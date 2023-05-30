Атака дронов на Москву. 461-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

Пятница, 26 мая — 457-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:00 ГУР провело масштабную кибератаку на российский оборонный завод

Ижевский завод «Донвард – Гидравлические системы», производящий комплектующие для российской бронетехники, подвергся масштабной кибератаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, близкие к украинской разведке.

«По словам собеседника, само производство полностью не остановлено, но работа завода максимально усложнена. Он уточнил, что в результате атаки были уничтожены сетевые файловые хранилища (NAS) объемом 50 терабайт, а также львиная доля проектной документации и чертежей опытно-конструкторских работ за период с 2007 года по настоящее время», – говорится в сообщении.

«Уничтожена клиентская база данных. Зашифрована доменная сеть (компьютеры и серверное оборудование) более чем на 200 устройств. Удалены все имеющиеся копии данных. Нарушено штатное функционирование программ 1С, СУП (система управления подбором персонала), PML (система управления жизненным циклом производства), PDM (организационно-техническая система обеспечения управлением всей информацией об изделиях)», – добавил источник.

Официально ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка TWELVE, однако, по информации издания, акции подобных масштабов, как правило, проходят при сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

10:45 ЮАР предоставила иммунитет участникам саммита БРИКС, на который может приехать Путин

Южно-Африканская республика предоставит дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц из группы стран БРИКС. Не исключено, что в августе туда может приехать Владимир Путин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в правительственной газете ЮАР от 29 мая.

Неприкосновенность распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в Кейптауне 1-2 июня. Иммунитет также охватывает саммит глав государств БРИКС, запланированный на 22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге.

«Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Эти иммунитеты не отменяют никаких ордеров, которые могли быть выданы каким-либо международным трибуналом в отношении любого участника конференции», – заявили 30 мая в Департаменте международных отношений и сотрудничества, сообщает Bloomberg.

ЮАР пригласила президента России Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в августе. В апреле власти ЮАР заявили, что намерены выйти из Римского статута, однако затем сообщили, что Южно-Африканская Республика остается участником Международного уголовного суда и будет продолжать последовательное применение международного права. Также сообщалось, что Южная Африка попросила Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, а принять участие через Zoom.

10:20 Разведка Британии: Российские военные расходы остаются высокими

Размер военных расходов РФ почти наверняка остается высоким, что оказывает давление на ее государственные финансы, говорится во вторник в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по войне в Украине.

25 мая 2023 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что российские военные расходы в 2022 году выросли на 9,2%, до 86,4 млрд долларов США. По оценкам SIPRI, это 4,1% ВВП России.

Как отметили британские аналитики, настоящие военные расходы России являются крайне неопределенными из-за увеличения использования засекреченных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и недостаточной прозрачности.

«Россия лишь недавно возобновила публикацию разбивки расходов по статьям после того, как приостановила ее в мае 2022 года. Почти наверняка военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на российские государственные финансы», – говорится в обзоре британского Минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/w6Em57GmFH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eaCxhqqdud — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 30, 2023

Ранее британские аналитики писали о том, что в России в последнее время в публичном пространстве участились призывы к принуждению общества работать на нужды войны, что напоминает советский подход.

10:00 Ночью в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу, сообщалось о массированной атаке на Киев

Во многих районах Киева произошли взрывы, один человек погиб, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Дарницком, Печерском, Голосеевском и Подольском районах из-за падения обломков начались пожары в частных и многоэтажных домах, загорелись несколько автомобилей, заявили в городской военной администрации. По данным мэра города, в Голосеевском районе из поврежденных домов эвакуировали 20 человек, четырех человек госпитализировали. Обломки беспилотника также упали на территории предприятия в Святошинском районе.

В городской администрации отметили, что это 17 атака на Киев с начала мая.

Воздушная тревога также объявлялась в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях. Сообщалось о взрывах в Харькове.

Влучання уламків «Шахеда» в Голосіївському районі Києва, Україна, 30 травня 2023 р. © ДСНС України

09:50 Заявление Минобороны России об атаке беспилотников по Москве

«Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал предварительный перечень мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье. По его данным, беспилотники упали в пяти населенных пунктах:

— Красногорский район: село Ильинское, деревня Тимошкино

— Одинцовский район: деревня Раздоры, деревня Ромашково

— Истринский район: поселок Гринфилд.

Следственный комитет начал расследование по факту падения беспилотников в Москве и Подмосковье.

«В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве <...> Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту падения беспилотников в Москве и Подмосковье. AP

09:40 Для атаки на Москву использовали беспилотники нового типа

«Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой „утка“ — такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая <…> Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать», — сообщил в своем телеграм-канале Алексей Рогозин, руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» и сын Дмитрия Рогозина.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что один из типов беспилотников — это UJ-22 Airborne, который производит «Укрджет». Он способен пролететь до 800 километров и поднять до 20 кг.

Алексей Рогозин опроверг сообщения о том, что среди атаковавших Москву беспилотников был украинский военный БПЛА UJ-22 Airborne. «Обратите внимание на диагональные балки внизу крыла — это так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета. У UJ-22 их нет, зато снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и кому, к счастью, пока никто летать не запрещает», — написал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» в своем телеграм-канале.

Источник Shot также предоставил обновленные данные по числу беспилотников, атаковавших Москву: 19 сбили на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха), около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО), три попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова). То есть всего использовались 32 беспилотника.

09:30 Губернатор Подмосковья: несколько беспилотников сбили на подлете к Москве

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие», — заявил Андрей Воробьев.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме, службы аэропортов и авиадиспетчеры работают «без особенностей»

Mash пишет, что в столице глушат сигналы спутниковой навигации, так как их используют для наведения беспилотников.

09:25 В Москве эвакуированы жильцы многоквартирного дома по Профсоюзной улице, в который врезался беспилотник

Об этом сообщили РИА Новости в префектуре ЮЗАО. По предварительным данным, взрыва не произошло, пострадавших нет. Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за медицинской помощью обратились два человека, но якобы госпитализация им не потребовалась.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Телеграм-каналы Mash и Baza сообщают, что один из беспилотников влетел в квартиру дома на Ленинском проспекте, но не взорвался.

По официальным данным департамента транспорта Москвы, перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

09:20 Заявление мэра Москвы Сергея Собянина в связи с утренней атакой беспилотников

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию».

Telegram-каналы пишут, что по разным данным, Москву атаковали от 25 до 32 беспилотников. AP

09:00 От 25 до 32 беспилотников атаковали Москву: повреждены 2 дома, жителей эвакуировали

По разным данным от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены как минимум два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на СК РФ, «Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве».

Telegram-каналы пишут, что по разным данным, Москву атаковали от 25 до 32 беспилотников. Большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, а часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

По данным канала Baza, в жилые дома врезались три беспилотника, один из этих БПЛА нес взрывные устройства, которые не сдетонировали.

Сообщается о звуках взрывов в районе Красногорска к западу от Москвы. Их было слышно в районах Красногорска и Одинцово и Новой Риги. Предположительно, это могла быть работа ПВО. Ранее сообщалось о взрыве в многоэтажке по улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, в здание врезался беспилотник, пострадавших нет.

Публикуются видео одного или нескольких беспилотников, снятые в ближнем Подмосковье к западу от города. По данным Baza и Mash, они уже сбиты.

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