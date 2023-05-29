28 и 29 мая РФ нанесла три массированных удара ракетами и дронами по Украине. Киев атаковали с воздуха 16-й раз за месяц
В первой половине дня понедельника, 29 мая, Киев снова — уже в 16-й раз за месяц — подвергся массированному российскому удару с воздуха. По столице Украины было выпущено 11 ракет «Искандер», все они сбиты, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. До этого — ночью — российская армия выпустила по Украине 40 крылатых ракет и 35 ударных беспилотников. Основной целью атаки был Киев, по которому в предыдущую ночь, 28 мая, россияне выпустили рекордное число дронов Shahed.
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В этот понедельник около 11 часов в Киеве была объявлена воздушная тревога. Украинская столица подверглась новой российской ракетной атаке.
Главнокомандующий ВСУ позже днем написал: «Второй раз за сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены».
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире новостного телемарафона говорил о применении россиянами «ракет, которые летят по баллистической траектории» и «прилетают довольно быстро» «Предварительно, это были "Искандеры"», — сказал Игнат, напомнив о разных модификациях этих ракет: баллистической «Искандер М» и крылатой «Искандер К».
В своем сообщении после удара Киевская городская военная администрация (КГВА) подчеркнула:
Всего через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву (…) Это была уже 16 атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг изменил тактику — после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах.
Киевские власти сообщили о падении обломков сбитых ПВО российских ракет в нескольких районах столицы. «В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений», — заявил глава КГВА Сергей Попко. Сообщалось о падении обломков ракет вблизи АЗС, на проезжую часть, в зеленую зону и в один из парков.
По словам Попко, «есть один пострадавший, он госпитализирован в одно из лечебных учреждений города». Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что «медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы».
Россия нанесла удар по Украине ракетами и БПЛА в ночь на 29 мая
В понедельник утром главком ВСУ сообщил о ночной российской атаке крылатыми ракетами и ударными беспилотниками по украинским «военным объектам и объектам критической инфраструктуры».
«Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БПЛА Shahed-136/131. Всего — около 35 ударных дронов», — написал Валерий Залужный.
Как заявил украинский главком, силами ПВО было уничтожено 67 воздушных целей:
- 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударных БПЛА Shahed-136/131;
- 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня
В сообщении командования Воздушных сил ВСУ уточняется, что ночная атака продолжалась с полуночи до 5 часов утра.
Главной целью удара стала столица Украины. В Киевской городской военной администрации сообщили, что силами ПВО на подлете к столице было уничтожено «более 40 воздушных целей». В КГВА сообщали об попытке удара по городу беспилотниками Shahed и крылатыми ракетами Х-101/555 (из района Каспия с бомбардировщиков ТУ-95МС).
Медиакорпорация «Суспільне» приводила сводку последствий ночной воздушной атаки в других регионах Украины:
- в Хмельницкой области под удары попали несколько объектов, в том числе один военный. Администрация региона сообщала о пожарах на складах горюче-смазочных материалов и военного имущества. «Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы», — также говорилось в сообщении.
- в Одессе сообщали о сбитом дроне Shahed-131/136, обломки которого упали на портовую инфраструктуру, где возник пожар
- в Львовской области, в Золочевском районе, ПВО сбили ракету, ее обломки упали на хозяйственное здание
- в Кировоградской области был сбит ударный дрон, его обломки упали на крышу жилого дома и железнодорожные пути
- в Николаевской области сбили три беспилотника Shahed
- в Полтавской области силами ПВО сбиты две ракеты и беспилотник
В своей дневной сводке 29 мая минобороны РФ сообщило о массированном ударе, нанесенном ночью по Украине. Генерал Игорь Конашенков утверждает, что «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования» был нанесен «по объектам противника на аэродромах». В сводке говорится о поражении «командных пунктов, радиолокационных постов, авиационной техники, хранилищ с вооружением и боеприпасами».
28 мая: крупнейшая атака российских ударных дронов
В воскресенье, 28 мая, в Украине сообщили о крупнейшей за время войны российской атаке с применением ударных беспилотников иранского производства Shahed.
Утром ВСУ сообщили, что в течение ночи по украинской территории было выпущено 54 дрона-камикадзе — с северного (из Брянской области) и южного (из Краснодарского края) направлений. 52 беспилотника были сбиты ПВО.
В вечерней сводке 28 мая украинский генштаб уточнил масштаб ночной атаки: российские силы выпустили 59 ударных дронов. 58 этих аппаратов удалось сбить.
Наибольшее число БПЛА были нацелены на столицу Украины. Киевская городская военная администрация сообщала об уничтожении в небе региона «более 40 беспилотников», падении их обломков, жертвах, пожарах и разрушениях в разных районах города (Голосеевском, Печерском и Дарницком).
В результате этого воздушного удара погиб 41-летний мужчина, два человека ранены, сообщала Национальная полиция.
Минобороны РФ в своей дневной сводке 28 мая не упоминало о ночном массированном ударе беспилотников по украинской территории.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Espreso в воскресенье днем прокомментировал тактику сил РФ при массированных атаках территории Украины ударными дронами.
Игнат пояснил, что беспилотники Shahed ночью были запущены россиянами, как обычно, с юга и севера. «Далее они летят группами, партиями разлетаются по разным направлениям, у каждого дрона свой маршрут, каждый БПЛА имеет GPS-навигацию, управляется через спутник, таким образом он может летать даже по кругу, и через определенное время нанести удар. Противник пытается запутать, ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону, использует рельеф местности, чтобы исчезать с радаров.», — рассказал полковник Игнат.
По его словам, в ночное время самое эффективное средство против ударных дронов иранского производства — это зенитные управляемые ракеты, которые имеют большую зону поражения. У малых средств ПВО и мобильных огневых групп эффективность борьбы с дронами ночью не очень большая, признал Юрий Игнат.
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