«РФ пытается сорвать украинское наступление, поэтому в ход идет все, что есть» — эксперт о майской кампании воздушных атак по Украине

Комментарии

«Россия пытается сорвать готовящееся украинское наступление, поэтому в ход идет все, что есть. Но есть не так много», — так эксперт по российским вооруженным силам, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера при университете Тафтса (США) Павел Лузин прокомментировал RFI воздушные атаки РФ против Украины последних дней с задействованием в том числе баллистических ракет.

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«Россия пытается сорвать готовящееся украинское наступление, поэтому в ход идет все, что есть. Но есть не так много», — отметил Павел Лузин в комментарии RFI. «Сегодняшние обстрелы с использованием 51 ракеты — это все равно меньше, чем было в отдельные дни осенью. А в предыдущие дни мая речь шла о 6–10 ракетах за залп. Дронов используют много, да», — продолжил эксперт.

Говоря о целях нынешней российской кампании воздушных атак, он отметил, что «они пытаются сделать все одновременно — и граждан Украины запугать, и комплексы ПВО повредить, и военные объекты уничтожить».

При этом ракеты «Кинжал» и «Искандер», задействованные в атаках, — это ракеты двойного назначения, они могут быть и средством доставки тактического ядерного оружия. В Украине заявляли, что киевская ПВО сбивает в том числе эти баллистические ракеты. «Все, что поставлено западными союзниками, может такие ракеты сбивать. Советские комплексы типа С-300 тоже могут в теории, но там дефицит ракет, и у них слабее системы обработки данных», — объясняет Павел Лузин.

На вопрос о том, насколько перехват ракет двойного назначения наносит урон попыткам ядерного шантажа со стороны РФ, он ответил, что «российского шантажа особо никто уже не боится, именно поэтому градус шантажа пытаются в Кремле повысить — безуспешно».

Что касается ракет «Кинжал», которые в России представляли как «гиперзвуковые» и неуязвимые для ПВО, Павел Лузин говорит, что это ракета, «слепленная из того, что было, мануфактурным способом»: «самолет взяли от одной советской программы, ракетную ступень взяли от „Искандера“, головную часть делают руками и штучно прямо в КБ машиностроения в Коломне».

По его словам, недавние аресты в России научных сотрудников, занимавшихся разработками в области гиперзвуковых технологий, говорят о том, что у России серьезные проблемы с созданием таких вооружений и что заявляемые характеристики не соответствуют тому, что получается в реальности.

Провал зимней кампании воздушных атак РФ

Напомним, осенне-зимняя кампания массированных ракетных и дроновых ударов по объектам украинской энергетики, по оценкам экспертов и наблюдателей, провалилась: серьезного непоправимого урона украинской энергосистеме нанести не удалось. Более того, в апреле Украина возобновила экспорт электроэнергии. В начале весны воздушные атаки по Украине стали происходить реже и стали менее массированными.

Тем не менее воздушные атаки участились в мае, хоть по своей массированности они несопоставимы с осенними атаками. 29 мая, как сообщили в горадминистрации Киева, столица Украины уже в 16-й раз за месяц подверглась российскому обстрелу с воздуха. По Киевской области было выпущено 11 крылатых и баллистических ракет из комплекса «Искандер» с северного направления, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, все они сбиты.

До этого — ночью — российские войска выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и 35 ударных беспилотников, сообщили в ВСУ. В воздушном командовании сообщили, что силами ПВО было уничтожено 67 воздушных целей, в том числе 37 крылатых ракет. В сообщении командования Воздушных сил ВСУ уточняется, что ночная атака продолжалась с полуночи до 5 часов утра. Отмечается, что российская армия атаковала с воздуха войсковые объекты и объекты критической инфраструктуры Украины.

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