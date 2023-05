Четыреста шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

Онлайн

Понедельник, 29 мая, — 460-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

13:35 Путин подписал поправки к закону о военном положении. Теперь на аннексированных территориях можно проводить выборы и депортировать жителей

Президент России Владимир подписал поправки к закону «О военном положении», которые разрешают проводить выборы на аннексированных территориях и депортировать жителей.

Так, в законе «О военном положении» появилась возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено».

Кроме того, теперь закон позволяет проводить выборы и референдумы в органы государственной власти и местного самоуправления, если решение о них принял Центризбирком.

13:15 «Путин — это война! И это уже коснулось каждого!» Последнее слово Лилии Чанышевой

Экс-глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, выступила с последним словом в Кировском районном суде Уфы.

Когда я готовилась к «последнему слову», то прочитала «последние слова» десятерых человек. Вот их имена: Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Иванов, Алексей Горинов, Андрей Пивоваров, Иван Сафронов, Владимир Воронцов, Юрий Жданов, Илья Яшин и, конечно, Алексей Навальный. Это всё сильные и умные мужчины, которых Путин успел осудить за те 1,5 года, что я нахожусь в заключении. Но Путин не пощадил и женщин: 6 лет колонии дали журналистке Пономаренко, ждёт суда художница Скочиленко, преследуют театральных деятелей Беркович и Петрайчук, несколько лет судили художницу Цветкову, нейтрализовали политика Галямину. И сколько еще имен талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию, остаются неизвестными,

— сказала она.

Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан носит последовательный характер. Это говорит о том, что Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью — удержать власть в 2024 году. Но Путин — это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин — это война! И это уже коснулось каждого!

— отметила Чанышева в своем выступлении в суде.

Прокуратура потребовала приговорить Лилию Чанышеву к 12 годам колонии. Приговор в отношении политика должны вынести 14 июня.

Лилия Чанышева возглавляла уфимский штаб Алексея Навального в 2017-2021 годах. Ее задержали в ноябре 2021 года и предъявили обвинение в создании «экстремистского» сообщества.

Лилия Чанышева в суде, 29 мая 2023 года © Скриншот teamnavalny

13:00 Киев и область обстреляли баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК «Искандер».

«Всего выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены»,—сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

12:45 «Невозможно привыкнуть к обыденности зла»: Илья Яшин ответил на вопросы RFI из тюрьмы

«Россию ждет смутное время и очень сложный выход из нынешнего состояния. Это можно сравнить с тяжелым похмельем. Путин опоил мою страну империализмом, замешанным на ненависти; глаза общества застилает кровь. Но Путин не вечен, в конце концов придется трезветь. Будет очень стыдно. Придется просить прощения у соседей, которым мы испортили жизнь. Придется компенсировать ущерб. Придется терпеть косые взгляды и унизительные подозрения. Нас ждет болезненный и тернистый путь».

Илья Яшин в Мещанском суде Москвы 5 декабря 2022. AP - Alexander Zemlianichenko

►►Илья Яшин ответил на вопросы RFI из тюрьмы. Читайте большое интервью политика на нашем сайте.

11:55 ПВО сбили все российские ракеты, выпущенные сегодня днем по городу

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информации о пострадавших на данный момент уточняются», —сообщил Сергей Попко.

По его словам, российские войска сменили тактику — «после длительных исключительно ночных нападений, нанесли удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах»

11:25 Кличко: в Киеве госпитализирован один пострадавший

«Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы», — сообщил мэр Киева в своем телеграм-канале. Он также написал, что в этом районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Ранее Виталий Кличко сообщал о том, что обломки ракеты упали на проезжую часть в Оболонском районе Киева.

11:10 Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

Законопроект о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был внесен российским президентом в Госдуму РФ 10 мая.

Россия ратифицировала ДОВСЕ в июле 1992 года и приостановила его действие в июле 2007 года. В марте 2015 года Москва объявила, что прекращает участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Таким образом, заявили тогда в МИД РФ, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ стало полным. При этом Россия оставалась страной-участницей договора.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД) и НАТО. Он вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Из-за прекращения существования ОВД в конце 1990-х в Стамбуле было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, в котором лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран.

10:40 В центральных районах Киева слышны взрывы

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал горожан оставаться в укрытиях. В городе объявлена воздушная тревога.

«Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытия!», —написал городской глава.

Кличко также сообщил, что в Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на проезжую часть. Он опубликовал видео с места происшествия.

10:30 В ночь на 29 мая российские военные ударили по военному объекту в Хмельницкой области

На складе горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей возник пожар. Из строя были выведены пять летательных аппаратов, сообщили в Хмельницкой ОВА.

09:55 В ночь на понедельник украинские силы ПВО сбили 67 воздушных целей

«Уничтожено 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня», — сообщили в командовании воздушных сил ВСУ.

В Одессе в результате российского обстрела произошло попадание в портовую инфраструктуру и начался пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В Киеве и ряде областей Украины после полуночи 29 мая была объявлена воздушная тревога. Позднее воздушная тревога распространилась по всей Украине и продолжалась до 5 утра, сообщает «Украинская правда».

09:40 МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

Накануне в СК РФ заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении американского сенатора — в связи с его «русофобскими высказываниями».

26 мая в Киеве сенатор Республиканской партии США Грэм встретился с президентом Зеленским. Пресс-служба украинского лидера распространила ролик об итогах встречи в телеграм-канале президента. На видео слышен диалог Грэма и Зеленского, сенатор произносит фразу, похожую на «And Russians are dying. Itʼs the best money we ever spent» («И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги»). Однако, как сообщает Reuters, видеозапись была смонтирована. Сенатор подобного не говорил.

►►Подробнее об этом: Как выяснилось, сенатор Грэм не называл смерти россиян лучшей тратой денег США. В РФ его уже успели объявить в розыск

09:20 В ночь на понедельник российские войска в очередной раз обстреляли Киевскую область

В ночь на 29 мая силы ПВО сбили над Киевом 40 беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко. Это уже 15-я воздушная атака с начала мая.

По его словам, украинскую столицу с разных направлений атаковали дроны «Шахед» и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555. «Ударов по Киеву не допущено», — написал Попко.

«В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, без жертв. Информации о пострадавших пока не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются», — пояснил он.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пострадавших и пожара в Подольском районе нет.

Со своей стороны, глава полиции региона Андрей Небытов в своем телеграм-канале сообщил о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры в области. Он опубликовал фотографии последствий ночных обстрелов.

