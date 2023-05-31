462-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

Среда, 31 мая — 462-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:30 Российский суд приговорил к 12 и 17 годам тюрьмы фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры Рустему Мурасову, Джеббару Бекирову, Завуру Абдуллаеву и Рустему Таирову.

Они были арестованы по делу «второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир». Бекирова приговорили к 17 годам лишения свободы, остальным дали по 12 лет в колонии строгого режима.

15:05 Германия отозвала разрешение на работу почти всех консульств России

Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на представителя МИД Германии. В сообщении говорится, что что ФРГ таким образом реагирует на сокращение Россией численности сотрудников немецких дипломатических представительств и других организаций, таких как институт Гете.

Российская сторона была проинформирована о решении. Работа консульств должна быть свернута до 31 декабря.

Одно генконсульство и посольство России смогут продолжать работу.

С ноября Германия закрывает три консульства в России — в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

14:40 Агентство, Новости: с 2015 по 2020 годы Thales отправила в Россию как минимум 66 партий грузов военного назначения

14:15 В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге во вторник, 30 мая, прошло очередное заседание по делу Ричарда Роуза . Прошение о переводе под домашний арест суд отклонил.

Заседание военного суда открылось в 12-00 с опозданием на 40 минут, а в 13-00 уже закрылось на обед до 16-00. За все время работы суд опросил одну свидетельницу. Ее представило обвинение, которое возражало против перевода Ричарда Роуза под домашний арест. Еще двоих заявленных свидетелей обвинению так и не удалось привести в суд.

Свидетельницей оказалась молодая женщина, самозанятая мать семимесячного ребенка Мария Старцева. По всей видимости, следствие нашло ее в «ВКонтакте» Роуза, в разговорах 2018-2019 годов. Она старалась не обвинять знакомого, — утверждают присутствующие. Под присягой она показала, что Ричард Роуз «очень добрый», «подарил (ей) рыжего котенка» и сделал бесплатную фотосессию. Котенка Роуз тогда же спас во время торфяного пожара.

После этого между свидетельницей и подсудимым завязалась дружба. Однако на вопрос, ругал ли подсудимый власть, свидетельница ответила положительно.

За два поста в социальных сетях Роуз с апреля 2022 года находится в СИЗО. Ему вменяют статьи 207.3 ч.2; 205.2 ч.2; . 280 ч. 2 УК РФ.

13:45 Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозреваемом в расстреле мирных жителей Бучи. Им оказался 24-летний российский военнослужащий

Генпрокуратура утверждает, что определила личность военнослужащего, который в марте 2022 года в Буче приказал открыть огонь на поражение из 30 мм автоматической пушки 2А42 по двум автомобилям с гражданскими лицами.

Четыре человека получили смертельные ранения: женщина, двое малолетних детей и их сосед, другие были ранены.

Подозреваемым оказался заместитель командира, наводчик-оператор БМД-2 с бортовым номером 111, который служил в 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии ВДВ РФ.

Ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 5 марта 2022 года по указанию командира колонна боевых машин российской армии начала движение с территории детского лагеря «Лучистый» в направлении лесной зоны мимо села Здвижевка.

Маршрут пролегал по улице Леха Качинского до города Буча. Навстречу военной колонне выехали два автомобиля с мирными жителями, в том числе двумя детьми. По приказу российских командиров был открыт огонь, утверждают украинские следователи. Машина подозреваемого была первой в военной колонне батальонной тактической группы

Семья родом из Донбасса, проживавшая в Буче, вместе с соседями пытались выехать с территории Бучанского района, где велись активные боевые действия.

Гражданские автомобили проезжали мимо Парка Чернобыля и помещения завода. Увидев перед собой военную технику, водитель первого автомобиля остановился на обочине, сразу за ним – другой автомобиль. Подозреваемый в нарушение норм международного права открыл огонь на поражение.

В настоящее время в Украине осуществляются процессуальные действия по привлечению к ответственности других соучастников военного преступления.

13:15 Министерство финансов России внесло новый законопроект: с уехавших из страны предлагается взимать 13-процентный налог даже после утраты налогового резидентства

Законопроект предусматривает, что с уехавших из станы россиян работодатели и заказчики будут взимать 13-процентный налог (15% при доходе более 5 миллионов рублей в год) и после тутраты статуса налогового резидента.

Новые правила могут вступить в силу с 2024 году после голосования парламента.

В настоящее время россияне в подобном случае должны платить НДФЛ по ставке 30%, однако, если место работы находится за пределами страны, платить НДФЛ можно за границей.

