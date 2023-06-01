В результате ракетного удара в Киеве погибли трое мирных жителей, в том числе один ребенок

Российские силы атаковали украинскую столицу и ее окрестности в ночь со среды на четверг ракетами, запущенными с территории России — ракетами «Искандер», по данным украинских военных. Это восемнадцатая атака, совершенная Россией против Киева за месяц.

В результате авиаудара в Киеве погибли трое мирных жителей, в том числе один ребенок.

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Ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Киеве. Россия нанесла авиаудар по Киеву рано утром в четверг, убив по меньшей мере трех человек, в том числе одного ребенка.

В результате обстрела, который начался около 3 часов ночи по местному времени, пострадали как минимум четырнадцать человек девять из них госпитализированы, сообщили в Киевской военной администрации.

Мэр столицы Виталий Кличко пояснил в Telegram, что «по первым сообщениям спасателей в Деснянском районе обнаружены трое погибших». По данным городских властей, в Деснянском районе обломки упали на здание поликлиники, по свидетельствам очевидцев, укрытие в поликлинике было закрыто.

Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов и нежилых строений, несколько автомобилей сгорело, пишет Кличко.

На этой неделе в сторону украинской столицы было выпущено несколько российских ракет. «Все обнаруженные воздушные цели уничтожены силами и средствами нашей ПВО, — заявили в четверг в Киевском военном управлении, — К сожалению, падающие обломки приводят к гибели людей и разрушениям». Согласно тому же источнику со ссылкой на предварительные данные, в четверг в ходе обстрела применялись крылатые ракеты и баллистические ракеты.

В Генштабе Украины сообщили, что армия перехватила десять выпущенных ракет, но осколки попали в жилой дом. «Около 3 часов ночи раздался стук, я проснулся и увидел огонь», — рассказал Associated Press житель Киева Никита Маслун. «Моя дверь была выломана, я разбудил маму и побежал по коридору. Мы выбежали на улицу. Были разбиты окна и разрушены балконы».

В целом по Украине в результате российских атак за сутки погибли по меньшей мере 7 человек, еще 27 человек получили ранения.

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