Четвертая за двое суток воздушная атака РФ на Киев: одна женщина погибла, еще 13 человек ранены

В ночь на вторник, 30 мая, российские войска в очередной раз атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Последствия атаки беспилотников на Киев, 30 мая 2023 г.

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В общей сложности был выпущен 31 ударный беспилотник, ПВО сил обороны Украины уничтожила 29 БПЛА, добавили в командовании.

В Национальной полиции Украины сообщили, что в результате ночной атаки в Киеве погибла 33-летняя женщина, в столице и области ранены 13 человек.

Также повреждены гражданские автомобили, жилые дома и другие сооружения. В Голосеевском районе Киева обломки попали в многоэтажный дом, сообщили в городской военной администрации. Эта атака с воздуха на столицу Украины стала уже 17-й с начала мая, добавили в горадминистрации.

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