12:00 Кремль отреагировал на обстрелы в Белгородской области и назвал ситуацию «тревожной»

Российское агентство «Интерфакс» цитирцет представителя Кремля Дмитрия Пескова, который также заявил, что в связи с обстрелами «принимаются меры». О каких именно мерах идет речь, в сообщении не гвоорится.

Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что 30 мая вобласти были зафиксировали около ста «прилетов», а по Шебекинскому округу были выпущены 215 снарядов.

В Белгородском районе за минувшие сутки зафиксировано 9 прилетов. Все пришлись на Журавлевку — по селу били артиллерией. Пострадавших нет, есть повреждения 1 домовладения. В Волоконовском районе из миномета 12 раз обстрелян хутор Старый. В результате никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском горсовете зафиксировано 30 прилетов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, 9 минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном домовладении выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновка сбит беспилотник. В Краснояружском районе артиллерией дважды обстреляли окраину села Графовка. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередач, к этому моменту она восстановлена. Рядом с селом Вязовое атаку совершил дрон-камикадзе. В результате никто не пострадал, разрушений нет. В Старооскольском горрайоне во время покоса сорной растительности в Сорокинской сельской территории обнаружен БПЛА. По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино — 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии, — уточнил Гладков

11:30 Взорвана дорога возле памятника «Три сестры» на границе России, Беларуси и Украины

Госпогранслужба Украины утверждает, что дорогу взорвали российские войска 30 мая, чтобы не пропустить украинскую военную технику.

Ранее видео взрыва публиковали российские провоенные телеграм-каналы, которые утверждали, что в Черниговской области взорвана «украинская дорога на танкоопасном направлении».

Как видим, от "Киев за три дня" они начали взрывать дороги, вероятно, опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина — не агрессор. Как я уже отмечал, наше государство исключительно обороняется и Брянск нам не нужен,

— заявил представитель Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко журналистам «Украинской правды».

11:10 В Белгородской области в результате обстрела села повреждена линия электропередач

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, указав, что речь идет о селе Новопетровка Валуйского городского округа.

Пострадавших нет, говорится в сообщении.

11:00 Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица: Запорожская атомная электростанция должна быть полностью демилитаризирована и деоккупирована

Заявление Кислицы на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на ЗАЭС, передает «Укринформ».

По словам Кислицы, РФ продолжает активно использовать ЗАЭС в военных целяхю На территории станции размещено около 500 военнослужащих и 50 единиц тяжелого вооружения. Дипломат также отметил, что военная техника, боеприпасы и взрывчатые вещества расположены в турбинных залах энергоблоков 1, 2 и 4.

Постпред Украины отметил, что 5 принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС, сформулированные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, должны быть дополнены требованиями по ее полной демилитаризации и деоккупации.

Они должны охватывать следующие элементы: во-первых, вывод войск и всего остального российского персонала, незаконно присутствующего на станции; во-вторых, гарантии бесперебойного электроснабжения ЗАЭС с территории, подконтрольной правительству Украины; в-третьих, гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС с целью поддержания станции в безопасном состоянии, — заявил Кислица.

Он подчеркнул, что Украина считает необходимым включить соответствующие положения в резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ.

10:35 Из России запретили вывозить гильзы и патроны

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности вооруженных Сил РФ, других войск, ивоинских формирований. Решение объясняется необходимостью защиты интересов государства.

Правительство РФ запретило вывоз патронов и гильз. © Getty Images/Pavel Usachenko

10:20 Оккупационные власти части Луганской области сообщили об обстреле села Карпаты и гибели пяти человек

В сообщении говорится, что пять человек погибли и еще 19 ранены.

По мнению властей так называемой ЛНР с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS по селу было выпущено четыре ракеты. В результате поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

10:00 Брянская область подверглась атаке беспилотников

Около 10 беспилотников атаковали Климовский район в Брянской области, пишет российское агентство РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

В сообщении говорится, что часть дронов упала в окрестностях села Куршановичи.

09:45 Губернатор Белгородской области сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов будут эвакуировать детей

Первые триста детей будут отправлены в Воронеж, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека.

09:34 Губернатор Курской области сообщил об обстрелах села

В сообщении говорится, что утром обстрелу подверглось село Теткино. В результате повреждения линии электропередачи часть жилых домов лишилась электричества. Пострадавших нет.

09:19 Дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что пожар, возникший на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода был вызван атакой беспилотников.

Телеграм-канал Shot также сообщил, что пожар привел к повреждению установки по переработки нефти.

По данным оперативного штаба региона, в 4 утра беспилотник также упал на территории Ильского НПЗ.

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