предоставил агентству Reuters полную версию разговора. Из нее следует, что фразы о смертях россияни и трате денег США не следуют одна за другой: они произнесены в разных частях диалога.

В полной версии разговора, которая имеется в распоряжении Reuters, Грэм говорит Зеленскому, что сопротивление украинцев напоминает ему о временах, когда американцы сражались до последнего человека, «мы хотели или быть свободными, или умереть». Зеленский в ответ говорит, что теперь американцы свободны, украинцы тоже будут свободными. Сенатор продолжает: «А русские умирают». «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории», — отвечает ему президент Украины.

Фраза об американских инвестициях в этой части разговора не звучала, отмечает Reuters.

Тем не менее российские власти на этих выходных активно комментировали и резко осуждали «высказывание» американского сенатора. На них отреагировали в том числе в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту русофобских высказываний американского сенатора». А МВД РФ объявило Линдси Грэма в розыск, заявив, что сенатор Конгресса США разыскивается по статье УК. В розыскной базе МВД не указано, по какой именно статье сенатора-республиканца объявили в розыск.

Сам сенатор Грэм в письменном комментарии агентству Reuters заявил, что «российская машина пропаганды, как обычно, работает на износ», добавив, что «для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией».

Грэм также обратился к экс-президенту РФ, ныне зампредседателю совета безопасности Дмитрию Медведеву, назвавшему его «старым дураком»: «Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выведите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Однако правда состоит в том, что и вам, и Путину безразличны российские солдаты».

